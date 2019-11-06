Fikri Işık, son koordinasyon toplantısına neden katılmadı?

Fikri Işık, bir zamanlar AKP’nin Kocaeli’ndeki “1 numarası” idi.

Astığı astık, kestiği kestikti…

İl başkanlığı yaptı…

Milletvekili oldu…

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı koltuklarına oturdu…

Sonra rüzgâr tersine dönmeye başladı, yine milletvekili, ama ötesi yok.

Sıradan bir milletvekili…

Reisle arası iyi değil.

Teşkilatlarda borusu eskisi kadar ötmüyor.

***

Hafta sonu, AKP’nin “koordinasyon” toplantısı vardı.

Sadece il başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve milletvekillerin katıldığı dar çerçeveli bir toplantı…

Toplantıyla ilgili fotoğraf ve bilgiler sosyal medyadan servis edildi.

Klasik bir haber!

Toplantı yapıldı…

Filanca falanca katıldı…

Çalışmalar değerlendirildi…

Buraya kadar haberin bir değeri yoktu.

Ancak haberin sonunda yer alan “Toplantıya Milletvekili Fikri Işık katılmadı” ifadesi, haberi “önemli” kılıyordu.

“Neden katılmadığıyla” ilgili bir açıklama da yoktu.

Bundan önceki toplantıya da katılmamıştı, buna da…

Şimdi bu durum, yani Fikri Işık’ın ikinci kez toplantıya katılmaması, AKP’liler arasında farklı yorumlara neden oluyor.

Diyorlar ki…

Fikri Işık’ın her iki toplantıda da önemli gerekçeleri vardı.

Diyorlar ki…

Fikri Işık; kırgın, partiden kopmak üzere, yeni kurulacak partilerden birine gidecek.

Diyorlar ki…

Fikri Işık’ın Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek’le arası açık, onun bulunduğu toplantılara katılmamakta kararlı.

Kimisi öyle diyor, kimisi böyle!

Acaba hangisi doğru?

Cengiz Sarıbay, “Başarılıyım ve görevimi fazlasıyla yaptım”

Dün, CHP’nin 31 Mart seçimlerindeki üç belediye başkan adayı Ahmet Çalık, Yakup Törk ve İsmet İşeri’nin eleştirilerine yer vermiştim.

Sırasıyla Karamürsel, Darıca ve Gölcük belediye başkan adaylarının eleştirileri, iki noktada toplanıyordu.

BİR: İl yönetimi, seçimlerde planlı programlı ve hedefli olarak çalışmadı. Seçimlere asılmadı… Bu nedenle seçimlerde başarılı olunamadı.

İKİ: Büyükşehir belediye başkan adaylığı, İyi Parti’ye bırakılmamalıydı. Bu olay, toplumda “CHP’nin seçimlerde iddiası yok” algısını yarattı. CHP’nin ilçelerdeki oylarını aşağı çekti… Kazanılabilecek 3-4 ilçede seçim salt bu nedenle kaybedildi.

Dün CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay aradı.

Yazımı okuduğunu, görüşünü bildirmek istediğini söyledi.

Söz, Cengiz Sarıbay’ın!

*Önce büyükşehir belediye başkan adaylığının İyi Parti’ye bırakılması konusuna açıklık getireyim. Eleştirenler, haklı… Ben de büyükşehir adayının İyi Parti’ye verilmesine karşı çıktım. Genel merkezde bu konuda çok çaba harcadım, ama kabul ettiremedim. Şu şu illeri bize verdiler, biz de Kocaeli’ni onlara bırakacağız dediler. Oysa bizim adayımız Fahri Örengül hazırdı. Büyükşehir adayının karşı tarafa verilmesi hataydı, kabul, ancak il yönetiminin yapacağı bir şey yoktu. İl danışma kurulu toplantısında bu konuda yapılan bütün eleştirilerin haklılığına katılıyorum.

*İl yönetiminin başarısız olduğu konusuna gelince… Ben, il yönetimi olarak görevimizi fazlasıyla yaptığımız görüşündeyim. Başkan olarak da, başarılı bir başkanlık dönemi geçirdim. Karamürsel’deki olay… Ahmet Çalık Bey İyi Parti’nin aleyhte çalıştığını, bu duruma bizim müdahale etmediğimizi söylemiş. Evet, çalıştı… Neden çalıştı? İki meclis üyeliği istediler, konuştuk bir meclis üyeliğine razı ettik. İsim de vereyim Ersin Özyılmaz, bizim listemizden aday olacaktı. Ahmet Bey diretti, istemedi… Adaylıktan istifa etmekle tehdit etti bizi… İyi Parti’ye meclis üyeliği vermedik, onlar da ayrı liste çıkardı. Bizim istemediğimiz Ersin Özyılmaz, 2200 oy aldı. Eğer İyi Parti’nin bir meclis üyesi kabul edilseydi, seçimi biz kazanmıştık. Durum bu! Şimdi ben bunu tartışma olmasın diye o toplantıda söylemedim.

*Darıca adayı Yakup Törk’ün, “Adaylığım bir ay geç açıklandı” iddiasına gelince… Bizim adayımız Yakup Törk idi. Başka da istekli yoktu, kendisini sözlü olarak aday ilan ettik. Arkasından Murat Kaya diye bir partili genel merkezi aramış “Ben de adayım” demiş. Böyle olunca genel merkez Yakup Törk’ün adaylığını resmen açıklamayı bir ay kadar geciktirdi. Olay bundan ibaret! Bu gecikmenin il yönetimiyle ilgisi yok.

***

Cengiz Sarıbay’ın, eleştirilerle ilgili açıklamaları böyle!

Tam bu satırları yazarken Hüseyin Koçak aradı, “Benim de söyleyeceklerim var” dedi.

Neler anlattığını, yarın size aktaracağım.

2 görüş

*”Bağımsız gazeteler olmadan hiçbir yönetim demokratik olamaz.”

*”Demokrasinin olmadığı ülkelerde, diktatörler kurumsal yapı ve toplumsal refleksler istemez. Despot yönetimlerini sürdürmek için kurumsal yapıyı ortadan kaldırmaları gerekir.” Prof.Dr.Esfender KORKMAZ