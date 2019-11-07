Sevdamız Karamürsel

Merhaba sevgili Kocaeli Gazetesi okuyucularım...

Uzun bir aranın ardından tekrar beraber olmanın heyecanı içindeyim.

Zamanı geldikçe bahsedeceğim sebeplerden dolayı köşe yazılarıma ara vermek zorunda kalmıştım. Umuyorum kentimizin olduğu kadar yaşadığım ilçe Karamürsel’in ve Karamürsel’de oturan herkesin öğretmen ve siyasetçi olarak sesi olmaya çalışacağım.

Sevgili Dostlar;

Yazdığım her makalede Karamürsel’i anlatmaya çalışıyordum. Devlet memuru olmanın getirdiği sıkıntı ile kısıtlı bir pencereden fikirlerimi, düşüncelerimi bazen neşeli bazen söz altı dokunuşlarla ortaya koymaya çalışıyor idim.

Dilimin ucuna gelen sözleri, düşünceleri dilimi ısırarak geriye attığım dönemlerdi.

Günümüzde hepimizin bireysel düşüncelerini ortaya koyduğu sosyal paylaşım alanları da aynı görevleri yapmaktadır.

Paylaştığımız fikirlerimizi benimseyenlerin olacağı gibi buna karşı çıkanlar da olur. Bu da demokrasinin gereğidir.

Düşünen insanın en önemli amacı söz dalaşı yaratmaktan çok, yaşam alanlarımızı idarecilerin çalışmasını sağlayarak daha mükemmel yaşanır olmasını ortaya koymaktır.

İşte bu noktada köşe yazarlığı da fikirleri sokakta veya kahve köşelerinde değil, kaleminin yardımıyla kamuoyu ile paylaşma sanatıdır. Gündem ile kişi veya kuruluşları küçük düşürmekten çok asıl hedefi toplumun bilinçlenerek doğru karar vermesine yardımcı olmaktır.

Gördüğümüz noksanlıkları sık sık gündeme getirerek var olan aksamaları idarecilerin görmesini sağlar ve bu konuda tedbir alınmasını hedefleriz.

Düşünen herkesin asla bit yavrusu yani “ Yavşak “ olmak gibi bir düşüncesi yoktur. Asıl bu söylemler ile ithamda bulunanlar yanlış yolda olduklarını görmeden ilerlemeye çabalayanlardır ( Ben baştan söyleyeyim de, söylemedi olmasın ).

Umarım üstlenmek istediğimiz bu amaçtan kimse incinmez veya gocunmaz.

Biz yaşadığımız toplumun yaşadığımız yörenin, ilçenin, mahallenin, sokağın, hatta apartmanın sesi oluruz. Bu sesimizi havasından, suyundan faydalandığımız yaşam alanımızın yararına kullanmak için tüm gücümüz ile çalıştık ve çalışacağız. Geçmişte her güzel yaptığımız hareketten sonra kafamıza balyoz yemeğe alıştık ama asla asla bir yerlere de sinmedik, bundan böyle de sinmeyeceğiz.

Yaşadığımız alanın sözde yazı “ Huzurun Başkenti “ gibi parıl parıl parlayan ancak içi boş hayal dünyasında dolaşan sözleri, söylevleri yerine; gelişmesi, spor, eğitim, kültür ve turizm kenti olması için yere sağlam basan çaba ve gayretlerimizden asla ödün vermeyeceğiz.

Bu konuda düşüncelerimi Kocaeli’nin eskimeyen yüzü en demokratik en güvenilir istikrarından ödün vermeyen Kocaeli Gazetesinde köşe yazarı olarak yazmak benim için onur vericidir.

Yaşadığım kentin, ilçenin bir bireyi olarak, üzerimdeki yük ve sorumluluğun idraki içerisindeyim.

Tekrar etmek, üzerine basarak söylemek isterim ki; Bu güne kadar herhangi bir kişi veya kuruluşun yönlendirmesini yaşam biçimimde asla kabul etmediğim gibi, bundan sonra da asla kişi veya kurumların baskı ve yönlendirmesini kabullenmeyeceğim. Bu konuda halkın gazetesi Kırmızı Kocaeli’nde yazmanın rahatlığı içindeyim.

657 sayılı kanuna tabii memur olarak çalışarak ekmeğimi kazandığım dönemlerde görevlerimi yerine getirirken hiç alkış beklemeden inandığım doğrulara göre çalıştım. Eleştirildiğim dönemlerde hep sustum, bir gün anlaşılacağıma inanarak sustum. İncindiğim zamanlarda yüzümde gülümseme ile sabır ettim. İnandığım doğrultuda kimseyi ayırmadan topluma yararlı çalışmalar yapmaya gayret ettim. Amacım ne kimsenin şakşakçısı nede halktan başka kimsenin sözcülüğünü yapmak oldu. Kimi ne yaptığımı anladı kimi ise anlamadı ya da anlamak istemedi.

Olsun! Önemli olan hiçbir kişinin adamı olmadım. Yaşadığım yere zarar verebilecek her şey beni üzer. İşte ben sadece bundan korkarım. Gerektiği yerde susmayı da bilirim hatta içime atmayı iyi bilirim. Ama artık haksızlığın karşısında asla susmam ve susmayacağım.

Köşe yazarlığı yapacağım dönemde de yaşadığım çevreme gelebilecek her türlü zarar ve endişe verici gelişmelere karşı kalemimi kullanmaktan asla çekinmeyeceğim.

Kemikleşmiş kimsenin önünü açmayan dar düşünceli grupların da her zaman karşısında olacağım. Anlayan anlayacaktır, anlamayan da zaman içinde anlayacaktır.

Zira aklın yolu birdir.

Haftaya görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın…