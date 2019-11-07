Kartepe Belediyesi arsa alım meselesi

Belediyelerin arsa satmalarına alışmıştık da, arsa almalarına hiç alışkın değiliz. Hele ekonomik çıkmazın olduğu şu günlerde, bir belediyenin değil arazi almak, mecbur kalmadıkça harcama bile yapması çok mümkün görünmüyor! Yerel seçimlerin ardından tablo bugüne kadar böyleydi. Festivaller iptal edildi, bazı hizmet alımları durduruldu, belli kişiler dışında araçlar toplatıldı… Bu gibi tedbirleri hemen her belediye almak zorunda kaldı. Yoksa bir arpa boyu yol alması mümkün değildi.

Bu durumda olan kurumlardan biri de Kartepe Belediyesi’ydi. Hatta bu belediyelerin başında geliyor da denilebilir. Mustafa Kocaman’ın koltuğa oturmasının ardından kamuoyunda oluşan “ekonomik durum çok kötü, adeta bir enkaz bırakılmış” söylemi o günlerde çok yaygındı. Ödemelerin yapılmadığı, maaşların zor ödendiği bilgisi tüm ilçede yüksek sesle konuşulur oldu. Başkan Kocaman’ın da kendisini ziyarete gelenlere belediyenin durumunu anlatarak ekonomik olarak iyi durumda olmadıklarını söylediği de dillendiriliyor. Alacaklara karşılık belediye hizmet binasının verildiği, eldeki bazı arsaların satılarak borçların bir kısmının ödenmesi yaşanan sıkıntıların en somut örneğiydi. Kamuoyu da bu duruma öyle alıştı ki, kimse niçin hizmet edilmeye başlanmadı sorusunu dahi sormadı!

Durum böyleyken kamuoyunun da çok şaşırdığı bir durum geçtiğimiz hafta basına yansıdı. Habere göre, Kartepe Belediyesi ilçenin en gözde bölgelerinden birinde 180 dönüme yakın arazi satın alacaktı. Evet yanlış okumadınız, Kartepe Belediyesi arazi satın alacaktı! Bir kola firmasına ait olan arazi belediye tarafından satın alınmak isteniyordu. Durum meclis gündemine bile taşındı. Başkan Kocaman, arazinin uygun fiyata alınabileceğini anlatarak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket edeceklerini söylüyordu. Arazi, diğer tarım alanı olarak geçiyor. Yani meyve ve sebze ekimi için uygun bir arazi. Bir firmadan alınması düşünülen bu arazi için belediyenin elma ya da armut ekecek hali yok diye mantık yürütebiliriz.

O zaman bu arazi ne diye alınıyor sorusu insanın aklını karıştırıyor! Üstelik mali tablo bu kadar sıkıntılıyken! Daha yeni arazi satarak düzlüğe çıkmaya çalışmışken! Para yoksa bu arazi nasıl alınabiliyor? Firma belediyeye neden durduk yere uygun fiyata arazi vermek istesin? Şayet bölgedeki imar değişikliği ile araziye değer katılması planlanıyorsa o halde çevrede bulunan arazilerin durumu ne olacak? Onlar için de benzer tasarrufta bulunulacak mı? Yoksa Başkan Kocaman bir sihirli değnek ile her şeyi kısa sürede düzlüğe çıkardı ve gerçekten belediyeyi arazi alabilecek ekonomik rahatlığa mı kavuşturdu?

Her ne olursa olsun şeffaf ve kamuoyunun gözü önünde kamu malı ve çevredeki vatandaşların hak ve hukukunu gözeterek adım atılması gerekiyor. Açıkçası belediyenin bu konuda kamuoyunu ikna edici bir açıklaması yapması gerekiyor. Nedenleriyle, niçinleriyle her şeyi açık açık kamuoyuyla paylaşmalı! Yoksa yukarıda da sorduğum gibi kimse neden bu arazinin alındığı konusunda fikir sahibi olmadığı için ortada ciddi dedikodular kol gezmeye devam edecek. Bunun önüne geçmek de Başkan Kocaman ve ekibine düşüyor. Umarım kısa zamanda bu konuda gerekli adımlar atılır ve kamuoyu bu anlamda bilgilendirilir.

Bekleyip göreceğiz…