Temel Reisin kemikleri sızlıyor

Hiç şüphesiz İzmit Belediye Meclisi, 13 belediye arasında en dikkat çeken toplantıların yaşandığı yer oldu.

Büyükşehir Belediyesi dahi tüm ilçeler arasında, basının en yoğun ilgi gösterdiği meclis toplantısı İzmit’te yaşanıyor.

Bunun nedenini sorgulamaya gerek yok. Herkesçe malum, AK Parti’nin ilimizde kaybettiği tek belediye, CHP’nin ilimizdeki tek belediyesi… Bundan daha öte başkanı CHP’li meclis çoğunluğu AK Partili olması…

İzmit Belediyesi’ni meclislerini ilk günden beri izlerim. Bir meclis üyesi söz alıp konuşmaya başladığı esnasında tartışma çıkıp çıkmayacağını bile önceden anlıya biliyorum.

Her iki tarafta da belli başlı isimler var. Bu isimlere meclis sırasındaki mikrofonları açık duruma getirdiklerinde, ortalığın karışacağını anlaya bilir olduk…

Garip bir durum var aslında ortada. Her iki tarafta kendisini ılımlı göstermeye çalışıyor. AK Partili genç meclis üyeleri, CHP’nin yaşça büyük olan meclis üyelerine “ağabey” diye hitap ediyor. CHP’li meclis üyeleri AK Parti derken bile, “AKP” kısaltmasını kullanmıyor. Her toplantı böyle başlıyor ama her ne oluyorsa meclis tartışmasız geçmiyor.

Hatırladığım kadarıyla bu güne kadar tek bir meclis toplantısında tansiyon hiç yükselmeden toplantı sona ermişti. Geriye kalan tüm meclis toplantılarında tartışma yaşandı.

Bu tartışmaların en büyük nedeni ise başkanın farklı, meclisin farklı partilerden oluşuyor olması.

Meclis çoğunluğu AK Parti’den olunca, CHP kendisine rahat çalışma alanı oluşturamıyor. AK Partili meclis üyelerinin de rahatsız olduğu bir durum var. Ve bu durumu geçtiğimiz meclis toplantısında dile getirdiler ve “Bizi, belediyenin çalışmasını engelliyormuş gibi lanse ediyorsunuz. Oysaki meclisimizde aldığımız kararların yüzde 95’i oy birliğiyle alındı” dediler.

Yani işin özü, meclis farklı, başkan farklı partiden olunca meclis toplantılarındaki gerginlikler bitmiyor.

KENDİNİ DİNLETE BİLME YETENEĞİ

İzmit Meclisinin ılımlı ve ortalığı sakinleştirici meclis üyeleri de yok değil. Mesela, son meclis toplantısında, AK Partimi Muharrem Tutuş, Mustafa Soydabaş, CHP’li Çetin Sarıca, Ünal Özmural ve Nejat Çakır yapıcı ve sakin tutumlarıyla meclisin tansiyonunun stabil tutmaya çalıştı. Kendilerini dinletebilme yetenekleri de bulunan bu meclis üyeleri, partilerinin hakkını sakin ve seviyeli bir şekilde savunmayı başardı…

İĞNELEMELER

İzmit Belediye Meclisi aynı zamanda eşik altından laf sokmalarıyla da meşhurdur. Aslında en ağır itamlar ve eleştiriler tebessüm ederek ve gülerek yapılıyor. Ancak gülünerek eleştirmek, eleştirinin kuvvetini absorbe ediyor. Zaman zaman sadece kavgada edile bilecek sözler bu sayede yumuşuyor ve meclisin daha da gerilmesinin önüne geçiyor.

ZAMAN NASIL GEÇİYOR ANLAMIYORSUNUZ

İzmit meclisinin bir diğer özelliği ise zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor olmanız. Her saniyesi atraksiyon dolu meclis toplantısı, bazen en çok reyting alan diziden bile heyecanlı olabiliyor.

Eee bu kadar anlattım, artık bir dahaki meclise sizi de bekleriz…

***

Mandalinayı, Kocaelispor forması giymiş kıza benzetince…

Pazarcı esnafının esprili satış tekniklerini biliriz. Pazar gezerken, meyve, sebze hatta giyim tezgahlarında ilginç satış tekniklerine tanık oluruz. Farklı sloganlarla ürünlerini satmaya çalışan pazarcıların söylediklerine kulak kabartırız.

Geçtiğimiz günlerde İzmit’te bir pazarda mandalina satan bir pazarcı, sattığı ürünün ne kadar tatlı olduğunu, kağıdına yazdığı bir notla anlatmak istemiş.

Notta aynen şu cümleyi kullanmış, “Üstünde Kocaelispor forması olan kız kadar TATLI”

Tam bir İzmitli, tam bir Kocaelisporlu olduğunu tahmin ettiğim bu pazarcı, sanırım mesleğinin de duayenlerinden biri. Yaratıcı fikirlere sahip birisi…

İlgi çeken bu satış notu, şu sıralar sosyal medyada dolanıyor…

***

Yaşar Çakmak’ın heyecanına hayranım…

Bundan 6 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin beklide en tanınmayan meclis üyesiydi. Birden başkan vekili olarak atandı. Herkes birbirine Yaşar Çakmak kim? diye sormaya başlardı.

Gebze bölgesinden birden bire bir meclis üyesi geliyor ve o meclis üyesi üstüne üstük Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili oluyor.

Aslına bakarsanız halen tam olarak tanıdığımızı söyleyemeyiz. Ama Yaşar Çakmak ile tanışan herkes kendisinin ne kadar beyefendi ve mütevazi biri olduğunu söylüyor.

Çakmak, görevinin gereğini yerine getirebilen bir isim. Onu hemen her yerde görmek mümkün…

Şehri kısa sürede tanımayı başaran Yaşar Çakmak, sadece il merkezinde değil ilçelerdeki etkinlikler ve davetlere de katılıyor. Yoğun bir ziyaret programı izleyen Çakmak, bu sayede hem kendini tanıtıyor hem de Kocaeli’yi daha yakından tanıyor.

Kısa sürede koltuğunu doldurmayı başaran Yaşar Çakmak, izlediğim kadarıyla işini severek ve özveri göstererek yapıyor. Yaşar Çakmak’ın bu heyecanına hayranım…

***

Temel Reisin kemikleri sızlıyor

Türkiye’nin gündemi Ispanak…

Jet hızıyla gündemin değişebildiği ülkemizde son süreçte ıspanak zehirlenmeleri en çok konuşulan konu oldu.

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne de rastlanan ıspanak zehirlenmelerinden ilimizde nasibini aldı.

Bilinen 196 zehirlenme vakasının 4 tanesi Kocaeli’de yaşandı.

Bu yüzden ıspanak korkusu herkesi sardı.

Çarşıda – pazar da ıspanak göremez olduk. Böreğin ve yemeği yapılan ıspanağın insan vücuduna olan faydaları saymakla bitmez. Keyifle tüketilen ender sebzelerden biri olan ıspanak ile ilgili dedikodular yıllar önceden başladı. Önce demir deposu olarak bilinen ıspanakta, demir olmadı söylendi, sonrada vücuda hiçbir faydası olmadığından bahsedilmeye başlandı.

Ve finalde zehirlenme vakaları…

Direnecek gücü kalmayan ıspanak artık 50 kuruşa kadar düştü. Ama halen yüzüne bakan yok. Bir süre daha böyle gideceğe benziyor.

Ortaya atılan iddialara göre zehirlenmelerin ıspanaktan değil, ıspanak içerisine karışan yabani otlar yüzünden olduğu söyleniyor.

Mancar dışında ıspanakla benzerlik gösteren bir ot görmedim. Toprağından köküyle çıkartılan ıspanağın içerisine başka bir ot karışabileceğine ve bunun fark edilemeyeceğine pek ihtimal vermiyorum. 1 den fazla ilde yüzlerce insanı zehirleyecek kadar yabancı ot olduğuna ise hiç inanmıyorum.

Zehirli ıspanağın izi sürülerek söz konusu tarlada inceleme yapılmalı ve zehirlenmelerin kaynağı belirlenmeli. Ispanağın masumluğu kanıtlanmalı aksi taktirde bizlere ıspanağı sevdiren Temel Reis’in kemikleri sızlayacak.

Birde ıspanak üreten çiftçinin canı fena yanacak…