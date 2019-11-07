Büyükşehir, Umuttepe’deki üstgeçit için harekete geçti! 

Sevgili okurlar…

28 Ekim’de “Umuttepe’deki üst geçit ne zaman hizmete girecek” başlıklı bir yazı yazdım… Yazımda üst geçitteki sıkıntıyı dile getirdim…

Yazımı size hatırlatmak istiyorum;

“Kocaeli Üniversitesi’nde 80 bin civarında öğrenci var…

Ayrıca Tıp Fakültesi Hastanesi de, yurtlar da bu bölgede…

Yani anlayacağınız bu bölgede müthiş bir yoğunluk var…

ÜSTGEÇİDE ARAÇ ÇARPMIŞ

Gelelim konumuza…

Önceki gün Derince’de bir esnafla karşılaştım…

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenci velisi…

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B kapısı önündeki üst geçitten bahsetti…

Üst geçidin adı Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üstgeçidi…

Söylediğine göre üst geçide temmuz ayında araç çarpmış…

Üst geçit hasar görmüş…

Üstgeçit tehlike arz ettiği için de yaya trafiğine kapatılmış…

ÜSTGEÇİDE PANKART ASILMIŞ

Üstgeçidin üzerine de bir pankart asılmış…

Pankartta “Araç çarpması nedeni ile hasar gören yaya üst geçidi güvenlik amacı ile yaya trafiğine kapatılmıştır” yazıyor…

Araç üst geçide çarpmış, tedbir olarak yaya trafiğine kapatıldı…

Peki, aradan 3-4 geçmesine rağmen, bu üstgeçit neden onarılmıyor…

Onarılıp, neden tekrar hizmete açılmıyor…

YA TRAFİK KAZASI OLURSA?

Üstgeçit kapalı olunca öğrenciler ve vatandaşlar trafik ışıklarının bulunduğu bölgeden karşıya geçiyorlar…

Yarın, öbürsü gün ışıklarda bir trafik kazası olsa, bunun vebalini kim ödeyecek…

Aslında Büyükşehir Belediyesi, bu tür konularda duyarlı…

Ama aradan aylar geçmesine rağmen hasar gören bir üstgeçidi onarıp, hizmete sokmaması da çok garip…

BÜYÜKŞEHİR’E YAKIŞMIYOR

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çıkıp, bu üst geçidi neden aylardır onarmadıklarını ve hizmete açmadıklarını açıklasın…

Ya da derhal o üst geçidi onarıp, vatandaşların ve öğrencilerin hizmetine soksun…

Koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu durum hiç yakışmıyor…

Kocaeli Üniversitesi yetkilileri de bu üst geçit olayında, daha etkili olabilirdi…

Anlaşılan Kocaeli Üniversitesi yönetim de bu durumu umursamamış…

BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRMELİ

Bu yazımı ihbar kabul edip, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girmeli. İlgili yerlere talimat verip, bu üstgeçidi bir an önce hizmete geçirmeli.”

BÜYÜKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Yukarıdaki yazım üzerine Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti…

Büyükşehir Belediyesi, üstgeçitle ilgili “Üstgeçit çalışması nedeniyle: Umuttepe yoluna geçici güzergâh” başlıklı haberi servis etti…

Haberi birlikte okuyalım;

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak yaya üst geçidinde çalışmalar yapılacak. Çalışma nedeniyle toplu taşıma araçları için geçici güzergâh oluşturuldu. 5 Kasım Salı gecesi itibariyle başlayacak çalışma boyunca Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı trafiğe kapatılacak.

BULVAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinde öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçişlerini sağlamak için yaya köprüsü inşa etmişti. Geçtiğimiz ay yaşanan kaza nedeniyle yaya trafiğine kapatılan Şehit Polis Serdar Gökbayrak üst geçidinde çalışma yapılacak.

5 Kasım Salı gecesi itibariyle başlayacak çalışma boyunca Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı trafiğe kapatılacak. Yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle özel ve toplu taşıma araçları için geçici güzergâh oluşturuldu.

HERKES RAHAT EDECEK

Büyükşehir Belediyesi’nden gelen haber böyle…

Büyükşehir Belediyesi, 28 Ekim tarihli yazımı uyarı kabul edip, Şehit Polis Serdar Gökbayrak üst geçidinde çalışma başlattı…

Çalışma bittiğinde, üstgeçit hizmete girdiğinde, o güzergahı kullanan vatandaşlar rahat edecek.

Yazımı ihbar kabul edip, üstgeçitte çalışma başlatan Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz.

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SORUNLARI BİZE İLETİN

Değerli okurlar.

Siz de çevrenizdeki sorunları iletebilirsiniz…

Ucu kime dokunursa dokunsun, sorunu dile getirir, yetkililerin sorunu çözmesi için çaba gösteririm…

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ATV dizileri iki aydır zirvede

Ajans Press ve PRNettarafından gerçekleştirilen yazılı basın incelemesine göre, Ekim ayında hakkında en çok haber yapılan dizinin, 174 yazılı basın haberiyle atv’de yayımlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz olduğu görüldü. Fox TV’nin yayımlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken yapımı Mucize Doktor, Ekim ayında 127 yazılı basına haberine konu olarak ayın en çok konuşulan ikinci yapımı olmayı başardı. Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 119 yazılı basın haberiyle üçüncü sıraya yerleşirken, Eylül ayının birincisi Sen Anlat Karadeniz Ekim ayında 97 habere konu olarak en çok konuşulan dördüncü yapım olmayı başardı.