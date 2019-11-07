Müzik yasak, içki yasak… Bu kafayla mı turizm kenti olacağız?

Çok garip şeyler oluyor bu kentte, çook!

Sanırsınız ki, Kocaeli’nin özel bir statüsü var, diğer kentler farklı, biz farklı yasa ve yönetmeliklerle yönetiliyoruz…

Diğer kentlerde yasak olmayan şeyler, bu kentte yasak.

Şehrimizin temel sorunlarımızı irdelemeyi bıraktık, kafayı “müzik” ve “içki”ye taktık.

Düğün ve eğlencelerde, “yüksek sesli müzik” yasak!

Restoranlarda “her türlü içki” yasak!

Tartışmanın biri bitiyor, diğeri başlıyor.

Dün “sesli müzik” tartışması vardı…

Bugün “oraya içki ruhsatı verildi, buraya verilmedi” tartışması yaşıyoruz.

Ne bu böyle Allah aşkına?

Konuyu yakından bilen arkadaşlarla konuştum, olup biteni anlamaya çalıştım.

İçki ruhsatını, iki makam veriyormuş.

Turizm Bakanlığı…

Belediyeler…

Bu yılın haziran ayında, Turizm Bakanlığı “içki ruhsatı” vermeyi durdurmuş.

“Önce belediyeden alın, sonra bize gelin” yöntemine geçmiş.

Nasıl olsa AKP’li belediyeler içki ruhsatı vermiyor ya, bakanlık, böylece işi iyice yokuşa sürmeye başlamış.

Bu nedenle belediyelerdeki “ruhsat verdin-vermedin” tartışmaları iyice alevlenmiş.

Yönetmelikteki çelişkiler

İçki satılan ve servis edilen yerlerin, cami, okul ve hastanelere belirli mesafede olması gerekiyor.

100 metre…

“Ön şart” bu!

İyi de, gözümüzün önünden bir örnek vereyim.

SymbolAVM’den…

Buradaki “Hayal Kahvesi”nin içki ruhsatı yokmuş.

Muhtemelen hastaneye yakın olduğundan, başvurduğu halde ruhsat alamamış.

Tamam da, hastaneye 50-60 metre mesafede bulunan otele ve AVM’nin hemen girişinde sol tarafta bulunan zincir restorana nasıl içki ruhsatı verilmiş?

Hele o restoran, hastaneile sırt sırta!

Geçelim 41 BURDA AVM’ye…

Burada içki ruhsatı olan restoran var, bir diğeri istiyor, verilmiyor.

Burada insanın aklına ister istemez şu geliyor…

İçki ruhsatının ucunda “rant kavgası” var.

İçki ruhsatı alan, hemen yanında bir başkasının ruhsat almaması için güç kullanıyor.

Pastayı paylaşmak istemiyor…

Bu, fotoğrafın bir yüzü!

Bir de öbür yüzü var.

Yasaklarla bir yere varamayız

İçki satılan ve içilen yerleri kısıtlamakla…

İçkiyi yasaklamakla…

Fiyatını aşırı artırmakla…

İçki tüketiminin azaltılması mümkün değil.

Sen istediğin kadar kısıtla, istediğin kadar yasakla, istediğin kadar fiyatını artır, içki içecek olan yine içer.

Yıllık içki tüketim rakamlarına bakın, azalmıyor, aksine artıyor.

İçki fiyatlarını astronomik yükselttiniz, tüketenlerin çoğunu “içki üreticisi” yaptınız.

Evlerde, “rakı-şarap imalathaneleri” kuruldu.

Millet kendi içkisini artık kendi üretiyor, düşük fiyata mal ettiğinden, eskisinden daha çok içiyor.

Bir şey daha…

Türkiye’de kişi başı en fazla “alkollü içki” tüketilen il neresi biliyor musunuz?

Konya…

Çarşıda içki ruhsatlı restoran bulamazsınız, ama evlerde içki su gibi akar.

Bir de size İran örneğini vereyim.

İran’da içki satmak ve içki içmek, suçtur.

Ama İran’da her evde “içki imalathanesi” vardır.

Her türlü içkinin daniskasını yaparlar, ölçüsüz içerler.

Şunu bir kez daha söylemek istiyorum…

Kısıtlamakla ve yasaklamakla, alkol tüketimi azaltılamaz.

Sen içki içecek yer açılmasına izin vermezsen, vatandaş alır şişeyi eline bağda, bayırda, parkta içer.

Önemli olan içki içmek değil, içkiyi adam gibi içmektir.

Sen bunun çabasını göster, insanlarını buna göre eğit.

Tamam, “Alkol zararlıdır” de, ama içmek isteyene de “nasıl ve ne miktarda içerse, sağlığına ve çevresine fazla zararı dokunmayacağını” anlat.

Böyle bir kent mi, “turizm kenti” olacak?

Yıllardır aynı filmi seyrediyoruz.

Her yerel seçimden ve her vali değişikliğinden sonra klasik demeçler verilir:

“Turizm kenti, oluyoruz…”

“Kocaeli’ni ülkemizin en önemli turizm merkezi haline getireceğiz…”

Onlarca yıldır aynı sakızı çiğnemekten bıkmadık.

Sanırım bu defa, “beşinci büyük turizm kenti” diye hedef koyanlar da var.

Nasıl olacak bu?

Böylesine yasaklamalarla mı?

Müzik yasak!

İçki yasak!

Şunu unutmayalım!

Özgürlüğün olmadığı bir yerde, hiçbir şeyi geliştiremezsiniz.

Hele turizm hiç gelişmez!

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NOT: Yazı uzadı, CHP’li Hüseyin Koçak’la ilgili yazacaklarım yarına kaldı.