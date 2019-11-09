Bugün kızlar ve erkekler için salona!...

Kentimizin sportif etkinlikleri, İstanbul gibi 20 milyonluk bir metropolden hiç de geride kalmıyor…

Birçok salonda, sahada, pistte, Süper Lig’den en alt liglere kadar yüzlerce maç oynanıyor…

Yıllardır Nasaş, Brisa ve Kağıtspor ile Türkiye basketbol liglerinde ses getiren, Kocaelispor ve AEG Eti isimleriyle voleybol alanında fenomen olan kentimiz, belki o yıllardaki gibi üst liglerde yok ama, İzmit Belediyespor Basketbol takımının Herbalife Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yer alması bile başlı başına bir olaydır…

Tek farkı şu…

Brisa ve Kağıtspor kadın takımlarımız, 90’larda kentin kızlarıyla zaferlere ulaşmıştı. Yabancı oyuncular, bir elin parmağı kadar bile yoktu…

Şimdi ise yabancılar ağırlıkta…

Ama olsun…

Evrensel dünyamızda artık yabancı ve yerli ayırımı da kalktı…

Ay Yıldızlı milli futbol takımımıza bir bakın…

Türkiye doğumlu kaç oyuncu var?..

Ama bizim takımlarımız bunlar…

Bizi temsil ediyor…

Tabii ki isteriz, karate dünya şampiyonu takımımız gibi, hepsi Kocaelili olsun…

Ama şu şartlarda zor…

Daha doğrusu çıtayı yükselten Avrupa devi rakipler, bizi buna zorluyor…

Bizim beklentimiz ise, Haldun Alagaş gibi dünya şampiyonu efsane karatecimizin yaptığı şekilde, bu kentin evlatlarını Dünyanın zirvesine taşımaktır…

Yarın Kocaelispor maçı var kentimizde…

BAL takımlarımızın da maçı var…

Bugün ise, yarına hazırlık babında, İzmit Belediyespor kadın basketbol takımımız, ardından da Kağıtspor erkek takımımız Süper Lig ve 2.Lig mücadelelerine çıkacak…

O halde, bugün bütün yollar, amatör maçlara ve İzmit’te de Atatürk Spor Salonu’na çıkar…

Biz desteğimizi verelim, ailece salon keyfi yaşayalım…

Takımların idarecileri mutlaka, her mahalleden bir milli basketbolcu çıkarıp, karşımıza getirecektir…

Sabredelim…

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Yasin Özlü başkan, Başiskele Doğantepe’ye destek lazım!..

Liglere katılamaz dendi…

Liglere katıldı…

Küme düşer dendi…

Birçok takımı geride bıraktı…

Başiskele Doğantepespor’dan söz ediyorum…

30 yıllık dostumuz, ağabeyimiz Mehmet Üstün’ün başa geçmesiyle önemli bir ivme kazanan ekibimiz, BAL’da zaferlere imza atarken, 20 yaş ortalaması takımla parmak ısırtıyor…

Bu işin sadece parayla olmadığını gösteriyor…

Mehmet Üstün ve takımı destekleyen yürekli yöneticileri tebrik ediyorum…

Ancak kentin çocuklarının forma giydiği bu takıma, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de destek vermesini arzu ediyorum…

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Bülent Baturman’ın eli değdi…

Belediye Derincespor, Bülent Baturman ile çıktığı 3 maçta, 2 galibiyet alarak, bir anda sıçrama sergiledi ve seriye başladı…

Devam eder mi?..

Bilinmez…

Ümidimiz tabii ki bu yönde…

Ama olmazsa da, dünyanın sonu değil…

Bu bir maraton…

Fakat, içeride kaybetmemek gerekiyor…

Şimdi gelelim tarihsel tartışmaya…

Takım bir anda nasıl böyle yükselişe geçti…

Sadece 10 günlük sürede, aynı kadroyla Baturman nasıl başarılı oldu?..

Geçen yıl şampiyonluğa imza atan Talip Yeşilyurt’un başarısızlığının nedeni ne idi?..

Ben her zaman söylüyorum…

Baturman öncesi durum, nasıl Talip Yeşilyurt’un başarısızlığı değilse…

Şu anda kazanılan maçlar da Baturman’ın başarısı değil…

Teknik direktörün sahaya etkisi yüzde 20’yi geçmez…

O halde, eğer takım içerisinde, hocanın üzerine oynayan gruplar varsa, Belediye Derincespor’a yazık olur…

İşte sırf bu yüzden, bizim kentimizde profesyonel yapıların içerisindeki kirlilikler temizlenmedikçe, transfer yapılmasına karşıyım…

Harcanan para milletin ak sütü gibi helal parasıdır…

Yetimin hakkı vardır.l..

Lütfen sahada böyle oynayın…

Vicdanınızı sorgulayın…

Akşam yatağa girdiğinizde yastığa kafanızı huzurla yaslayın…

İnsanların yüzüne bakabilin…

Kimse size cebinden çıkan parayı vermiyor…

Milletin kaynaklarını aktarıyor…

Bilmem anlatabildim mi?..

Bugün (Kişisel olarak hiç saygı duymadığım) Talip Yeşilyurt’u gönderenler (eğer varsa tabii), yarın Baturman’ı neden listeden silmesin?..

Oman kime olur?..

Tabii ki kulübe…

İşte gerçek başkanlık ve yöneticilik burada kendini gösterir…

Ahmet Güntepe ve yönetimi…

Zeki Aygün başkanın size aktardığı kaynakları bu yönde harcayın…

Hiç olmazsa, transfer yaparken, bu kentin evlatlarını takip ettirin ve kazandırın…