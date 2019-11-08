Asrın ölümsüz lideri ATATÜRK

Dünyanın takdirini kazanan, geleceği gören, yeniden Türkiye’yi kuran Atatürk’e her zaman ihtiyacımız var.

Ulu Önder Atatürk bedenen öldü, toprak oldu.

Kendisi de bu hakikati “Elbet benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır” diye dile getirmişlerdir.

Mustafa Kemal çağının en büyük devlet adamı ve lideri olarak tarih kitaplarında ve kalplerde ebediyen olmak üzere yerini aldı.

Hiçbir güç bu gerçeği yok edemedi ve edemez de.

Bu kadar yalan, dolan, iftira eden yerli ve yabancı işbirlikçilere, sahtekârlara, Atatürk’ü sömürü aracı olarak kullananlara rağmen Türk Milleti’nin Atası dimdik ayaktadır.

İşte Anıtkabir’e ziyaret için su gibi akan yüz binlerce insan bunun canlı kanıtıdır.

Atatürk’e dinsiz diyen dinini bilmeyen dincilere ve dinsizlere rağmen Atatürk dindar ve aklıselim insanların her an kalplerindedir.

Geçmişe ve bugünümüze baktığımızda isim yapmış gündeme oturmuş liderlerin tümünün izi silinmiştir.

Heykelleri yok olmuş, parçalanmıştır.

Dedikleri emir veya kanun kabul edilen liderler artık yok.

Geçmişteki liderler arasında hala tazeliği ile yaşayan hatta gün geçtikçe çoğalan sevgi ile anılan tek istisnai lider Atatürk’tür. Dünyada 35 ülkede heykeli, 120 caddeye ve 35 tane meydana adı verilen tek dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Atatürk aklı, fikri ve bilimi rehber almıştır.

Vizyon sahibi olup yüzü hep geleceğe dönük olduğu için bıraktığı eserlerle ölümsüzleşti.

Her tarafı işgal altında olan, orduları dağıtıp, silahları elinden alınan param parça bir ülkeyi yoktan var ettiler.

Adeta mucizeler yaratılıp, tarih yeniden yazıldı.

Sadece biz değil, bütün mazlum milletler Atatürk’ü rehber alarak istiklallerine kavuştular. Cezayir bunun canlı örneklerinden sadece bir tanesidir.

Attığı her adımın söylediği her sözün bugün bile tazeliğini ve önemini muhafaza ettiğini görüyoruz.

“Yurtta barış, cihanda barış” diyerek dünya çapında geleceğin barış temellerini atmıştır. Dünün düşmanı ile kavgasını sürdürmemiş. Yenmiş, hak ettikleri cevabı vermiş ama barış için ilk adımı kendisi atmıştır. Yunanistan örneğin de olduğu gibi…

Diğer komşularımızla da aynı yolu izlemiştir.

Emeğin kutsallığını ilke edinmişti.

Gerçek üretimi yapan çiftçileri, köylüleri kastederek “Köylü milletin efendisidir” demiştir.

Halkına, milletine gerçekten inanmış ve güvenmiştir.

Bu inanç ve güvenin etkisi ile

“Bir Türk cihana bedeldir” demiştir.

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyor.

Her şeyin çözümünü eğitime, bilime bağlamıştır. “Öğretmenler yeni nesil sizin eserinizdir” sözü ile öğretmenlere sorumluluk yüklemiştir.

“Hayatta en hakiki mürşit (yol gösteren) ilimdir” diyor.

Gençliğe ve gençlere inanan ve güvenen Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir.

Yalanla, dolanla kasıtlı olarak yıpratma kampanyası düzenleyen dini sömürü aracı olarak görenlere de gerekli cevabı o gün vermiştir.

“Türk Milleti daha dindar olmalıdır.

Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna öyle inanıyorum demişler.

Atatürk yenilikçiliği esas almıştır.

Statükoculuk, durağanlık ve irtica ile hep savaşmıştır. Tek partili dönemde dahi bugünkü çok partili dönemden daha fazla demokrasiye önem vermiştir.

Kadının seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınları horlayan, gerilere iten, kara çarşafa büründüren zihniyeti yıkmış. Birinci sınıf insan konumuna getirmiştir.

Atatürk ölmedi. Kalplerimiz de yaşıyor. Ağlamak nafile. Çağa damgasını vuran büyük öndere sahip olduğumuz için gururlanmalıyız.

Atatürk’ü her gün yeniden öğrenip, öğretip ve yaşamalıyız.

Ne mutlu Türküm diyene…