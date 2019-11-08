AKP’li Derince Belediyesi, adrese teslim ihale mi yaptı?

10 yıl Derince Belediye Başkanlığı yapan Ali Haydar Bulut’un en önemli projesi, Harikalar Sahilidir…

Derince’nin nefes alacağı tek yerdir…

Zaman zaman oraya gider, denize karşı çayımı yudumlarım…

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Harikalar Sahili, şu sıralar ihaleyle gündemde…

Derince Belediyesi CHP meclis Üyesi Yılmaz Filiz, beni aradı ve ihaleyle ilgili düşüncelerini anlattı…

“Eylül ayındaki meclis toplantısında ihaleyi Yelken A.Ş.’nin alacağını söylemiştik.

Belediye Başkanı Zeki Aygün, bizi falcılıkla suçlamıştı.

İhale yapıldı ve ihaleyi Yelken A.Ş. aldı. Demek ki, falcı değilmişiz, geleceği görmüşüz.

Derince Belediyesi’ne ait Yelken A.Ş., Harika Sahili’ndeki işletmeleri, seçim öncesi kimlere söz verdiyse, onlara verecek diye duyumlar alıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR İHALE

CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer de Harikalar Sahili ile ilgili ihaleyi tepki gösterdi…

İhaleyi, adrese teslim ihale olarak değerlendirdi…

Değer’in ihaleyle ilgili açıklamasını birlikte okuyalım;

Derince Belediyesinde bugün önemli bir kiralama ihalesi gerçekleştirildi. İçerisinde restoran, kafe, çay bahçesi, büfe, tuvalet, oyun ve eğlence yerlerinin bulunduğu Harikalar Sahili kiraya verildi. Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye, bir tek, yine belediyenin iştiraki olan Yelken A.Ş. katıldı ve ihaleyi Yelken’e verildi.. 5 yıllığına kiralanacak Harikalar Sahili için aylık 50 bin TL muhammen bedel belirlenmişti. Harikalar Sahili’nin 5 yıllık toplan kira bedeli ise 3 milyon TL ve geçici teminat 90.000 TL olarak belirlendi. Yelken cafenin 5.576 metre kare ve ihale bedeli 101.000 TL. Harikalar sahili 94.958 metre kare ihale bedeli 51.000 TL

YELKEN A.Ş.Y’E TESLİM İHALE

Derince’nin önemli dinlenme ve eğlence merkezi olan Harikalar Sahili’nde bulunan iş yerlerinin tek tek ihaleye çıkarılması yerine bir bütün olarak ihaleye çıkarılması tepkilere neden oldu. İhaleye yalnızca belediyenin yan kuruluşu olan Yelken A.Ş’nin katılacağı ise günler öncesinden konuşulmuş ve ihale ‘adrese teslim’ ihale olarak belirlendi. Derince Belediyesi’nin Harikalar Sahili’ni bir bütün olarak ihaleye çıkarması, istediği kişilere, istediği iş yerlerini, ihalesiz bir şekilde sözleşme yaparak vermenin formülüdür.

DİYET Mİ ÖDENDİ?

Yelken A.Ş.peşkeş çekilerek ihale parça parça kendi istediklerine istedikleri bedelden verilerek birilerine diyet ödeyecekler. Buradaki ihale kamu yararı gözetilerek yapılmış olsa açık arttırmayla başka iştirakçilerinde katılımı ile rekabet gücünü arttırarak kamunun daha fazla kar etmesi sağlanabilirdi. Bu ihalenin amacı sadece belediye ve kamunun malı olan Harikalar Sahili belediye başkanı ve ya AKP ye yakın kişilere diyet ödemek için yapılmıştır. Adrese teslim ihale ile birilerine diyet ödemesi yapılmıştır.

CHP, İHALENİN TAKİPÇİSİ

Biz CHP Derince ilçe Örgütü olarak belediye meclis üyelerimizle bu ihalenin takipçisi olacağımızı ve bütün verilen ihalenin parça parça kimlere verileceğini takip edeceğiz. Bu konuyu kamuoyu ile paylaşacağız Açıkca ortada olan bu haksız ihale Derince’lileri derinden yaralamıştır. Bu ihaleyi Kocaeli kamuoyu ciddi olarak değerlendirmeye devam edecektir.”

İHALE, CHP’NİN GÖZ HAPSİNDE

Değer’in ihaleyle ilgili açıklaması böyle…

Anlaşılan Harikalar Sahili’ndeki ihale, CHP Derince’nin göz hapsinde…

Derince Belediyesi’ne ait yelken A.Ş., aylık 51 bin lira vererek, bütün yerleri kiraladı…

Bakalım Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, burayı nasıl değerlendirecek?

Aygün unutmasın ki, bütün gözler bu ihalede…

CHP Derince İlçe Örgütü, bu ihalenin peşini bırakmayacak…

Ekonomi iyiyse

intiharlar neden!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ekonomideki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Tarhan, ekonomi iyi durumdaysa, intihar eden kardeşlerin sorumlusu kim? diye sordu. Tarhan, “Türkiye son yılların en zor ekonomik diliminde geçiyor, bu tablonun sorumlusu ve hamleleri yanlış yapanlar belli. Her ne kadar tek haneli enflasyon rakamları açıklasalar da mutfaktaki yangın bitmiyor. Her gün yeni bir acı haberle karşılaşıyoruz. Fatih’te 4 kardeş borç yüzünden intihar ediyor. Borcunu ödeyemeyen vatandaş benzin döküp kendini yakıyor. Bir yetkili de çıkıp sorumluluğu üzerine almıyor. Vatandaşın haline görmeleri için ne daha ne olması gerekiyor” dedi. Tarhan haklı, son günlerde intihar olayları artı. İlimizde dahi son 1 ayda 4-5 kişi intihar etti. Bu intihar olayları iyi irdelenmeli.

Kocaeli’nin araç

sayısı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 132 bin 670 adet taşıtın %54,1'ini otomobil, % 16,4'ünü kamyonet, % 14,3'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, % 0,9'unu otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kocaeli’’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 397 500 oldu. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 235 321 otomobil,8 610 Minibüs, 7 016 Otobüs, 74 752 Kamyonet, 23 056 Kamyon, 29 684 Motosiklet, 17 855 Traktör, 1 206 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.