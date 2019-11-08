Cezasını öde, “hileli gıda” üretmeye devam et

Halk sağlığı diyoruz, sigara ile mücadele ediyoruz.

Halk sağlığı diyoruz, alkolle mücadele ediyoruz.

İyi de, en az “sigara” ve “alkol” kadar zararlı, insan sağlığını sürekli tehdit eden bir de “hileli gıda” sorunumuz var.

Yiyoruz, ama ne yediğimiz belli değil!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılda bir defa duyuru yapıyor, “hileli gıda” üreten firmaları açıklıyor, şu kadar ceza kesildi diyor, gazete ve televizyonlarda yüzeysel haber yapılıyor, iş bitiyor.

Herkesin sağlığını ilgilendiren o kadar önemli bir olay, en fazla üç gün içinde unutulup gidiyor.

Sonra da “Hastalıklar neden bu kadar arttı?”, diye dövünüp duruyoruz.

Nasıl artmasın ki, hastalıkların artması için elden gelen her şey yapılıyor.

Gıda üretiminde kontrol yetersiz...

Hileli gıda üretenlere verilen ceza yetersiz…

Türkiye’de gıda üreten firma sayısı, en son 674 bin 409 olarak açıklandı.

Gıda üretenleri denetleyenlerin sayısı ise 6 bin 100.

Bunların da sadece 2 bin 250’si gıda mühendisi.

Bu kadar az elemanla denetim nasıl sağlansın?

Bir de ülkemizde denetimlerin nasıl yapıldığı malum!

İşin içine “siyaset” karışır, “rüşvet” karışır…

Hileli gıda üreten firmalara verilen cezaya gelince…

Yılda bir kere en fazla 22 bin 742 lira ceza ödeyip, “hileli gıda” üretmeye devam edebiliyormuş.

Firmalar da bunu zaten biliyorlarmış, cezayı ödeyip yollarına devam ediyorlarmış.

Kimsenin umurunda değil!

Bir rakam vereyim.

Son bir yılda “hileli gıda” üreten firma sayısı 173’ten 618’e, “hileli ürün” sayısı da 282’den 1211’e yükselmiş.

Türkiye yıllardır “hileli gıda” dehşeti yaşıyor, kimsenin umurunda değil!

Doktorlara “antibiyotik” ödülü

Bunu da gördük.

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, geçenlerde, “en az antibiyotik yazan” 36 doktora “teşekkür belgesi” verdi.

Kısa adı “RBS” olan “Reçete Bilgi Sistemi” taranmış, en az antibiyotik yazan doktorlar tespit edilmiş, bunlar törenle ödüllendirildi.

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, sanırım ilk kez böyle bir uygulama yapıyor.

Beğendim…

Haberi okurken, düşündüm.

Acaba “en fazla antibiyotik yazan doktorlar” da tespit edilemez miydi?

Tespit edilip kamuoyuyla paylaşılamaz mıydı?

Çaya yeni bir zamma hazırlıklı olun!

Nereden mi çıkardım şimdi bunu?

Şuradan…

Türkiye’deki çay pazarının yüzde 50’si ÇAYKUR’un.

Biliyorsunuz ÇAYKUR, Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar etmeye başladı.

2018 yılını 657 milyon lira zararla kapattı.

Bu yıl da 750 milyon lira civarında zarar bekleniyor.

Tabii bu zararlarda ÇAYKUR Rizespor’un da payı var.

Her neyse…

Sonuç olarak ÇAYKUR, “çiftlik” gibi yönetiliyor ve zarar ediyor.

Eee, bu zarar nereden çıkacak?

Vatandaştan…

Önümüzdeki aylarda, muhtemelen yılbaşından sonra, yeni bir çay zammına hazırlıklı olalım.

CHP’li Hüseyin Koçak, soruyor

Hüseyin Koçak’ı yıllardır tanırım.

Uzun yıllar kabzımallık yaptı, bıraktı, şimdi emlak ofisi sahibi.

Sebze ve Meyve Hali Derneği Onursal Başkanı…

Aktif siyasetin içinde bulundu.

1968’den buyana, yani 51 yıldır CHP’de üye.

İlçe ve il yönetimlerinde görev aldı.

Gelelim Hüseyin Koçak’ın son yerel seçimde parti içinde yaşadığı sıkıntıya…

Kartepe’de oturuyor, Kartepe Belediyesi Meclisi’ne girmek istedi.

Adaylık başvuru dosyasını hazırladı, parasını yatırdı, ilçe yönetimine teslim etti.

Ama aday listesine alınmadı.

Kendi söylemesine göre, meclis üyeliği için yeteri sayıda başvuru yoktu, listeyi tamamlayabilmek için yalvar yakar sokaktan adam topladılar, ama Hüseyin Koçak’ı son sıradan dahi olsa listeye yazmadılar.

Hüseyin Koçak, benim son CHP yazılarım üzerine gönderdiği mailde olup biteni anlatıyor, “CHP yöneticilerini parti kamuoyuna şikâyet ediyorum” diyor.

Hüseyin Koçak, mailinde şunları da belirtiyor:

*”Hak-hukuk-adalet” sloganıyla yürüyüş yapan partimde, adaletin zerresi yok.”

*”İl ve ilçe yöneticileri tümüyle başarısız, ama onlar hâlâ 13 belediyeden sadece 1 belediyeyi kazanmayı başarı kabul ediyorlar.”

Yazdım.

Hüseyin Koçak’ın da sesi oldum.