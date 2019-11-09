TAFLAN (EUONYMUS)

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Taflan; parklarda, bahçelerde, ev bahçelerinde ve saksı içinde balkonlarda kullanılan değerli bitkilerdendir. Taflan; park ve bahçelerde tekli, üçlü veya beşli olarak gruplar halinde dikilir. İstenilen durumlarda çit bitkisi olarak da kullanılan taflan, Kış ve Yaz Aylarında yaprağını dökmeyen, daima yeşil bir bitkidir. Taflan, tekli ve gruplar halinde dikildiği zaman makaslanarak top şekli ve istenilen diğer bazı şekiller verilebilir. Taflanın değişik çeşitleri bulunmaktadır. Yeşil taflan, altuni taflan ve gümüşi taflan çeşitleri, en çok kullanılan taflan türlerinin başlarında yer almaktadır. Taflan çeşitleri dikileceği zaman güneşli alanlar tercih edilmeli ve gölge alanlara dikilmemelidir. Gölge alanlara dikilen taflanlar, istenilen şekilde gelişememekte ve külleme hastalığına yakalanmaktadırlar. Zaman zaman güneşli alanlara dikilen taflan çeşitleri de külleme hastalığına yakalanabilirler. Böyle durumlarda kükürtlü ilaçlardan biri alınarak atıldığında hastalık, önlenmiş olur.

Üretilmesi

Taflanın üretilmesi, genelde çelikle yapılır. Çelikler; İlkbahar ve Sonbahar Aylarında yapılır. Çelikler, on beş veya yirmi santim uzunluğunda yapılmalı ve bitki dallarının uç kısımları tercih edilmelidir. Dikilen çeliklere iyi bir şekilde bakım yapılır. Susuz bırakılmazsa çoğunluğu, tutmaktadır. Taflanların gövde kısımlarında zamanla kabuklu bitler oluşmaktadır. Bu tür hastalık görüldüğü zaman hastalığı tedavi edici ilaçlardan biri alınarak mücadele yapılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...