2,5 cm'lik hamsi TUTULUR MU?

Balıkçının tezgahında pırıl pırıl parlayan Hamsiler.

Hani adına türkü yapılan Hamsiler …

“Hamsi Koydum tavaya,başladı zıplamaya..”

Hamsiler “U” şeklini almış çelik gibi.

Tava değil ama BUĞLAMA olur,

Balıkçının çığırtkanlığı biter bitmez 1 kilo aldık.

Evde Hamsiyi yıkamak ,için küvete koydk.

O da ne _

Çelik gibi hamsilerin arasında bayat ve boyları küçük yaratıklar !

Gıda ve Tarım Bakanlığı açıklamıştı;

Hamsi boyları 9 santimden küçük tutulmayacaktı !

Tutanlara ceza vardı.

Hamsileri şöyle bir karıştırınca,

Çoğunun boylarının küçük olduğu,

Çoğunun da Karadeniz değil Marmara Hamsisi olduğu görüldü.

Pırıl pırıl parlak hamsiler Karadeniz ama onlarında boyları yasaya uygun dğil.

Gıda da birçok KAZIK yediğimiz yazılıp çiziliyor ama,

“-Karadeniz Hamsi,Karadeniz…” diye saltan HAMSİYİ Marmara hamsisi ile evlendirmişler !

Bayat Marmara Hamsisi altta taze Karadeniz Hamsisi üstte..

Gıda ve Tarım Bakanlığının Balık avlanma ve avlanacak balıkların boyları ile ilgili kararnameleri,çıkan yasalar falan filan var diyoruz ama,Balık tezgahlarında bunlar pek geçerli değil.

Bunlardan bazılarını hatırlıyorum;

“Daha küçüğünü avlamayalım,Almayalım,Satmayalım”

Diyorlardı.

Hatta;

Yasalara görr asgari boyundan küçük balıkların satıldığını görenlerin hemen o balık tezgahlarını ve satan balıkçıyı 174 Alo Gıda,158 sahil güvenlik ve 156 Jandarmaya şikayet edebilirsiniz,diyorlardı.

Üstelik 1380 saylu yasaya aykırılıktan ceza kesiyor,balıklarına elkoyuyorlardı

Kıvrım kıvrım,pırıl pırıl parlayan Karadeniz Hamsilerini ve arasına serpiştirilmiş Marmara hamsilerini boy boy ayırdım..

Aldım elime cetveli başladım ölçmeye;Karadenizli Hamsilerin adedi 38,boyları 6-7,5 santim

Marmara hamsilerinin boyları 5-6 sdantim 50 adet,

40 adet boyları 4,5 santim ezik hamsi

60 adet boyları 4 santim gariban hamsi

72 adet boyları 3.5 santim yorgun hamsi

39 adet boyları 3 santim hamsi ve

46 adet boyları 2.5 santim yavru hamsi !

Her gün TV lerde sahte gidalarla ilig,ili haberler duyuyoruz ya,

Bize de Hamsinin hem yasal olmayanı hem de Karadeniz-Marmara karışımı geldi.

Bakanlığın,

“Daha küçüğünü AVLAMAYALIM,ALMAYALIM,SATMAYALIM” sloganı aklımı çelfi.

Ben bu hamsileri azat edeceğim.

Merak ediyorum;

Bakanlık bunca uyarı,ceza balıklarla el koyma sözünü boşına mı söylüyor?

İnsaf denen bi şey var yabu!

2.5 santim boyundaki Hamsiler nasıl tutuluyor?

Ağ desen ağ değil herhal, Çuvalla denizden toplanıyor!

Biriler,i çıkıp açıklasın,anlatsın anlayalım,

Bu kadar küçük Hamsi nasıl avlanıyor,

Balıkçı tezgahlarında nasıl satılıyort?