Altın çamura düşmekle değerinden bir şey yitirmez ama...

Evet, bugün günlerden Kocaelispor…

Körfez sevdalıları, büyük bir umutla, lanet olası 3.Lig’den bir an önce kurtulmak için tribünlere koşarak takımına destek verecek…

Her zaman söylüyoruz ve savunuyoruz…

Kocaelispor bu kent için sadece bir futbol kulübü değildir…

Bir yaşam biçimidir…

Bir davanın sembolüdür…

Kentin var olma savaşıdır…

Yani bu kentin her şeyidir…

90’lardaki efsane Kocaelispor sayesinde, bu kentte üniversite kuruldu, büyükşehir belediyesi kuruldu, önemli yatırımlar geldi…

Kocaelispor kentin reklamını yaparken, dağa taşa ismini yazdırdı, Avrupa’nın zirvesini zorladı…

İstanbul bal(r)onlarına diz çöktürdü…

Tekele kafa tuttu…

Ama…

Asrın felaketi deprem geldi…

Kocaelispor ligden gitti…

Rekabet bitti…

İki kez Türkiye Kupası kazanan takım artık 3.Lig’de…

Bunu içime sindiremeyenlerden biriyim…

Daha da fazlası, hesap sorulamamasının ezikliğini yaşıyorum…

Ve geçmişten ders alınmamasına hala şaşkınım…

Yine menajer denen simsarlar cirit attı, birçok oyuncu aldırdı, köşeyi döndü ve çekip gitti…

Sonuç…

Bugün Fatsa Belediye diye bir takımla 3.Lig maçını oynuyoruz ve dizlerimiz titriyor…

Normalde Süper Lig’de alt sıralardaki takımlarla özel maç bile yapmayan Kocaelispor’dan, sıradan takımlarla lig maçı oynayan Körfez düzeyine indik…

Altın çamura batmakla değerinden bir şey yitirmez…

Tek sığınağımız da bu atasözleri…

Yoksa kimse yüzümüze bakmaz…

Marka değerimizi de kaybetmeyelim diye savaş veriyoruz…

İşte bu duygu ve düşünceler içerisinde takımımıza bugün destek vermek için stada koşacağız…

Tribünde yerimizi alacağız…

Birkaç saatliğine de olsa, ekonomik sıkıntı, anormal mevsim şartları arasında bunalan beynimizi biraz rahatlatacağız…

Ama siz de bunun içine ederseniz…

Varın sizin hakkınızda neler düşünürüz artık…

Hacı hocanın gelmesi doğru Gökhan Top’a yapılan yanlış

İsmi bende saklı bir antrenör ile sohbet ediyoruz…

Maşukiye’de son derece başarılı olmuş, beyefendi antrenör Gökhan Top’un alelacele görevinden istifa etmesi, daha doğrusu istifaya zorlanması noktasında yapılan yanlışı söyleyen meslektaşı, bana da ‘Ağabey hiç hoş bir şey değil. Sen 4-5 maç üst üste hacı hocaya takımı izlettiriyorsun, kenarda görev yapan Göknan Top hocaya baskı uyguluyorsun, takımı zaferden zafere koşturan Gökhan hocayı dışlıyorsun. Bu hiç etik değil” diyor…

Olayın aslını öğreniyorum ve üzülüyorum…

Hacı Ağdaş gerçekten de benim tanıdığım bir isim. Görev alması çok doğal. Ama Gökhan Top hocanın değerinin verilmemesi, böyle bir isteksizliğe itilmesi hiç hoş değil…

Maşukiye köklü bir kulüptür…

Bu tip şeylerin tekrarlanmamasını öneriyorum…

Şu saatten sonra, Hacı Ağdaş görevdeyken, 4-5 maç başka bir antrenörün izlettirilmeyeceğine kim garanti verebilir?..

Güven bitmiştir…

Bir yenilgiyle her şey değişir…

Kocaelispor tarihine adını altın harflerle yazdıran Taner Gülleri yönetimindeki Gölcükspor, bugün kritik bir deplasmanda Malatya’da sahaya çıkacak. Kırmızı Siyahlılar, bu maçı öyle ya da böyle kazanmak zorunda. Beraberlik idare etmez, yenilgi ise kazanların yeniden fokurdaması anlamına gelir…

Yönetim kurulu zor duruma girer ama eminim ki, Taner Gülleri ile yolu ayırmaz…

Tabii kendisi istemezse…

Yine Darıca’da, durum aynı…

Özgür Vurur tartışılmaya başlandı…

Son derece başarılı bir teknik direktör ama, şartlar normal değil…

Kabak onun başına patlıyor…

Darıca, bugün konuk ettiği rakibini yenemezse, onun için de çanlar çalmaya başlayacak...

Bir kaç hafta önce lider olan takım şu anda üçüncü sırada bulunuyor ve zirveden durmadan uzaklaşıyor…

Skor sever bir millet olduğumuz için…

Bugünkü maçların skorlarıyla yakından ilgileneceğiz…

Ve maalesef belki de bazı kelleler gidecek…