Tok, açın halinden anlar mı?..

Sivas-Antalya maçı oynanıyor…

Özel kadın ve çocuk tribünü yapılmış…

Parası olmayan analar ve çocukları, bedava izliyor maçı…

Hem de güven içerisinde…

3.Lig’e düşmüş Kocaelispor’da ise yönetim kurulu, bilet fiyatlarında bir indirim yapmıyor…

Allah artırsın, yöneticilerinin her birinin maddi gücü malum…

En azından hiç biri ‘Açız, geçinemiyoruz’ diyemez…

Zaten dese de, kimse inanmaz…

Çocukken maçlara bedava girmek için büyüklerimizin elinden tutar, oğluymuş, kardeşiymiş gibi numara çekerdik…

Zaten görevliler de anlar, ama idare ederlerdi…

Yürüyerek Çenesuyu’na gider, yürüyerek dönerdik…

Neden mi?..

Çünkü yol paramız bile yoktu…

Çocuk Parkı’ndan şehirler arası külüstür otobüsler, tıklım tıklım maça adam taşırdı, ama biz onlara da binemezdik…

Binsek bile, araya kaynar, aynı kardeş-evelat numarası çekerdik…

Çünkü, cepte beş kuruşumuz yoktu…

Ama günümüzde, bir hafta içerisinde en az 20 kişi beni arıyor ve “Hakan ağabey bizi maça soksana paramız yok” diyor…

Hani maddi imkanım olsa, biletlerini bizzat ben satın alıp, maça göndereceğim…

Bu ortamda yönetim kurulu acilen biletlerde indirim yapmalı…

Gücü olmayanları tespit edip, maça bedava almalı…

Sizin için 10-15 lira para değil ama, o çocuklar için bir servet…

Kanserden tek tek ölen bu kentin yerli insanlarının, yıllardır sönük ciğerlerini teslim ettikleri havamıza, suyumuza tecavüz eden fabrikalarında mı umurunda değil?...

Kulübün gücü yok diyelim…

Fabrikalar da mı toplu bilet alıp halka dağıtamıyor…

Yazık…

Çok yazık…

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Salonda acil çözüm gerekiyor…

Kaynaklar yaratıldı…

Astronomik olmasa da, transferler yapıldı…

Ancak bunun karşılığı henüz alınabilmiş değil…

Kazaydı, hakem hatasıydı derken, en üst ligdeki temsilcimiz İzmit Belediyespor basketbol takımı, 5’inci maçta 3’üncü yenilgisini aldı ve zirveden hayli uzaklaştı…

Play-Off iddiasını da yitirebilir…

Bir an önce toparlanması gerekiyor…

Ya erkek ve bayan voleybol takımlarımız…

Onlar ne olacak?..

Büyükşehir Belediyesi’nin yüklü kaynak ayırdığı 1.Lig erkek takımımız, saçma sapan bir sonuç alıyor…

Lider voleybol takımı gidiyor, sıradan bir ekip olan Afyon’a, hem de set alamadan 3-0 yeniliyor…

Üçüncü sıraya iniveriyor…

İnsanlar bir haftada voleybol oynamayı mı unuttu?..

Başka sebepler mi var?..

Büyükşehir 2.Lig Basketbol takımı ise bir düşüyor bir kalkıyor, sıradan bir takım olarak yoluna devam ediyor…

Bu haftaki Beylikdüzü iç saha maçını da 77-72 kazanırken, akla karayı seçti…

Ya İhsaniyespor bayan voleybol takımı!..

2.Lig’de yer alan kızlar, bu sezon öncesi, şaşaalı transfer yaptıklarının reklamlarını sergiledi…

Skandal bir başlangıçtan sonra yeni yeni toparlanıyor…

Ama zirveden uzak…

Yani salon sporlarında zirve bize hayal gibi görünüyor…

Sıradan takımlar olarak yola devam edeceğimiz ortada…

Para sıkıntıları mı?..

O noktalara şimdilik girmiyorum…

Ama, öyle mütevazı harcama falan yaptım demesin kimse…

Harcananlar ortada…

Kimse babasının hayrına gelmez bu kente…

Kara kaşı kara gözü için oynamaz…

Alır parasını, sezon bitince de arkasına bakmadan çeker gider…

Bunun için bir an önce yerli sporcularımızı kazandırmalıyız, bu gelen büyüklerinden örnek almasını ve tecrübe kazanmasını sağlayacak metodu uygulamalıyız…

Yoksa, sonuç yine hüsran olur…