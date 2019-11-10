Bu şehirde yaşamaktan MUTLU MUSUNUZ?

Önce, büyük reklam panolarında ve üstgeçitlerdeki devasa afişlerini gördüm.

“Emine Erdoğan Zirvede” diyordu birinde!

Sonra, birkaç “çok ünlü kişinin” de “zirvede” olduğunu yine o devasa afişlerde gördüm.

İlk aklıma gelen; “Yeni bir gazete çıkarılıyor, yazar kadrosu tanıtılıyor” oldu.

Sonradan, Büyükşehir Belediyesi’nin “Şehircilik ve mutlu şehir” temalı ve çok geniş katılımlı bir sempozyum düzenlediğini öğrendim.

- Kimler ve nasıl katılıyorlar? Bu sorunun yanıtını bilmiyordum. Doğrusu merak da etmedim!

Kartepe’nin zirvesindeki tek ve lüks otelde yapılan ve çeşitli alt başlıklarla sürdürülen bu büyük etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve özellikle “SONUÇ BİLDİRGESİ” ni incelemek istedim.

Büyükşehir Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler biriminin 318 16 01 no’lu telefonunu aradım. Kısık ve yorgun bir ses tonuyla karşıma çıkan kişi “stajyer” olduğunu ve konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Sonra, 318 16 00 no’lu telefonu aradım. Karşımdaki kişi, bu konuda “Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün” bilgi verebileceğini belirtti!

- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne iş yapar? Diye sormadan edemedim!

İlgili birime telefonumun verilmesini ve beni bilgilendirmelerini rica ettim. Kısa bir süre sonra, 0.530.469 67 .. no’lu telefondan, “sonuç bildirgesinin henüz çıkmadığı, çıkınca beni bilgilendirecekleri” iletisini aldım!

Ukalalık sayılmasın ama birkaçı uluslar arası olmak üzere birçok sempozyuma katıldım. Sonuç Bildirgesi, belirlenen bir komite çalışması ile ve sempozyum sonunda hemen açıklanır!

Bu sonuç bildirgesini sabırla bekleyeceğim.

Bu arada, “bu sempozyum kaça mal oldu?” diye araştırdım. Verilen maliyet rakamına inanamadım! Ancak, emin olmadığım için yazmayacağım.

Üç günlük sempozyum için 18 ülkeden 180’i aşkın akademisyen, siyasetçi, entelektüel davet edilmiş ve ağırlanmış! Kent ve ülke ölçeğinde yüzlerce katılımcıyı da katın.

Onca katılımcıyı 3 gün boyunca lüks bir otelde ağırlamak; reklam, ulaşım vb. giderlerini düşünürsek maliyetin hayli yüksek olduğuna şaşırmamak gerekir!

İyi güzel de Türkiye’nin en borçlu belediyesi için yüklenilebilecek bir maliyet midir bu?

İlçeler, mahalleler ve il ölçeğinde yapılacak;

- “vatandaş bu kentte yaşamaktan mutlu mu?

- Onu mutsuz eden ne gibi faktörler var?

- Belediye neler yapmalı?”

gibi basit ve kısa sorulardan oluşan ve üniversite öğrencilerinin görev alacakları bir anket çalışması ile sonuç alınamaz mıydı?

Bakın TUİK’in yaptığı bir çalışma var. Buna göre; Kocaeli, “mutlulukta” 81 il içinde 57. sıradaymış.

Bu araştırmada hangi sorular soruldu da Kocaeli 57. Sırada? Belediye yöneticileri bu anketi incelediler mi?

Başkan Büyükakın; “Mutlu şehir güvenli şehirdir” demiş. Doğrudur. Ama tek başına ölçüt değildir.

Mutlu Şehir;

· Gürültü başta olmak üzere ÇEVRE SORUNLARI olmayan şehirdir!

· Denizi, gölleri, akarsuları kirletilmemiş, ALTYAPI sorunları olmayan, uzun erimli “KENT PLANLAMASI” olan kenttir!

· Ulaşım sorunu “ciddi bir ulaşım planı” ile çözülmüş şehirdir!

· İşsizlik sorunu en alt düzeyde olan şehirdir! Resmi kayıtlara göre Kocaeli’de 92 bin işsiz var!..

· Yeşil alanları korunan bir şehirdir. Örneğin; “Şehir Hastanesi ile güzelim orman örtüsü yok edilen DOĞUKIŞLA” utancı olan bir şehir “Mutlu Şehir” olamaz!

· Mutlu Şehir’de vatandaş içtiği suyun temizliğinden, yediği gıdanın güvenliğinden ve ödediği bedelle kandırılmadığından emin olabilmelidir!

· Mutlu şehir, insanlarının sağlık içinde yaşayabildiği şehirdir. Siz bu şehrin hastanelerindeki insan yoğunluğunun ve özellikle KANSER vakalarının hızla arttığının farkında mısınız?

· Mutlu şehirde insanların yüzleri güleç olur! Siz bu kentte karşılaştığınız insanların yüz ifadelerindeki karanlığı görebiliyor musunuz?

Bu şehirde yaşayan her insan, kendi vicdanında bu soruya yanıt vermelidir; “Bu şehirde yaşamaktan mutlu muyum?”

Son söz;

Otobüslerin tepelerine “Mutlu Şehir” yazmakla mutluluk olmuyor!

“MUTLU ŞEHİR” görmek istiyorsanız, ESKİŞEHİR’e gidiniz!

Mutluluğun resmini orada göreceksiniz!..