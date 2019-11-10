İstanbul Bilgi Üniversitesi bir araştırma yapmış.

Gençlerin % 87’ si tasarruf yapmıyormuş. % 80’ i ise plansız para harcıyormuş.

% 67’si mezun olunca yurt dışına gitmek istiyorlarmış.

Üniversitenin gençler üzerindeki araştırması başka konuları da kapsıyor ama ben bu konular üzerinde duracağım.

Gençler neden tasarruf yapsın?

Bu gençler gününü gün etmeye alıştırılmış.

Günümüzün gençliği çok rahat bir ortamda yetiştiler.

Üretmek yerine onlara tüketimi aşıladık. Bugün ilkokul çocuklarının elinde bile son model pahalı cep telefonları var. Televizyon reklamlarına baktığınız zaman, gençlerin neden tasarruf yapmadıklarını anlarsınız.

Gençler para harcarken belli bir plan yapmıyorlar.

Aslında hayatın her alanında plan yapmak gerekir. Plan yapan insanların hayatta daha başarılı oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Gençler niye para harcarken plan yapsın ki?

Parası biten bir genç şunu çok iyi biliyor ki ailesi böyle bir durumda ona gereken desteği verecek. Evinde soğan ekmek yiyen bir aile, çocuğum parasız kalmasın diye ona gereken maddi desteği veriyor.

Bazen geriye dönüp baktığımda, hangi zor koşullarda okuduğumu anımsarım. Bunu çocuklarıma söylediğim zaman “E…Baba senin zamanın ile bizim zamanımız aynı mı? deyip işin içinden kolayca sıyrılıyorlar.

Gençler neden yurt dışına gitmek istiyor?

Bugün İşsizlik oranı % 23’lere dayanmış. Üniversite mezunlarının % 25’i işsiz. Bu toplumda bazıları “Efendim, gençler iş beğenmiyorlar diyenler var.” Kardeşim, sen üniversite mezunu, yüksek lisans yapmış iki üç dil bilen adama gel asgari ücretle çalış dediğin zaman o genç çalışır mı?

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Gençler evlenmiyorlar. Daha doğrusu evlenemiyorlar. Bir üniversite mezununun aldığı ortalama maaş dört bin lira civarında. İstanbul’da yaşayan bir genç ayda 300 liranın üzerinde yol parası, yine o kadar da yemek parası ödüyor. Bin beş yüz liradan aşağı ev yok. Bu yakıt, elektrik ve su ile birlikte iki bin lira eder. Kalan para ile bu kişi nasıl geçinebilir? Bütün bunlar toplumun gerçekleri iken, sonra da dönüyoruz gençler işi beğenmiyorlar diyoruz.

Gençlerimizi kaybediyoruz.

Gençlerimiz fırsatını bulur bulmaz başka ülkelere kaçıyorlar.

Sonra da beyin göçünü durdurmamız gerekiyor diye bağırıyoruz. 2018 yılında yabancı ülkelere göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre % 42 artmış.

Gençlere iş alanları yaratmadan, onlara yeteri ücreti vermeden beyin göçünü durduramazsınız.

Son on beş, on altı yıldır kurulan bir fabrika gösterebilir misiniz? Eskiden kurulan tüm fabrikaları özelleştirdik.

Üretmen tüketen bir toplum olmaktan kurtulmalıyız. Üretimi artırırsak, enflasyon da düşer, işsizlik de azalır, gençlerimiz ülkesini terk edip, başka ülkelere iş aramak için gitmezler.