AKP, kendilerine hizmet etmiş kişileri değerlendiriyor…

AKP aleyhine konuşmadın mı, AKP’nin her programına katıldın mı, mutlaka mükafatını alıyorsun…

Son mükafat alanlar da Abdullah Köktürk ve Nihat Abiş…

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Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi’nde “Bölge Koordinatörleri” diye bir sıfat çıkarıldı…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından Abdullah Köktürk (Karamürsel, Gölcük, Başiskele ve Kartepe) ve Nihat Abiş ( İzmit, Derince ve Körfez, Kandıra) koordinatörlüğe getirildi…

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Çalışmalara başladılar…

Kamuoyu, Bölge Koordinatörünün görevinin ne olduğunu hala bilmiyor…

Başkan Büyükakın’ın talimatıyla bölge koordinatörü olan Köktürk ve Abiş, yine Başkan Büyükakın’ın talimatıyla bu kez yönetim kurulu üyesi oldular…

Abdullah Köktürk, Antikkapı A.Ş.’nin,

Nihat Abiş de İzmit Su A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi…

Yönetim kurulu üyesi oldukları için de maaş alacaklar…

Tahminime göre maaşları 6-7 bin lira civarında…

Ne diyelim, AKP’de bal tutan, parmağını yalıyor…

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Kandıra’da Atatürk şiirlerine YASAK

“Bizkandırayız” grubu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle, Kandıra Belediyesi Çay Bahçesi’nde şiir dinletisi etkinliği düzenledi. Kandıra Belediyesi’nde görevli kişi program devam ederken, “Başkan Adnan Turan’ın talimatı var, burada şiir okuyamazsınız” diyerek, belediyenin çay bahçesindeki Atatürk şiir dinletisini engelledi… Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı aramış… Turan kendisine, “İlgili yerlerden izin almadıkları için, programı engelledim” demiş… Acaba başkan Turan, izin almadıkları gerekçesiyle AKP’ye yakın bir dernek tarafından düzenlenen böyle bir organizasyonu da engelleyebilir miydi? İşte bütün sorun burada… Çifte standart uygulandığı müddetçe, iki yakamız bir araya gelmez.

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Derince Belediyesi iddialara cevap vermedi

Derince Belediyesi, Harikalar Sahili’ndeki işyerleriyle ilgili ihale yaptı… İhaleyi, kendi bünyesindeki Yelken A.Ş. aldı… Başka da kimse ihaleye katılmadı… Derince Belediyesi CHP meclis Üyesi Yılmaz Filiz ve CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, ihalenin adrese teslim yapıldığını söyledi… CHP’liler, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Harikalar Sahili’ndeki işletmeleri, seçim öncesinde söz verdiklerine vereceğini söylüyorlar… Konuyla ilgili Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’den bir cevap gelmedi…

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Birol Güven’e plaket verilmeli

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önceki gün TRT1'in fenomen dizilerinden biri olan Seksenler dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Darıca’daki seti ziyaret etti. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Birol Güven, Darıcalı…Birol Güven sayesinde Darıca’yı bütün Türkiye tanıdı… Valilik ve Büyükşehir, Kocaeli’nin tanıtımına destek veren Birol Güven’e güzel bir plaket vermeli diye düşünüyorum…

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Efe- Aşkın atışması

İşe gitmediği için İzmit Belediyesi tarafından işten çıkarılan, Büyükşehir Belediyesi tarafından işe alınan İzmit Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe, İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve eski Yeni Mahalle Muhtarı Tuncay Aşkın’ea cevap verdi… “Tuncay Aşkın, kimseden zulüm görmeden gül gibi Büyükşehir’den emekli oldu, şimdi nankörlük yapıyor” dedi. Efe, sanki Aşkın’ın işvereniymiş gibi bir açıklama yapıyor… Bu açıklamayı dönemin belediye başkanı yapsa anlarım… Anlaşılan bu olay epeyce konuşulmaya devam edilecek…

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Seyahat başına ortalama 556 TL HARCADIK

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yılın ikinci çeyreğinde yurtiçinde yaşayan hane halkından 15 milyon 697 kişinin seyahat ettiği görüldü. Bu sayının yüzde 64,9’unun yakınlarını ziyaret etmek amacıyla seyahat ettiği belirlenirken, ikinci sırada yüzde 26,6 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile sağlığın yer aldığı saptandı. Seyahate çıkanların ortalama harcadığı tutar ise 556 TL oldu.