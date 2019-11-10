Akçaray’da sefer aralığının kısalması mümkün değilmiş

Başından itibaren çok tartışılan ama İzmit’e hem ulaşım alternatifi olması açısından, hem de hızlı ve güvenli bir ulaşım çeşidi olması bakımından çok önemli bir alternatif olan Akçaray hattının Plajyolu bölümü bugün açılıyor.

İzmit içinde özellikle Yahyakaptan, Çarşı arası seyahat ederken ben de tramvayı sıklıkla tercih ediyorum.

Sefer aralığının uzun olması, duraklardaki tek istikametten giriş-çıkış yapılabilmesi gibi sıkıntıları var ama gerçekten hepimiz için büyük kolaylık oldu tramvay.

Geçtiğimiz günlerde, uzun süre Akçaray’da çalışmış teknik bir personelle oturup, hatla ilgili biraz sohbet ettik.

Tramvay seferlerinin aralığının neden 6 dakikanın altına inemediğini sordum.

Çünkü Otogardan kalkan bir tramvay, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha Yenişehir’de hınca hınç doluyor.

Güzergâh üzerinde onlarca vatandaş, bir sonraki treni beklemek zorunda kalıyor.

Dedi ki, “Akçaray’ın üzerindeki bu kadar kavşak ve geçiş noktasıyla, daha sık hizmet verme ihtimali yok. Türkiye’nin hiçbir yerinde, Akçaray hattının üzerinde bulunduğu kadar geçiş noktası yok. Bu kadar kısa bir hat üzerinde bu kadar fazla geçiş rekordur.”

Söylediğine göre, yol üzerinde 20’nin üzerinde kavşak ve geçiş noktası var.

Ortalama yolcu sayısı günde 30 bini bulurken, bazı günlerde 50 bini dahi aşıyormuş.

“Bu kadar geçiş noktası varken, güvenlik açısından sefer aralığının düşmesi mümkün değil” diyor.

Çünkü ona göre sinyalizasyon sistemi kurularak, trafik geçiş üstünlüğü belirleniyor.

Diğer kentlerde tramvay güzergâhları üzerindeki kavşakların sayısını açıkçası bilmiyorum.

Ama şöyle bir düşündüğümde, otogardan itibaren Yahyakaptan, Mehmet Ali Paşa, Anıtpark, Merkez Bankası, Tren Garı bölgelerindeki kavşak noktaları başta olmak üzere, güzergâh üzerinde çok sayıda önemli kavşak var.

Özellikle Anıtpark’taki kavşakta, minibüsle çarpışan tramvay hala hafızalarda.

Şimdi açılan hat, özellikle öğrencileri taşıyacağı için daha da önemli.

Bu hat, yoğun olarak çocukların kullanacağı, okullar bölgesine hitap eden bir hat olacak.

Sabah ve akşam okula giriş çıkış saatlerindeki yoğunluk için yetkililer ne düşünür bilmiyorum.

Ama hem güvenlik hem de yoğun saatlerde sefer sıklığı açısından bazı tedbirlerin şimdiden alınması lazım.

Kimsenin üst üste çıkmadığı, herkesin gideceği yere zamanında yetişebildiği yolculuk herkesin hakkı değil mi?

***

“Amiral gemisi” çoktan batmış…

Hürriyet gazetesi, bir zamanlar Türk basının amiral gemisi olarak adlandırılırdı.

Yapılan haberlerin güvenilirliği, yazılan yazıların itibarı büyüktü.

Her zaman en çok satan gazete olurdu.

Çok yanlış manşetlerin atıldığı da oldu.

Beğenilmeyen yazıların yayınlandığı da…

Ama genel itibariyle, toplum ortalamasına hitap ederdi.

Gazetenin el değiştirmesiyle birlikte, yayın politikasında da doğal olarak değişim oldu.

Her ne kadar politika değişse de, gazetenin yıllardan beri gelen bir çizgisi vardı.

Ama cuma günü sürmanşetten yayınlanan haber, ortada çizgi mizgi de kalmadığını açık açık göstermiş oldu.

İstanbul’da intihar eden dört kız kardeşin haberiydi bu…

Hürriyet gazetesinin “acar” bir muhabiri, aramış-taramış, bugün artık yaşamayan kardeşlerin mayolu bir fotoğrafını bulup, en tepeden yapıştırmış.

Yanına da yaşadıkları yerin fotoğrafını koyarak, “sırlar evi” diye eklemiş.

Daha ölü bedenlerinin sıcaklığı geçmeyen bu insanları, adeta “hafif insanlar” gibi kodlayarak, bir magazin haberi gibi önümüze fırlatmış.

Ölmüş insanları yarı çıplak soyup, herkesin önüne atmış…

Belki en iyisi, en çok okunanı, en acarı değil ama…

Ben de bir gazeteciyim…

Ve o haber karşısında, mesleğimden utandım.

Bir Türk olarak, ölünün arkasından konuşturmayan geleneklerimden utandım.

Her yeni gün süslenip, yeniden iğfal edilen değerlerimden utandım.

Eğer bir “sırlar evi” varsa, o ev fotoğraftaki ev değil, Hürriyet olmuş.

Amiral gemisi ise çoktan çamura batmış.

Gazeteciliğin fişi o yapıda, çoktan çekilmiş.

***

SOSYAL MEYDAN

EN GÜZEL BEKLEYİŞ

Dünkü sosyal medya paylaşımları arasında beni en çok duygulandıran fotoğraflardan biri, kentin genç ve başarılı muhabirlerinden Arif Bulut’un çektiği bu fotoğraf oldu. Üzerine hiçbir yorum yazmaya gerek olmayan, mesajı net veren harika bir fotoğraf olmuş. Yaşı, işi ne olursa olsun, bu ülke insanının en önemli ortak değerlerinden biri Atatürk. Belki de 70’lerine gelmiş ayakkabı boyacısı bu amcamız da, dün saat 9’u beş geçe, ekmek parasını kazandığı boya sandığının taburesinden kalkıp, cumhuriyetimizin yılmaz nöbetçisine dönüşmüş. İşte biz bu ruhu kaybetmedikçe, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak.

***

“Geliyorlar… 08.35…”

Dünün en güzel karelerinden biri de buydu bana kalırsa. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli şair ve yazarlardan, aynı zamanda müzeciliğe yaptı katkılarla, çok önemli bir misyon üstlenen Sunay Akın’ın sosyal medya hesabından bir 10 Kasım fotoğrafı. Sabah anne ve babalarıyla birlikte üzerlerinde Türk bayraklarıyla yola düşmüş bu üç küçük minik, 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak için heyecanla yürüyor. Çocuklarına doğru yolu gösteren böyle anne ve babalar ile o yoldan asla dönmeyen bu ülkenin geleceği çocuklar ve tabi Sunay Akın gibi aydın fikirli sanatçılar var oldukça, bu ülke, bu millet de var olacaktır.

***

“Hepimiz Atatürkçüyüz çünkü böyle güçlüyüz”

Dün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81’inci yılında andık. Onu anarken hepimiz farklı sıfatlar koyduk önüne. Yaptıklarını anlatmak için türlü çeşitli paragraflar yazdık. Ama tüm bunları en iyi özetleyen paylaşımlardan birini, birlik ve beraberlik vurgusuyla İzmit Belediyesi yapmış. Billboardlar, afişler ve sosyal medyada 10 Kasım mesajını “Hepimiz Atatürkçüyüz, çünkü böyle güçlüyüz” başlığıyla veren İzmit Belediyesi’nin çalışmasını, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de sosyal medyadan böyle paylaşmış: “Her birimizin farklılıkları var. Birbirimize saygı duymak, anlayışlı olmak demokrasinin kalbinde. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, büyük devrimciyi saygıyla anıyoruz.”

KÖKSÜZ KELİMELER

“Çok şükür ki fikirler ölmüyor... Ne yazık ki cehalet de... Ata’ya saygı… Sonsuza kadar #10Kasım”