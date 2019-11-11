İş insanları spora el atmalı

Kentimizde iş insanlarına örnek olan ve ustalıktan patronluğa kadar zorlu bir süreçle örnek olan Tekin Uygur, Yenidoğan Serdar Spor Kulübü onursal başkanlığıyla başlattığı resmi sponsorluk konusunda önemli adımlar attı, örnek oldu. Halen Erzincan’da Anagold Madencilik Firması’nın montaj işleri nedeniyle bulunan ve Teknik Plastik Fabrikası’nı sürekli büyüten Tekin Uygur ile hasret giderdik. Sohbet ettik. Uzun süre Kocaelispor yönetimlerinde de adı geçen, ancak şimdilik bu olaya yanaşmayan Uygur, ilerideki projeleri içerisinde Kocaelispor’un da bulunduğunu belirtirken, kentimiz sporuna yasal sponsorluk anlaşmasıyla yaklaşmayan iş insanlarını da göreve davet ediyor.

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Halen Erzincan İliç ilçesinde işinin başında olan Uygur, Anagold Maden Scrubbur Montajı işini üstlenirken, işlerini de ne denli geniş çerçeveye yaydığını gösteriyor. Kentimizi başarıyla temsil ediyor. Artvin kökenli olan Uygur, sponsorluk konusunda görüşlerini açılarken, şunları söylüyor…

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“Hakancığım… Sen de biliyorsun ki, Yenidoğan Serdar Spor Kulübü’nde önemli şeyler yaptık. İlk adımları attık. Diğer kulüplere de örnek olsun istedik. Ancak gerek iş insanlarımız ve gerekse de kulüplerin olayı tam olarak kavrayamaması, sürecin uzamasına neden oluyor. Bizler kentimizde ve bu ülke topraklarında kazanıyoruz. Çocuklarımızın spor yapması çok önemli. Devletin sponsorluk yasası çok önemli. Hem vergiden düşüyorsunuz ve hem de gençliğe kutsal bir hizmet veriyorsunuz. Ben gece yastığa kafamı koyduğum zaman, çok huzurlu hissediyorum. Kazanıyorum ve paylaşıyorum. Kazanıp paylaşmamak, insanda vicdan rahatsızlığı yapar. Bu konuda çevremdeki iş insanı arkadaşlarıma da konuyu taşıyıp, onların da olaya ısınmasını sağlıyorum. Ama spor kulüplerimiz bu konuda daha aktif çalışmalı ve kulüplerine destek sağlamalıdır. Spor kulübü başkanları ve yönetimleri, iş insanlarını ziyaret ederek sponsorluk yasasını aktarmalı, sunumlar yapmalı. Tabii bu aynı zamanda güven ortamıyla olur. Kulüpler de iş insanlarına yaptığı yardımların güvencesini vermeli, onları onore etmeli. Ben de gelecek sezonlarda imkânım el verdikçe, bu yasadan yararlanıp yardımlarımı sürdüreceğim”…

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Evet, benim de yakından sevdiğim ve takdir ettiğim Tekin ağabeyin görüşleri böyle…

Güzel bir ailesi, örnek bir yaşamı olan ve ustalıktan bugünlere gelen Tekin Uygur’un herkese örnek olmasını diliyorum…

İş insanlarımız Tekin beye kulak verin ve artık şu sponsorluk yasasını yürürlüğe koyarak, kendinizi üzmeden gençleri kurtarmaya siz de el verin…

Siz de onun gibi gece yatağınıza huzur içerisinde yatın ve kafanızı yastığa koyduğunuzda, vicdan azabı çekmeyip, huzurlu yaşayın…