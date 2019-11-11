Derince Belediyesi eski Başkanı Aziz Alemdar ile kısa bir sohbet!

Derince Belediyesi eski Başkanı Dr. Aziz Alemdar önceki gün Ozan Özgenç arkadaşımızı ziyaret için gazetemize geldi…

Kendisiyle bir sohbet ettik.

Bilindiği gibi Alemdar, 2009-2014 yılları arasında Derince Belediye Başkanlığı yaptı…

Dönemin Derince İlçe Başkanının desteğiyle belediye başkanı olduğu için, uzun süre kendisine diyet borcu ödedi…

İLÇE BAŞKANIYLA BAĞLARINI KOPARDI

İlçe başkanının bitmek tükenmek istekleri bitmeyince, hizmet üretmekte zorluk çekti…

Sonra ilçe başkanıyla bağlarını kopardı…

Ama geç kalmıştı, zira seçim sürecine girilmişti…

2014 yılında aday gösterilmedi.

ACİL SERVİSE SÜRGÜN EDİLDİ

Seçim sonrası Seka Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’e gönderildi…

Diğer aday gösterilmeyen belediye başkanları, iyi mevkilere getirilirken, Alemdar sanki cezalandırılmıştı…

MAHKEMEDE YARGILANDI

Derince eski Belediye Başkanı Aziz Alemdar, sonrasında beraberindeki beş çalışma arkadaşı ile birlikte ABM Mühendislik, ARA Danışmanlık ve Belediye Aşevi ile ilgili yapılan doğrudan teminlerde yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı…

İSTANBUL’DA GÖREV YAPIYOR

Alemdar’a sonrasında İstanbul’da görev verildi…

Şu anda Topkapı’da SGK’de çalışıyor…

Eşi ve çocukları Derince’de…

Hafta sonları Derince’ye geliyor…

Facebook’u eskisi gibi kullanmıyor…

Kendisine İstanbul’da yeni bir dünya yaratmış.

TRABZONSPOR İÇİN RUSYA’YA MAÇA GİTMİŞ

İstanbul’dan bakınca, Derince’nin ve Kocaeli’nin seviyesini daha iyi anladığını söyledi…

Yani, Kocaeli’nin İstanbul’un çok gerisinde olduğunu ima etti…

Alemdar, bilindiği gibi Trabzonludur…

Trabzonsporludur…

Alemdar, geçen hafta Trabzonspor’un deplasmanda Rus temsilcisi Krasnodar ile yaptığı maçı izlemiş…

Krasnodar’ın stadına hayran kaldığını söyledi…

Çektiği videoyu bana gösterdi…

Gerçekten de muhteşem animasyon gösterileri vardı…

Ayrıca daha önce Beşiktaş’ta oynayan Fernandes’i çok beğendiğini, onu da izlemeye gittiğini söyledi…

Sonrasında vedalaşıp gazetemizden ayrıldı…

Anladığım kadarıyla, bundan sonra çok sevdiği siyasette aktif olarak yer almayacak…

Bende böyle bir izlenim bıraktı.

Ama ilerde şartlar ne olur, onu bilemem…

***

Büyükakın ilk kez törene katıldı

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerinde AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, seçildikten sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmamıştı… Büyükakın, kutlamalara katılamadığı için muhalefetin hedefindeydi… Büyükakın, bu kez 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerine katıldı. Kendisiyle ilgili yapılan dedikodulara son noktayı koydu.

***

Yaşar Çakmak organlarını bağışladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenen "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası” etkinlikleri kapsamında uğrayarak organlarını bağışladı. Organ bağışı kampanyası, hızla devam ediyor… Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, geçen yıl yaptığı açıklamada, organ bağışında Kocaeli’nin Türkiye’de birinci olduğunu söylemişti… Demek ki, kampanyayı yürütenler, iyi iş çıkarmış.

***

Muhtardan Kandıra ‘duble yol’ tepkisi

Yıllardır yapıldı, yapılacak denilen Kandıra-İzmit duble yolu tam bir yılan hikayesine döndü… Yolla ilgili bir gelişme olmazken, yolda meydana gelen trafik kazasında ölümler devam ediyor… Aradan bunca yıl geçmesine rağmen, yola henüz başlanılmaması, tepkilere neden oluyor.Kandıra Akdurak Mahallesi Muhtarı Cüneyt Özcan da tepkisini dile getirdi… Özcan, “Kandıra için siyaset yok, küçük işler için siyaset bol bol var. Herkes elini taşın altına koyacak, iş icraatta” dedi… Anlaşılan, duble yol, daha uzun bir süre faaliyete geçmeyecek… Bu yolu kullananlar çok dikkatli olmalı…

***

Kendi İşim Günü…

Metro’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de işini özveriyle yapan işletme sahipleri ve kampanyalardan faydalanmak isteyen Kendi İşim Günü’nde buluştu. Bu yıl “O Salı Bu Salı” sloganıyla gerçekleşen bu özel güne katılan 16 binden fazla firma, 70 bini aşkın kampanya düzenledi. İşletme sahipleri, www.kendiisimgunu.com.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde 8 Ekim’e özel kampanyalarını oluşturdu ve bu kampanyalar yayımlandığı anda sitedeki haritada da yerini aldı. İlginç bir kampanya. Bu yıl, dördüncü kez yapıldı.