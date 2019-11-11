Cezmi Çiçek, gazeteci kılıklı tetikçi ve “haysiyetsiz”in tanımı

Cezmi Çiçek’i tanırsınız.

Vadi Besicilik, Vadi Et ve Süt Ürünleri Marketi, Gürpınar Su, Yuvacık Su, Akar Su gibi önemli firmaların sahibi.

Başarılı bir işadamı…

Dün sabah basında çıkan açıklamasını okuduğumda, “Helal olsun!” demek geldi içimden.

Victor Hugo’nun o sözünü hatırladım.

“Sefiller” adlı romanında geçen o sözünü…

“Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalıdır.”

Şimdi aranızdan bazılarınız, “Bu söz İsmet İnönü’nün değil mi?” diye itiraz etmeye kalkacak.

Değil.

Yeri gelmişken konuya açıklık getireyim.

İsmet İnönü’nün, 5 Temmuz 1931 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmada geçen “o söz” aynen şöyle:

“Arkadaşlar, eğer bir memlekette erbabı namus, laakal eşirra kadar sabur olmazsa, o memleket behemahal batar.”

Günümüz Türkçesine göre anlamı şu:

“Arkadaşlar, namuslular, kötüler kadar sabırlı olmazsa, o memleket batar.”

Tabii bu konuşmanın önü arkası var, kimler için neden söylenmiş, uzun hikâye…

Ama şu kadarını söyleyeyim, İsmet İnönü’nün sözünün “cesaret”le ilgisi yok.

“Sabır”la ilgili…

Esas konumuza dönelim.

Cezmi Çiçek’in cesareti

Gazete haberlerinden izliyorsunuzdur.

Cezmi Çiçek, bir süredir şehrimizdeki bir “gazeteci kılıklı tetikçi” ile mücadele ediyor.

Cesaretle…

Bu mücadele, tam Victor Hugo’nun “Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalıdır” sözüne uyuyor.

Namuslu bir işadamının, namussuz bir “gazeteci kılıklı tetikçi”ye karşı savaşı…

Cezmi Çiçek’i, bu cesareti nedeniyle kutluyorum.

Bugüne kadar hiçbir işadamı, onun kadar cesaretli olamadı.

“Pisliğe bulaşmamak için”, kendilerinden ne sitendiyse, verdiler.

Tabii aralarından “şantaj davası” açanlar da oldu.

Hakkındaki 321 davanın çoğu şantajdan…

(Ben 321 biliyordum, bir arkadaşım 505 dedi, hangisi doğru bilmiyorum.)

Cezmi Çiçek’in o “gazeteci kılıklı tetikçi” ile mücadelesi, dünkü açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

Cezmi Bey’in anlattıkları, müthiş!

O “gazeteci kılıklı tetikçi”nin kim olduğunu, sanırım bu toplumda bilmeyen yok.

Siz de biliyorsunuz.

Cezmi Çiçek’in yeni açıklamasını okuyunca, o tetikçinin yeni marifetlerini de öğreneceksiniz.

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İşte Cezmi Çiçek’in o açıklaması

“Haysiyetsiz kime denir? Tecavüz ettiği kadının doğan çocuğuna sahip çıkmayana haysiyetsiz denir. Tecavüz ettiği kadının karnına tekme atıp çocuğunun ölümüne sebep olana haysiyetsiz denir. Tecavüz ettiği kadının çocuğunu aldırtıp hiçbir şey olmamış gibi yanında çalıştırmaya devam ettirene haysiyetsiz denir. 14 ve 15 yaşındaki çocuklarla ilişkiye girene haysiyetsiz denir. İşadamlarından şantajla para almaya çalışana haysiyetsiz denir. Haberi olmadan birilerinin reklamını yapıp sonra fatura kesene haysiyetsiz denir. Kendi meslektaşlarını itibarsızlaştırmaya çalışana haysiyetsiz denir. FETÖ imamlarını işadamlarıyla tanıştırıp, tanışmalarına aracı olana haysiyetsiz denir. İşadamlarının FETO’ya sponsor olması için aracı olanlara haysiyetsiz denir. FETO imamlarıyla KUDÜS’e gidip sonra inkâr edene haysiyetsiz denir. FETÖ imamlarıyla umreye gidip inkâr edene haysiyetsiz denir. Bir şehirde kendi menfaatleri doğrultusunda siyasete ve siyasetçiye yön vermeye çalışmak haysiyetsizliktir. 3 sefer işyeri kapatılıp 4.’sünü açarak devlete kafa tutana haysiyetsiz denir. Vs. vs. vs… Kısacası tecavüzcüye, şantajcıya, FETÖ’cüye, kalemini satana haysiyetsiz denir. Bundan sonraki yaşamımda hedefim; bu haysiyetsizin haksızlık yaptığı, zulüm ettiği, tecavüz ettiği kişileri bulup bunlara manevi ve avukat desteği vererek yargılanması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak olacak. Bu mücadeleyi verirken şahsım için değil, daha kaliteli küfürsüz bir basın için, daha temiz ve şantajsız siyaset için, şantaja uğramış işadamları için, daha temiz bir şehir için, mücadeleye devam edeceğim. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim; eğer içimden bir tırnak ucu kadar bu haysiyetsizin tehditlerinden, şantajlarından korktuğumu hissedersem Fethiye Caddesi’nde etek giyip gezmezsem şerefsizim. Saygılarımla… Cezmi ÇİÇEK”

***

Hiç “Türkiye”yi konuşan var mı?

Dikkat ettiniz mi?

Son günlerde…

Televizyonlarda…

Gazetelerde…

Hiç “Türkiye”den söz eden var mı?

Hiç “ülkemizde yaşanan sıkıntıları” dile getiren var mı?

Bütün haberler, “Suriye” üzerine…

Bütün konuşmalar, “Barış Pınarı Hareketi” üzerine…

Girdik de, çıktık da…

ABD ve Rusya ile “mutabakat” imzaladık da…

Sözlerinde durmadılar da…

Onlar çıkmazsa biz de çıkmayız da…

Rusya ile ortak “sınır devriyesi” başladı da…

Sabah kalkıyoruz, Suriye…

Akşam yatıyoruz, Suriye…

Tamam da, ne olacak bu milletin hali?

Dönüp biraz da halkın sorunlarıyla, esnafın sorunlarıyla, tüccarın sanayicinin sorunlarıyla ilgilenin!

Yoksa bizim sorunlarımızın çözümü olanaksız hale geldi de, halkın dikkatini “milli duygulara” mı yönlendiriyoruz?