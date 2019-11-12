Engellerin aşılması için umut kaynağı oldu

Bedensel engelli Mustafa Emanet ve Begüm Çakır hayatlarının en mutlu gününü yaşadı. Yaşları henüz çok genç olan iki engelli kardeşimizin hayata tutunma umudu, İzmit Belediyesi’nden gelen haberle arttı.

İzmit Belediyesi’nde işe başlayan Begüm ve onunla aynı kaderi yaşayan Mustafa, artık iş güç sahibi insanlar oldu. Belediye’de işe alınan gençler, sosyal medya hesaplarından yaşadıkları mutluluğu sevenleriyle paylaştı.

Doğuştan engelli iki gencin iş başvurusuna olumlu cevap veren İzmit Belediyesi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in oluruyla engelli kadrosunu kullanarak Mustafa ve Begüm’ü bünyesine kattı.

Bir iş sahibi olabilmenin mutluluğunu yaşayan iki gencimize, iş hayatları boyunca başarılar diliyorum.

Onların yüzünü güldürenlerden de Allah razı olsun…

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Kızılay gönüllüleri

Her yıl 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftasına İzmit Uğur Anadolu Lisesi öğrencileriyle İzmit’in çeşitli caddelerine dağılarak farkındalık oluşturmak istedi. Ülkemizin yardım kuruluşları içinde önemli bir yere sahip olan Kızılay için sokaklara çıkan gençler, dağıttıkları broşürle Kızılay’a dikkat çekmek istedi. Farkındalık oluşturmak için gönüllü olarak bu çalışmaya katılan öğrencileri kutluyorum.

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Otogar işletmecilerinden Tipioğlu’na ziyaret

Başkanlığını Halil Baylam’ın yaptığı Kocaeli Otogar Dernek yönetimi, ilimize yeni atanan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu ziyaret etti. İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneciler Derneği’nin Yöneticileri Uğur Keylan, Gültekin Büyüksökmen, Ömer Uzal, Gökhan Büyüksökmen, Muhammet Yılmaz, Ersin korkmaz, Sürmeli Çavus ve Ali Gülay Başkan Halil Baylam ile birlikte yaptıkları ziyarette, yeni göreve başlayan Tipioğlu’na başarılar diledi.

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YRP’den, büyük kongreye davet

Genel Başkanlığını Dr. Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi olağan genel kurulunu 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleşecek. Partinin Kocaeli Teşkilatı 61 otobüsle kongreye katılacak. 17 Kasım Pazar sabahı otobüsler 15 Temmuz Milli İrade Meydanından kalkacak. Tüm ilçelerden araç kaldıracak olan parti teşkilatı, bu meydanda bir araya gelerek, Ankara’ya doğru yola çıkacak. İl Başkanı Mehmet Aras, tüm milli görüşçüleri, büyük kurultaya davet ediyor.

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Korsan avcıları yine iş başındaydı

Haftanın belli günleri korsan servisçilik yapan araçlara yönelik yapılan denetimler, tüm hızıyla devam ediyor. Belediye, Emniyet ve Kocaeli Servis Araçları Odası tarafından sürdürülen denetimlerde, eksik evrak ve uygunsuz araçlarla servis yapan sürücülere ceza kesildi. Araçlar ise bağlanarak trafikten men edildi. Korsan Servis denetimlerinden memnun olduğunu söyleyen Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, ilimizde yaklaşık 600 korsan aracın trafiğe çıktığını öne sürdü.

Çocuğu cam dibine yerleştirmiş

Bu fotoğraf ilimizde çekildi. 41 plakalı bir otomobilin arka cam tarafında yatırılan çocuk, şehir içinde bu şekilde yolculuk etti. Kazaya davetiye çıkartan bu hareket görenleri hayrete düşürdü. Hem çocuk için büyük bir risk hem de araç sürücüsünün arkayı görmesini engelleyen bu hareket, görenlerin tepkisine neden oldu. Umarım kazasız bir yolculuk geçirmişlerdir.