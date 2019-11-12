Bu aymazlık sürerse; Bir gün sizin çocuğunuz da OTİSTİK OLABİLİR!

Aksaray’da bir ilkokulda veliler, “otizmli öğrencilere ayrılan sınıfın kapatılmasını istemiş ve okul çıkışı çocukları yuhalamışlar!”

Otistik çocukların velileri de; okul müdürünün de otistik çocukları istemediğini çocukların koridorlara çıkarılmadığını, okul çıkışı arka kapıyı kullandıklarından”

BU NE CEHALET?

Bu olay, cehaletten kaynaklanan bir “nefret suçu” örneğidir!

Nefret suçu, ailelerde ve okullarda ciddi bir “toplumsal kültür” görememiş, “bilgi yoksulu” toplumlarda yaygındır!

Nefret suçları;

“bir kişi ya da gruba karşı ırk, etnik köken, din, cinsiyet, fiziki durum ve yaş gibi nedenlerle duyulan ÖNYARGI nedeniyle, kişilerin maddi-manevi varlıklarına karşı işlenen suçlardır.

Kişi, Müslüman olduğunu söyler! Ama inandığı dinin emirlerini Kutsal kitabından okuyup öğrenmez, yobaz takımının din dışı yalanlarına tutsak olur ve kendisi gibi olmayan insanlara “DÜŞMAN” olur! Oysa, inandığını söylediği Allah, “Tüm yaratılmışların tek sahibidir!”

O halde yüce Yaradan’ın yarattıklarını aşağılamak IRK, DİN, MEZHEP, CİNSİYET ya da FİZİKİ ENGEL nedeniyle aşağılamak kimin haddinedir?

Bu olayda o “İLKEL” davranışı gösterenlerin çocukları da OTİSTİK olabilir!

Çünkü; içinde yaşadığımız dünya, “doğaya ihanet eden insanoğlunu şiddetle cezalandırıyor!”

“OTİZMİN NEDENLERİ” üzerine araştırdım.

Üç temel neden var;

1-Genetik faktörler; İleri yaşlarda (40 yaş üstü) çocuk sahibi olan anne, aile geçmişinde gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları Otistik çocuk riskini yükseltiyor!

2- Çevresel faktörler; Egzoz gazı, cıva, kurşun gibi ağır metaller, teflon tencereler, plastik eşyalar önce anne babayı sonra daha anne karnında çocuğu olumsuz etkiliyor.

3- Biyolojik faktörler; Annenin sağlıklı beslenmeden yoksunluğu, vitamin-mineral ve aminoasit eksikliği, sağlıksız yaşam koşulları.

OTİZM nedenleri üzerine bir başka bilimsel değerlendirme de şöyle;

Doğum öncesi nedenler: Annenin, aile içi huzursuzluklar nedeniyle yaşadığı duygusal karmaşa, korku ve panik, ruhsal sorunlar, hamilelikte kullanılan ilaçlar ve hastalıklar ve annenin çocuğu istememesi!

Doğum sonrası nedenler: Annenin çocuğu ihmal etmesi, çocuğun aşırı televizyon izlemesi ve yalnız bırakılması, aileden gelen duygusal miras.

OTİZM HIZLA YAYILIYOR!..

·1995 yılında otizmin görülme sıklığı 1000 çocukta 1 iken, 2005 yılında 300 çocukta 1 oluyor! Son yıllardaki gözlemler sonucu ise 68 çocukta 1’e yükseliyor.

Yani; pek çok hastalıkta olduğu gibi, OTİZM hastalığında da en büyük neden ÇEVRESEL FAKTÖRLER!

Dünyanın “doğal dengesi” insanın vahşeti ve ihtirasları yüzünden bozuldu! Hava kirli, su kirli, toprak kirli, denizden çıkan balık cıvalı, topraktan çıkan ürün “kimyasal tarım ilaçları” nedeniyle zehirli, akarsular, denizler,, göller “vahşi kapitalizmin” görgüsüz tüketimi ve kirliliği altında!

Müslümanlığın temeli “TEMİZLİK” olduğu halde, Araplardan sonra yaşadığı çevreyi en çok kirleten toplum bizde!

İnsan ve yük taşımacılığının yüzde 93’ü karayoluyla yapılıyor! Her yol, geçtiği doğal çevreyi “EGZOZ GAZLARI” ile kirletiyor, yok ediyor.

Yediğimiz içtiğimiz gıdalar insan sağlığını tehdit eden katkı maddeleriyle insan yaşamını tehdit ediyor!

Evlilikler “AİLE OLMA” bilinç ve kültürünün çok ötesinde!

Kimi ahlaksızlar “çocuk yaşta evlilik” ısrarı ile evliliği “yaşam arkadaşlığı” değil, “VAHŞİ BİR CİNSELLİK” içine hapsetmişler!

Yalnızca “kazanmak, daha çok kazanmak” tutkusuna dayanan “kısa yoldan zengin olma ihtirası” insanımızı insanlığından çıkarıyor!

İNSANCA DUYGULARIMIZI hızla yitiriyoruz!

Vahşi bir toplumsal kültür içinde “uygar insanlar olmak” ve “farklı olana EMPATİ ile bakmak gibi insani bakıştan yoksun kalmışız…

OTİZMİ bile sanki “bulaşıcı bir hastalık” gibi gören bir hasta anlayışın her geçen gün kök saldığını görmekten utanıyorum!

YA SİZLER?