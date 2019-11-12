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Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

Hadi bakalım biraz gülümseyin!

Raif Kandemir

Raif Kandemir

Bugün sizleri biraz gülümsetebilmek geldi içimden, hadi bakalım;

SİYESETTE VEFA :

Amerikan kongre üyesi senatör A. Berkley kongrenin en nüktedan üyelerinden imiş. Ne zaman kürsüye çıksa şimdi ne yumurtlayacak diye beklerlermiş. Beklentileri boşa çıkartmazmış. Ne  zaman konuşsa  ille bir kaç espri ile kongreyi bir güzel güldürürmüş. Bir gün kürsüde konuşurken lafı  döndürmüş,  dolandırmış, seçmenlere  getirmiş. Başlamış anlatmaya."Benim seçim bölgemde çiftçilikle uğraşan bir seçmen vardı. Çiftliğini tamir ettirmesi gerekiyordu, parası yoktu. Devletten işini görecek kredisini çıkarttım. Kızının üniversiteye, oğlunun  harp akademisine girmesine yardımcı oldum. Kızının kocası işsizdi, geldi rica etti, ona da iş buldum.  Yeni seçim zamanı geldi. Seçimlerle uğraşırken haber aldım ki bizim çiftçi başkasına destek veriyormuş, beni desteklemeyecekmiş. Hatta  muhalif  partinin adayını destekleyecekmiş. Ziyaretine gittim. Bu seçimlerde bana oy vermeyeceğini, muhalif adaya  oy vereceğini duydum, böyle  bir  şey var mı  diye  sorduğumda,  hiç inkar  yoluna  gitmeden, kıvırmadan açıkça evet deyince  bende; Geçmişte  kendisi ve  ailesi için yaptıklarımı  hatırlattım. Her halde unutmamışsındır, yaptıklarımın bir  hatırı vardır  dedim.   O da unutmadığını,  hiç bir zaman da unutmayacağını söyledi ve  ekledi,  ama benim için son yıllarda başka ne yaptın ki? Ey siyasetçiler kulağınıza küpe olsun, şahısların değil devletin işine bakın. Devlet  her zaman vefalıdır. Hatta vefasızlara karşı bile...

BEN DE OLABİLİRİM    

Milletvekili seçilmiş, hatta  meclis başkanlığı yapmış bir  politikacımız;  Yeni yapılacak seçimler nedeniyle seçim bölgesinde kürsüye çıkmış nutuk atmaktadır. Tam konuşurken yüksekçe bir yere çıkan genç bir adam,  Başkana ‘yaşa, bravo,  sizi tebrik ederim, hatta   bana  örnek olup  yolumu açtığınız  için de çok teşekkür ederim’  diye    avazı çıktığı  kadar yüksek sesle bağırır. Boyu da pek uzun olmayan politikacımız,  bağıran  adamı görebilmek için bir yandan şöyle ayaklarının ucuna basıp yükselerek kalabalığın içerisine bakınır. Yaşa, bravo gibi sözler politikacımızın hoşuna da gider, ama gencin neden  teşekkür ettiğini, nasıl örnek olup  yolunu açtığını da çok merak eder  ve  bir  yandan da  seçmenin ağzından  çıkacak  övgülerin propagandasına  yardımcı olacağını düşünerek sorar. Delikanlı! söyle bakalım, sana nasıl örnek oldum,  nasıl yolunu açtım. Bana örnek olup  yolumu açan   düşünceleriniz ya  da  sözleriniz  değil,  boynuzun kısalığıdır. Siz  bu kadar  kısa  boyunuzla   meclis  başkanı olabildiğinize  göre, ben bu  boyumla  memlekete  pek ala  başbakan olabilirim.   Hadi bakalım  dooğru aynanın karşısına, herkes  boyuna  posuna  şöööyle bir  baksın...

MİTİNGLERE  DİKKAT

Amerika’da bir kasabada, bir partinin açık hava mitingi varmış ve kürsüde  konuşan  hatip  son derecede espri gücü yüksek birisi imiş. Kürsüde  konuşurken bir ara, seyirciler arasında bir feryat, bir kargaşa olduğunu görmüş.  

Hey, sevgili Vatandaşlarım. Orada ne oluyor!

Adamın biri feryat eden bir sesle cüzdanımı çaldılar diye bağırmış.

Konuşmacı, başına gelene gerçekten çok üzüldüm. Ama bizim partinin mitingine, rakip partililerin katılacağı hiç aklıma  gelmedi.  Gelseydi sizi mutlaka  uyarırdım.  Laf aramızda  ben  yeni il olmuş bir ilde  partimin toplantısına  katılmıştım.  Orada  milleti yankesicilik konusunda  uyardım. 

Sonuç: Çok uyanığım ya, en önce beni çarptılar.

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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