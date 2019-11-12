Hadi bakalım biraz gülümseyin!

Bugün sizleri biraz gülümsetebilmek geldi içimden, hadi bakalım;

SİYESETTE VEFA :

Amerikan kongre üyesi senatör A. Berkley kongrenin en nüktedan üyelerinden imiş. Ne zaman kürsüye çıksa şimdi ne yumurtlayacak diye beklerlermiş. Beklentileri boşa çıkartmazmış. Ne zaman konuşsa ille bir kaç espri ile kongreyi bir güzel güldürürmüş. Bir gün kürsüde konuşurken lafı döndürmüş, dolandırmış, seçmenlere getirmiş. Başlamış anlatmaya."Benim seçim bölgemde çiftçilikle uğraşan bir seçmen vardı. Çiftliğini tamir ettirmesi gerekiyordu, parası yoktu. Devletten işini görecek kredisini çıkarttım. Kızının üniversiteye, oğlunun harp akademisine girmesine yardımcı oldum. Kızının kocası işsizdi, geldi rica etti, ona da iş buldum. Yeni seçim zamanı geldi. Seçimlerle uğraşırken haber aldım ki bizim çiftçi başkasına destek veriyormuş, beni desteklemeyecekmiş. Hatta muhalif partinin adayını destekleyecekmiş. Ziyaretine gittim. Bu seçimlerde bana oy vermeyeceğini, muhalif adaya oy vereceğini duydum, böyle bir şey var mı diye sorduğumda, hiç inkar yoluna gitmeden, kıvırmadan açıkça evet deyince bende; Geçmişte kendisi ve ailesi için yaptıklarımı hatırlattım. Her halde unutmamışsındır, yaptıklarımın bir hatırı vardır dedim. O da unutmadığını, hiç bir zaman da unutmayacağını söyledi ve ekledi, ama benim için son yıllarda başka ne yaptın ki? Ey siyasetçiler kulağınıza küpe olsun, şahısların değil devletin işine bakın. Devlet her zaman vefalıdır. Hatta vefasızlara karşı bile...

BEN DE OLABİLİRİM

Milletvekili seçilmiş, hatta meclis başkanlığı yapmış bir politikacımız; Yeni yapılacak seçimler nedeniyle seçim bölgesinde kürsüye çıkmış nutuk atmaktadır. Tam konuşurken yüksekçe bir yere çıkan genç bir adam, Başkana ‘yaşa, bravo, sizi tebrik ederim, hatta bana örnek olup yolumu açtığınız için de çok teşekkür ederim’ diye avazı çıktığı kadar yüksek sesle bağırır. Boyu da pek uzun olmayan politikacımız, bağıran adamı görebilmek için bir yandan şöyle ayaklarının ucuna basıp yükselerek kalabalığın içerisine bakınır. Yaşa, bravo gibi sözler politikacımızın hoşuna da gider, ama gencin neden teşekkür ettiğini, nasıl örnek olup yolunu açtığını da çok merak eder ve bir yandan da seçmenin ağzından çıkacak övgülerin propagandasına yardımcı olacağını düşünerek sorar. Delikanlı! söyle bakalım, sana nasıl örnek oldum, nasıl yolunu açtım. Bana örnek olup yolumu açan düşünceleriniz ya da sözleriniz değil, boynuzun kısalığıdır. Siz bu kadar kısa boyunuzla meclis başkanı olabildiğinize göre, ben bu boyumla memlekete pek ala başbakan olabilirim. Hadi bakalım dooğru aynanın karşısına, herkes boyuna posuna şöööyle bir baksın...

MİTİNGLERE DİKKAT

Amerika’da bir kasabada, bir partinin açık hava mitingi varmış ve kürsüde konuşan hatip son derecede espri gücü yüksek birisi imiş. Kürsüde konuşurken bir ara, seyirciler arasında bir feryat, bir kargaşa olduğunu görmüş.

Hey, sevgili Vatandaşlarım. Orada ne oluyor!

Adamın biri feryat eden bir sesle cüzdanımı çaldılar diye bağırmış.

Konuşmacı, başına gelene gerçekten çok üzüldüm. Ama bizim partinin mitingine, rakip partililerin katılacağı hiç aklıma gelmedi. Gelseydi sizi mutlaka uyarırdım. Laf aramızda ben yeni il olmuş bir ilde partimin toplantısına katılmıştım. Orada milleti yankesicilik konusunda uyardım.

Sonuç: Çok uyanığım ya, en önce beni çarptılar.