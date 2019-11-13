1994’ten beri Derince’ye artı değer katıldı mı?

Derince, 1994 yılında belediye oldu…

94 öncesi nasıl İzmit’in gölgesinde ise, şimdi de İzmit’in gölgesinde…

94 yılından beri başkanlık yapan;

Nihat Ergün,

Halit Altuntaş,

Ali Haydar Bulut,

ve Aziz Alemdar, ilçeye çağ atlamadı…

Hepsinin ortak noktası, Milli Görüş’ten gelmeleri…

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Şimdiki başkan Zeki Aygün…

Başkan Aygün, önceki gün AKP ve MHP’li meclis üyeleriyle toplandı.

“Hep birlikte ilçemiz için el ele ve gönül birliği içerisinde çalışarak, Derincemize değer katan eserlere imza atıyoruz” dedi.

Aygün, ilçeye değer katan eserlerden bahsediyor, ama seçimlerin üzerinden 8 ay geçti, henüz kalıcı bir eseri göremedik.

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Başkan İsmail Yıldırım da artık bir dikili ağacı var!

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği çerçevesinde güzel bir kampanya başlattı… Kocaeli genelinde 63 bir fidanın dikildiği öğrenildi…

Bu sayı Türkiye’de 13 milyonu buldu… Kampanya çerçevesinde Karamürsel’de de 2 bin 100 bin fidan dikildi. Programa Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı… Yıldırım da bir fidan dikti… Can suyunu kendi elleriyle verdi.

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Yıldırım fidanı diktikten sonra, ‘hiç kimse bu dünyada dikili bir ağacı bile yok diyemeyecek. Bir dikili ağacı bile yok diyenlere, yaptığımız her şey ortada. Bizim bugün hem dikili ağacımız, hem de bugüne kadar yaptığımız hizmetler var’ dedi. Ne diyelim, Yıldırım’ın gözü aydın, artık bir dikili ağacı var..

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Vali Aksoy, 704 kişi ile görüştü

Vali Hüseyin Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Günü’nde, bugüne kadar 704 vatandaşla bir araya gelerek, istek, talep ve sorunlarını dinledi. Sizin de sorununuz varsa, Halk Günü’nde Valiliğe giderek Vali Aksoy’a sorununuzu iletebilirsiniz.

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Recep İvedik 6!

Şahan Gökbakar’ın gişe rekortmeni serisi Revep İvedik’in 6’ıncı filmi de rekor kırdı. Yapım, 1 milyon 23 bin 135 seyirci rakamıyla 2019’un en iyi açılış yapan filmi oldu… Filmi Avrupa’da ilk haftada 150 bin kişi izlemiş… Şimdi merak edilen Recep İvedik 6, Recep İvedik 5’in 7 milyon 437 bin 050 seyirci rekorunu kırabilecek mi?

RECEP İVEDİK 1

22 Şubat 2008

4.301.693 seyirci

RECEP İVEDİK 2

13 Şubat 2009

4.333.144 seyirci

RECEP İVEDİK 3

12 Şubat 2010

3.326.084 seyirci

RECEP İVEDİK 4

21 Şubat 2014

7.369.098 seyirci

RECEP İVEDİK 5

16 Şubat 2017

7.437.050 seyirci

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Çay üretiminde kaçıncı sıradayız?

Türkiye, dünyanın önemli çay üreticilerinden… Çay üretiminde 2.3 milyon ton ile Çin birinci sırada… Çin’i 1.2 milyon ton ile Hindistan, 475 bin ton ile Kenya, 329 bin ton ile Sri Lanka izliyor… Türkiye ise 250 bin ton çay üretimiyle 5’inci sırada… Bilindiği gibi çay ülkemizde Rize, Arvin, Trabzon ve Giresin civarında yetişiyor… Bu arada aldığımız duyumlara göre, sudan sonra en çok içtiğimiz çaya bir zam daha gelecekmiş…

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Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı!

Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre kadınların işgücüne katılma oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye’deki kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34 olarak saptandı. 18 yıl öncesi ile kıyaslandığında da kadınların işgücüne katılma oranı 2001 yılında yüzde 27 olarak görüldü. 2019 yılı itibarıyla dünya genelinde kadınların işgücüne katılma oranı ise yüzde 47 olarak gözlendi. En yüksek kadın işgücü ise Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde görülürken, burada oran yüzde 59 olarak kaydedildi.