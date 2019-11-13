Fevziye Camii…

İzmit merkezde oturanlar bilirler. Sabahın erken saatlerinde okunan sela ilk önce herkesin içini burkar, sonra dikkatle kulak kesilirler ölen kişi tanıdık mı, değil mi diye. Yürüyüş yolunda önünden geçerken çoğunluk musalla taşında birisi yatıyordur. Ben tanıdığım her cenazeye gitmeyi kendime görev hatta bir borç bilirim. Ama bazı insanlar vardır ki tanıdık olsun olmasın oradan geçerken cenaze gördüler mi camii bahçesine girerler. O insanlar cenaze sahipleri için öyle kıymetlidir ki!

Sizlere niye bunları anlattım, yazıma başlar başlamaz neden ölümden, cenazeden bahsettim.

Çünkü Fevziye Camii deyince aklıma camide kılınan namazlar, bahçesinde kılınan cenaze namazları, teravih namazları ve bayram namazları gelir. Caminin önünden ya da bahçesinden geçerken duyduğum huzur gelir. Hatta babamın bayram namazından sonra eve gelip bizleri Rumeli türküleriyle uyandırışı aklıma gelir.

Çünkü “Gez Çiz Yaz İzmit” workshop etkinliği ile gittiğimiz yer Tarihi Fevziye Camisiydi ve sizlere caminin tarihinden biraz bahsetmem gerekirse,

Camii, 1576 yılında İzmit’in ileri gelenlerinden Mehmet Bey tarafından bugünkü yürüyüş yolu üzerindeki yerinde yaptırılıyor. Fevziye Camii, çeşitli doğal afetlerle ve yangınlarla altı kez yıkılıyor ve ardından aynı yere tekrardan inşa ediliyor. İlk Fevziye Camii Mimar Sinan’ın eseridir.

1719 yılındaki büyük depremden sonra kubbeli yapı çökmüş ve kiremit çatılı olarak iki yıl içinde aynı yerde tekrardan yapılmıştır. Üçüncü yapılışı ise yine kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. 1756 – 1757 yıllarında çıkan yangın sonucu Fevziye Camii büyük zarar görmüştür.

Yine İzmit ahalisinden Hacı Halil Ağa tarafından camii tekrardan yapılmıştır. Ardından 1836 yılında çıkan büyük bir yangın sonucu tekrar yanmış ve Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa tarafından yeniden inşa ettirilmiş ve 1836 yılında dönemin padişahı Sultan 2. Mahmut tarafından yeniden ibadete açılmıştır. Ahmet Fevzi Paşa’nın Caminin inşasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı Sultan 2. Mahmut, camiye “Fevziye” adını vermiştir.

Hatta padişah’ın açılış esnasında “inşallah bir daha yıkılıp yanmaz” diye dua ettiği söylenir. Fakat 1894 yılında meydana gelen deprem sonucu cami yine büyük zarar görmüş, tamamen yıkılmış ve sonrasında duvarları taş ve tuğladan olmak üzere yeniden yaptırılmıştır. 1894 Depremi öncesinde ki yapının mekan tasarımı bugünkü camiye benzemektedir. Ancak üst örtü ve pencerelerde farklılıklar vardır.

Camii 1898 yılında devrin padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han’ın tahta çıkma töreninin olduğu gün ibadete yeniden açılmıştır. Yakın tarihe kadar bu cami ibadete açık olarak hizmet vermiştir.

Fakat 17 ağustos 1999 Marmara depremi sonucu cami ağır hasar almıştır. Altıncı kez yıkılarak yeniden 26 Nisan 2002 tarihinde temeli atılmış, Camii derneği ve Kocaeli halkı tarafından maddi katkılarla bitirilerek 30 Ocak 2004 tarihinde yeniden ibadete açılmış.

Giriş cephesinin ortasında caminin giriş kapısı yer alıyor, kapının üstünde ise üçgen bir alınlık ve ortasında bir madalyon motifi var. Güney cephesinde mihrap çıkıntısı mevcut... Caminin içine girildiğinde kubbe kalemişi süslemelere sahip. Mihrabın yanlarında vazo içinde çiçek motiflerinden oluşan süslemeler bulunuyor.

Ayrıca caminin yanında yer alan park da yeniden projelendirilmiş. Toplam on bin metrekarelik alanda yapılan Fevziye Camii parkı içinde doğal dere görüntüsünde göl, su kemeri, köprü, oturma grupları, yürüyüş yolları ve kafeteryalar bulunan bir dinlenme merkezi haline getirilmiştir.

Fevziye Camii, tarihte altı kere yıkılmış ama yerine ya yenisi yapılmış, ya da tadilat görerek yenilenmiştir. Her seferinde caminin tarihsel dokusu değişikliğe uğrasa da kendine has üslup özelliği bozulmamıştır.

Evet, Fevziye Camii hepimiz biliriz ki İzmit ile bütünleşmiş bir camidir. Sultan 2. Mahmut’un dediği gibi, “inşallah bir daha yıkılıp yanmaz”