Meydansız bir kentten, kentsiz bir kent meydanına

Önceki akşam İzmit’e çay içmeye geldiğimde, son zamanlarda tercih ettiğim gibi yine eski valiliğin olduğu bölgedeki kent meydanı civarına gittim.

Meydanın açılmasının akabinde, özellikle akşamları bölge cıvıl cıvıl bir görüntüye bürünüyor.

Hava da güzel olunca oturması son derece keyifli mekanlarıyla, İzmit yeni bir cazibe merkezi kazandı demek yanlış olmaz.

Üstelik her gittiğimde açılmış yeni bir kafe görüyorum.

Yürüyüş yolu etrafındaki kafeler bir bir kapanırken, İzmit Kent Meydanı civarında yeni mekanlar boy gösteriyor.

Gezinirken, arkadaşımla kafelerden birine oturup sohbete koyulduk.

Sonra bir çift arkadaş görmüş bizi. Masamıza buyur ettik.

Sohbet devam ederken, onların da buluşmak için sözleştiği bir başka tanıdık isim geldi masaya.

Derken bir diğeri… Sonra biri daha…

İki kişiyle başladığımız akşam, bir anda kalabalık bir gruba dönüşürken, sohbetin tadı, kahkahaların sıklığıyla doğru orantılı olarak yükseldi.

İki kişi masaya oturduğumuzda bizden daha “kalın” bir sipariş bekleyen ama birer çay isteğimizle yüzü düşen garson kızın dahi, gelen giden çaylardan sonra yüzü gülmeye başladı.

Takıldım ben de, “Bak iki kişiyken hakir gördün, ne kadar adam varsa toplanıp geldik” diye.

Bir kahkaha daha…

Hava dediğim gibi güzel. Hafif bir esinti var ama kent meydanının göze çarpan boşluğu kadar çarpmıyor.

Hani diyorum sonra, bu kadar boş duracağına meydanda kenti temsil eden bir simge olsa.

En olmadı bir sahnelik alan kurulsa, karşısında yarım da olsa bir amfi tiyatro.

Belki insanlar sıra sıra otursa basamaklara, amatör tiyatrocular, gençler oyunlar sahnelese.

Şu ekonomik krizde, yatırım yapan esnafın, işletmecinin, para harcayan vatandaşın yanında, kent meydanını yapanlar da bir el atsa bölgeye.

Çünkü muhabbet hareket getiriyor kente. Hareketse kente hayat katıyor.

Yaşayan bir şehir böyle olunuyor.

Dümdüz betonu atıp meydan yapmakla bitmiyor ki iş.

Yüzlerce yıllık İzmit’in tarihi dokusunu meydana yansıtmak gerek.

Bir Atatürk heykeli, bir Akçakoca Bey, bir Yahya Kaptan, bir Kara Fatma…

Hatta Nikomedya…

Kent meydanı, bir kentin özeti, kalbi, en sihirli yeri olmalı.

Yani kent, meydanda olmalı.

Eğer turizm kenti laflarının içi doldurulacaksa, önce işe içi dolu meydanlarla başlamak gerekmez mi?

Şu kente gelen bir yabancı, neyin nerede olduğunu, nereye nasıl gideceğini öğrenebilecek doğru düzgün bir turizm bürosu bile bulamıyor…

O arada omzumun arkasından çıkan bisikletli bir genç giriyor göz hizama.

Arkasından bakarken, gidiş istikametindeki D100’ün diğer tarafında bulunan fuar alanının karanlığı seğiriyor önümde.

Dilimi ısırıyorum…

Kulak mememin birini tutup, çekiştiriyorum.

Ağzımdan istemsizce çıkan uzun bir öpücük sesiyle aynı anda diğer elimin tersiyle masaya vuruyorum.

“Böyle kalsın” diyorum sonra, “Böyle kalsın…”

“Bazı yerlerin öylece kalması, bazen kalmamasından çok çok daha iyi oluyor…

KÖKSÜZ KELİMELER

“Çok gençtik…Hepimizin aşkları bile, sanki çağlarca öteden gelen önyargılara inat, yeni kurulmuş mezhepler gibi illegaldi töreye…”