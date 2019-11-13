Çikolatalar İstanbul’dan, akıllı telefonlar Ankara’dan, araç kiralama Gaziantep’ten…

Sevgili okurlarım, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan dün TBMM’de basın toplantısı yaptı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bazı satın almalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın tam metnini dikkatle okudum.

İddialarla ilgili belgeleri rica ettim, gönderdiler.

Bir bir onları da inceledim.

Dikkatimi çeken, bana ters gelen noktaları sizinle paylaşmak istiyorum.

Elimde Büyükşehir Belediyesi’nin 8 “satın alma belgesi” var.

Bu belgelere birlikte göz atalım!

Kutu çikolata alımı

Alımı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapmış.

İhale tarihi, 21.8.2019.

İhale usulü, pazarlık… Kamu İhale Kanunu’nun 21/F maddesine göre, satın alma…(Bu arada belirteyim, ihale kanununun bu maddesi 301 bin lira artı KDV miktarı kadar pazarlık yöntemiyle mal ve hizmet alımına imkân veriyor. Acil durumlarda bu maddeye başvuruluyor)

Yaklaşık maliyeti, 177 bin 600 lira.

Sözleşme bedeli, 176 bin lira.

Sözleşme tarihi, 28.8.2019.

Yüklenici firma, Detay Gıda-İSTANBUL

Tahsin Tarhan, “176 bin liralık çikolatayı ne yaptınız?” diye soruyor.

Akıllı telefon alımı

Bu satın almayı İSU Genel Müdürlüğü yapmış.

İhale tarihi, 23 Ağustos 2019.

İhale yine pazarlık yöntemiyle (Madde 21/F) yapılmış.

Yaklaşık maliyeti, 300 bin 296 lira.

Sözleşme bedeli, 299 bin 715 lira.

Sözleşme tarihi, 13.9.2019

Yüklenici firma, GSA Elektronik Pazarlama- ANKARA

Tahsin Tarhan, “Bu akıllı telefonları kimlere dağıttınız?” diye soruyor.

Golf araçları alımı

İhaleyi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yapmış.

İhale tarihi, 2 Eylül 2019.

İhale usulü, pazarlık yöntemi…

Yaklaşık maliyeti, 299 bin 99 lira.

Sözleşme bedeli, 270 bin lira.

Sözleşme tarihi, 19.9.2019

Yüklenici firma, BEYDAĞ İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri-ESKİŞEHİR

Kitap basımı

İhaleyi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapmış.

İhale tarihi, 18.10.2019.

İhale usulü, pazarlık yöntemi…

Yaklaşık maliyeti, 151 bin lira.

İhalenin adı, Türkçe-İngilizce içerikli “Açıkhava Müzesi Kocaeli” kitabı basımı.

Sözleşme bedeli, 145 bin 500 lira.

Sözleşme tarihi, 28.10.2019

Yüklenici firma, CNR Basım Sanayi-İZMİT

Burada bir not düşeyim.

Okurlarım bu firmayı hatırlar.

CNR, 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanlığını yapan Ömer Polat’ın ailesine ait bir firma.

15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin hemen hemen bütün baskı işlerini sorgusuz sualsiz bu firma yaptı, demek yapmaya devam ediyor.

İhale belgesine baktım, ihaleye sadece bu firma girmiş ve ihaleyi almış.

Kentimizde bu kadar matbaa var, hiç birinin bu kitap basım işinden haberi olmamış.

İhale “kapalı devre” yapılmış.

“Sevgide Buluşalım” organizasyonu hizmet alımı

Bu ihaleyi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapmış.

İhale tarihi, 11.9.2019.

İhale usulü, pazarlık yöntemi…

Yaklaşık maliyeti, 252 bin 933 lira.

Sözleşme bedeli, 238 bin lira.

Sözleşme tarihi, 13.9.2019

Yüklenici, Erkan Bakıroğlu-İZMİT

Bu ihalede de tek teklif var.

Burada da bir not düşeyim, Erkan Bakıroğlu’nun kim olduğunu söyleyeyim.

Erkan Bakıroğlu, AKP İzmit Kurucu Gençlik Kolları Başkanı.

Sanırım bir önceki organizasyonu da aynı kişi yapmıştı.

Reklamlı durağın boyanması işi

İhaleyi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapmış.

İhale tarihi, 13 Mayıs 2019.

İhale usulü, pazarlık yöntemi…

Yaklaşık maliyeti, 285 bin 950 lira.

Sözleşme tarihi, 21.5.2019

Yüklenici firma, Karaaslan Makine-İZMİT

Bu ihaleye de sadece bir firma girmiş.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı organizasyonu

İhaleyi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapmış.

İhale tarihi, 19.6.2019

İhale usulü, pazarlık yöntemi…

Yaklaşık maliyeti, 299 bin 66 lira.

Sözleşme bedeli, 296 bin lira.

Sözleşme tarihi, 27.6.2019

Yüklenici firma, RNA İletişim Danışmanlık-İSTANBUL

Bu ihaleye de tek firma teklif vermiş.

Bu firmaya dikkatinizi çekmek istiyorum.

“Kartepe Zirvesi” organizasyonlarını da bu firma yapıyor.

Sahibi, İshak Baydaroğlu.

AKP üst yönetimine yakın bir isim olduğu söyleniyor.

Şoförsüz-Yakıtsız Araç Kiralama

İhaleyi İSU Genel Müdürlüğü yapmış.

İhale tarihi, 23.7.2019

İhale usulü, açık ihale…

Yaklaşık maliyeti, 22 milyon 713 bin 242 lira.

Sözleşme bedeli, 16 milyon 957 bin lira.

Sözleşme tarihi, 29.8.2019

Yüklenici, GİRAY Turizm Petrol Ürünleri Pazarlama-GAZİANTEP

İhaleye 4 firma katılmış, diğer firmaların ismi ve verilen teklifler belgede yok.

İhale bedeli, yani 16 milyon 957 bin lira, 2 yıllık süreyi kapsıyor.

İhalelerde dikkat çeken noktalar

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın açıkladığı ihale belgelerinde, garip karşılanabilecek, şüpheyle bakılabilecek noktalar var.

Şöyle…

*Ülkemiz ekonomik kriz yaşarken, belediyeler parasal sıkıntı içindeyken, 176 bin liralık çikolata, 299 bin 715 liralık akıllı telefon ve 270 bin liralık golf aracı alınması.

“Olmasa da olur” denilemez miydi?

*Satın almalarda Kocaelili firmaların tercih edilmemesi… Çikolatanın İstanbul, akıllı telefonların Ankara’dan alınması gibi… 8 ihalenin sadece 3’ünü kentimiz firmaları almış.

*Satın almaların “kapalı devre” pazarlık usulü yapılması. Yazdığım 8 ihalenin 6’sında sadece 1 firmanın teklifi var.

*İhalelerin, o sektördeki bütün firmalara duyurularak yapılmaması. Örneğin “kitap” ihalesi… Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin baskı işlerini, bundan önceki 15 yıl boyunca olduğu gibi, yine aynı firma yapmaya devam ediyor.

Bütün bunlar gösteriyor ki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yeni dönemde de “adil” bir uygulama yok.

Her şey, “yandaş çarkı” içinde dönüyor.

Bütün bu ihalelerin ayrıntılarından, Başkan Tahir Büyükakın’ın haberi var mı, bilmiyorum.