Geriye adım atın ve fotoğrafın geneline bakın…

Transfer yasağı kalksın-kalkmasın tartışmaları arasında, transfer tahtası açıldı. Yasak kalktı, takım bambaşka bir havaya büründü. Liderliğe yükseldi. Eğer ‘başarı’ dediğiniz şey buysa, 2.Lig’e de yükselecek…

Başımız göğe mi erecek?..

Yoooo…

Yine milyonlarca borç, dipsiz bir kuyu daha ve yok olan milyonlarımız…

Hesap soracağınız kimseyi de bulamayacaksınız…

Hatta şu 4-5 ayda bile bizi borca sokanlar, yarın bir gün omuzlarda bu kulübe geri dönecek. Ben, transfer yasağını sürmesini isteyen, Kocaeli çocuklarına güvenilmesini bekleyen, 20 yıldır bu yönde yazıları yazıp, arkasında duran belki de tek kişiyim…

Hâlâ da bu görüşümü sürdürüyorum…

İzmit’in çocuğu herkese yeter sözü lafta, bez afişlerde kalmamalı…

Uygulanmalı…

Tıpkı ‘Halkın Takımı’ deyip de, geleceğini ipotek ettiğimiz kulübümüzün bugünkü durumu gibi…

Birilerinin değil, halkın takımı olmalı…

Ama gerçek anlamıyla halkın takımı…

Tıpkı, 80’lerden önceki gibi…

O yılları yaşamayan bilmez elbette…

Ama anlamak lazım…

Ama maalesef Kocaelispor’un hafızası, sadece merhum Nasut Kayalı’nın bir kitabında kaldı…

HHH

Şimdi bu girişten sonra, fotoğrafın geneline bakalım…

Kimse bu yönetime kızmasın!..

Eğer bu yönetim, transfer tahtasını açamasaydı, sokakta gezemezdi…

Biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz...

Kimse kıvırmasın…

Adam isteneni yaptı…

Biz değil miyiz, eski yöneticilere ‘Transferi açın heykelini dikeceğiz’ dedikten sonra transferi açtıkları için arkasına teneke bağlayıp, dalga geçen?..

Biz değil miyiz, Kocaelispor’u efsane hale getiren Sirmen ile her türlü riski göze alarak milyonlar aktaran Karaosmanoğlu’na, işimiz bittikten sonra her türlü hakareti yapanlar?..

Biz değil miyiz, orgeneral Bahri Yavuz’u üç günde onbaşılığa indiren…

Ayarımız yok, ayarımız…

Yukarıdaki tüm isimler, aslında halkın parasını kullandı…

Yani sizin bizim paramızı kullandı…

Bir günde efsane de yapmamalıydık, üç günde yerin dibine de geçirmemeliydik…

Çünkü Kocaelispor bu kentteki tüm kişilerden daha üsttedir…

Markadır…

Semboldür…

Ha, benim şahsi görüşüm şudur ki; 80 sonrasındaki dışı açılma ve kentin çocuklarını kenara itme politikasını hiçbir zaman içime sindiremedim…

Merih Demiral…

Murat Alaçayır…

Hakan Arıkan…

Cihan Haspolatlı…

Müjdat Afşin…

Güvenç Kurtar…

Metin Tekin…

Yusuf Altıntaş…

Yaşar Altıntaş…

Bülent Baturman…

Orhan Görsen…

Kamil Tezer…

Mahir Danabay…

Sinan Kahraman…

Ve daha niceleri…

Uzaydan mı geldiler?..

Hayır…

Bu kentin ekmeğini yediler, suyunu içtiler, havasını kokladılar, Süper Lig efsanesi oldular…

Örnekleri daha da artırmak mümkün…

Pekalâ, şu anda milli takımlarda, Kocaeli dışına göç ettirdiğimiz bir çok oyuncu yıldız oldu veya hazırlanıyor… Bunları biliyor musunuz?..

HHH

Başımızı kumdan çıkarmalıyız…

Rüyadan uyanmalıyız…

70-80 ruhunu yakalamalıyız…

Ferruh Duygu, Erol Köse, Hüseyin Kolaylı, İsmail Kalkandelen, Nezih Gündem, Savaş Vardoğan çizgisine geri gelmeliyiz…

Nasut Kayalı’yı unutmamalıyız…

Baç kavramını, Çukurbağ markasını, 1966’yı, 41’i, simidi, pişmaniyeyi, Körfezi baş tacı yapmalıyız…

Gitgide kendine yabancılaşan kentte, tutunacağımız tek dal haline gelen Kocaelispor’a sıkı sıkı sarılmalıyız…

Cumhuriyet ilanının yapıldığı bu kentte Atatürk’ün devrimi başlattığını unutmamalıyız…

Bununla gurur duymalıyız…

Rum ve Ermeni çeteleriyle Kolordu çevresindeki yaptığımız çatışmalarda bize bu kenti teslim edenleri unutmamalıyız…

Kent dışı hayranlığını artık bir kenara bırakmalıyız…

Şu anda zirveyi tutuyoruz, bunu kent dışı çocuklarla değil, öz be öz bu kentin çocuğu olan Burak Süleyman ile yapıyoruz…

Yıllardır takımın yükünü sırtlanan Kadir Öge, Hamza Mutlu, Murat Soner Başak’ın yüzüne bakamayacak duruma getirildik…

Unutmayın ki bu çocuklar, 2.Lig kapısından finalde sadece penaltılarla döndü…

Hem de transfer yasaklısı takımla…

Bu takım eğer 2.Lig’e çıkamazsa, Murat, Hamza ve Kadir’i gönderenler, büyük vebal altında kalacak…

Benden söylemesi…