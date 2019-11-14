Battı çıkamadı olmasın sakın!

Merhaba sevgili okuyucularımız.

Geçen hafta yazdığım yazıdan sonra çok olumlu mesajlar aldım. Bu güzel düşünceler ve temenniler için çok teşekkür ederim, sizleri mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım.

Sevgili dostlar bu hafta konumuz batan ama bir türlü çıkamayan “battı çıktı” projesi.

D100 Karayolu ilçeyi ikiye bölmesinin yanı sıra transit geçiş yolu olmasından kaynaklanan şehir başından son çıkışına kadar ki ışıklarda trafik yoğunluğu yaşanmasına ve birçok ölümlü kazaların olmasına neden olmaktadır. Bu yolla ilgili birçok projeler üretilip uygulanmış ancak hiç biri yörenin ihtiyacına göre düzenlenmediği için ilçenin parasının ziyan olduğu kamusal zararlar ortaya çıkmıştır.

2018 de seçimlerin yaklaşması ile birçok kez konuşulan ” Karamürsel Merkez Battı Çıktı Projesi “ son hız gündeme alınmıştır. 2018 Nisan ayında 42 milyon bedel ile ihale edilen bu proje çok ayrıntılı araştırma gereği görülmeden seçim kazanma düşüncesi ile gündeme gelmiştir. Doğal olarak halk bu proje ile Karamürsel’in transit yol sıkıntılarından kurtulacağını düşünmeye başlamıştır.

Halkımız bu noktada haklıdır. Halk sorunların bitmesini ister.

Ancak son yıllarda yapılan yatırımlara bakıldığında halkın ihtiyaçlarını karşılamayan yüksek maliyetli yanlış projeler oldukları da ortadadır.

Halk Karamürsel’in girişinden çıkışına kadar yolun tehlikesinin bittiğini sanmaktadır. Oysa battı çıktı sadece Jandarma Karakolu ile merkezdeki Petrol Ofisi arasında ki 290 metrelik bir uzunluğu rahatlatacak bir projedir. Ve giriş çıkışlardaki yoğunluk, risk aynı şekilde devam edecektir.

İnsanın aklına hemen yapılacak battı çıktı doğru bir yatırım mı sorusu geliyor. Gördüğüm kadarı ile merkezdeki Belediye Binası yapılırken nasıl geçmiş dönem önemsenmeden yapıldı ise bu projede aynı şekil geçmiş düşünülmeden yapılmaktadır. Karamürsel Otogarının bulunduğu yerin adı “Kocagöl Sokak” diye geçer. Bu ad boşuna verilmemiştir. Şöyle geçmişe bir bakalım Otogar, belediye binası ve Ziraat bankasının bulunduğu alan eski mezarlık alanıdır ve bataklıktır. Yani o bölgede karasu ( yeraltı suyu)’nun varlığı tüm Karamürselli vatandaşlar tarafından bilinir. Aynı sorunun hemen 20 metre ötedeki belediye hizmet binası inşaatında da görülmesine rağmen, Battı çıktı projesinde bu sorun unutularak hiç yokmuş gibi göz önüne alınmadan işe kalkışılmıştır.

Hatırlayın merkezde bulunan herkesin “Serseri Hasan” binası olarak bildiği bina önünde 2018 de acele başlayan battı çıktı için sondaj ve kazıklar çakılırken çok yoğun oranda çamur çıkmıştı. Hatta dükkânların camları kırılmıştı. 270 günde bitmesi planlanan projede 850 kazık çakılması gerekirken 650 kazık çakıldı ve durdu. Şirket ile problem var denilerek üstü kapatıldı seçim öncesi hızla girişilen olay ele yüze bulaşmıştı.

Gerçekte sıkıntı dükkânların kırılan camlarında ve etrafa saçılan yoğun çamurda yatıyordu. 19 Kasım 2018 tarihinde firma çıkan çamuru tehlikeli görüp İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden görüş alır.

Gelen raporda projenin uygulanabilir olmadığı belirtilmekte. Yapılacak çalışma ile alanda bulunan karasuların doğru toplanmaması sonucu kayacağı yol güzergâhında büyük kara deliklerin ( Obruk ) açılabileceği ve binaları yutabileceği aktarılıyor. Üstte yapılacak maliyet kadar alttaki karasu bölgesinde de bir çalışma yapılması gerektiği anlatılıyor. Yani Serseri Hasan binası ve diğer binalar tehlike altındadır. (Eğer İTÜ raporu doğru değil ise farklı Üniversitelerden başka raporlar alınmalıydı. Bugüne kadar farklı bir rapor ortaya konmadı.)

Buna rağmen tükürüğün yalanmaması, çıkarların bozulmaması, sırf biz yaptık oldu diyebilmek için 17.06.2019 tarihinde yeni ihale açılmış 36.745.338.- TL ile yeni firmaya işin yapılması verilmiştir. Sonucu da eski fiyattan daha uyguna mal ediyoruz edaları ile halkın gözü boyanmaktadır. Oysa 650 kazık çakılır iken eski firmaya verilen 14.656.013 TL ödemeyi eklersek gerçekte battı çıktı 51.401.351 TL mal olmaktadır. Yani eğer bu fiyatlarla biterse 9.400.000 TL kamu zararı oluşmuş olacaktır. Ki bu fiyatlarla da bitmeyeceği görülmektedir. Tabii bu zarar hesabında binalar ve paha biçilemeyecek insan canlarının tehlikede olması hiç yok.

Peki, alternatif ve daha uygun halkın yararına başka çözümler yok mu? Muhalefetin sunduğu farklı çözümler var. Hem de maliyeti daha düşük D100 karayolunun ilçe girişinden çıkışına kadar ki alanın tamamını kapsayan her tür zararı ortadan kaldıran farklı çözümleri var. Peki, bunlar neden ele alınmıyor? Neden bu yüksek maliyetli kısa alan ve yan yollar yapılmaya çalışılıyor?

Bu kısa alanda imar planında yapılan değişiklikler ve kentsel dönüşümler bize yakın zamanda ne gibi rantların olduğunu gösterecektir. Bu kadar tehlike ve riskler taşıyan projenin ısrarla uygulanması vatandaşı düşündükleri için olduğunu hiç sanmıyorum.

Daha insancıl ve daha halkın yararına uygulanan projelerin gündeme gelmesi dileğim ile haftaya görüşmek üzere.