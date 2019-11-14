İşler gittikçe arapsaçına dönüyor

Suriye’de yürütülen “Barış Pınarı Hareketi”…

Önce ABD sonra Rusya ile imzalanan “Terör örgütlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi” mutabakatları…

ABD’nin de Rusya’nın da bu mutabakatlara uymaması…

ABD’nin de Rusya’nın da YPG/PKK terör örgütlerine silah yardımı yapmaya devam etmesi…

Trump’ın, YPG/PKK terör örgütü lideri Mazlum Kobani’yi ABD’ye davet etmesi…

Rusya üst düzey askeri yetkililerinin, Mazlum Kobani ile “telekonferans” yöntemiyle toplantı yapması…

ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hakaret içerikli” mektup göndermesi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, değişik kesimlerin karşı çıkmasına rağmen ABD’ye gitmesi…

Ve ABD’de yaşananlar…

Diyeceksiniz ki, “ABD’de ne yaşandı?”

Yaşanan şu:

Tamam, karşılamada, ağırlamada, konuşmalarda herhangi bir “nezaketsizlik” yoktu…

“Allı ballı konuşmalar” yapıldı…

Trump, kendi üslubu içinde, Türkiye’ye ve Erdoğan’a övgüler yağdırdı…

İlişkilerden söz ederken, bilmem kaç kez “muhteşem” sözcüğünü kullandı…

Türkiye’yi ve Erdoğan’ı yere göğe sığdıramadı…

Ama hepsi bu kadar!

Gerisi yok!

Erdoğan, ABD’ye neden gitmişti?

“Sorunlarımızı çözmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek için” değil mi?

Sorunlarımız neydi?

Görüşmeler sonunda bu sorunlar çözüme ulaştırılabildi mi?

Örneğin…

*Suriye ve Suriye’deki PKK/YPG sorunu… Sonuç alınabildi mi? Türkiye ve ABD, Suriye konusunda görüş birliğinde mi? ABD, PKK/YPG’ye desteğini çekmeyi kabul etti mi? PKK/YPG terör örgütü lideri Mazlum Kobani’yi ABD’ye davet etmekten vaz geçtiler mi? Hayır!

*Teröristlerin çekilmesi için ABD ile yapılan mutabakat… ABD “Teröristler çekildi” diyor, Türkiye teröristlerin hâlâ bölgede olduğu görüşünde. Konu görüşüldü, sonuç alınabildi mi? Hayır!

*FETÖ elebaşının iadesi… Yine havanda su dövüldü.

*Halkbank davası… Sorun olduğu gibi duruyor.

*Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni soykırımı” ve “Türkiye’ye yaptırım” kararları… Görüşüldü, üzüntümüz bildirildi, sonuç yok!

*S-400 ve F-35 konuları… Görüşmelere devam edilmesine karar verildi. Yani somut sonuç yok!

*Ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması… Bu konuda “karşılıklı iyi niyet” söylemleri yapıldı.

*Gündemde o “hakaret mektubu” da vardı, bu mektupla ilgili bir “özür” gelmedi.

Önceki gece, toplantılardan sonra, Erdoğan ve Trump ortak basın toplantısı düzenledi.

Sonuna kadar dikkatle dinledim.

Önce Trump konuştu.

İbretlik bir konuşma…

Toplantılarda ele alınan konulardan, Türkiye’nin taleplerinden tek kelime söz etmedi.

“Türkiye şunları şunları söylüyor, ama bizim bu konularda görüşümüz ve kararımız şöyle” demedi…

Sanırım toplantılardan saatlerce önce hazırlanıp eline tutuşturulan metni okudu.

Erdoğan sorular üzerine bazı konulara değindi, FETÖ dedi, Mazlum Kobani dedi, Ermeni soykırımı iddiası dedi, ama Trump hiç oralı olmadı.

Kafasında ne varsa, onları tekrarladı…

Sonuç olarak, ABD ile ilişkilerimiz iyice arapsaçına döndü.

ABD; kendine bir proje yapmış, yola çıkmış, sapmadan, burnunun doğrultusunda yürüyor.

Avrupa Birliği ülkeleri de aynı projeye ortak.

Bizi borca boğmuşlar, “Gel gel” yapıyorlar.

Bir çıkış yolu bulmalıyız, ancak nasıl?

Zor günlere hazırlıklı olalım!

Çay toplamaya 120 milyon dolar

Rizeli bir arkadaşım anlattı.

Çayın başkenti Rize’de, artık çoğu kişi “patron” olmuş.

Çay tarlalarında çalışmak, zamanı gelince çay toplamak, artık geride kalmış.

Tarla sahiplerinin çoğu büyük kentlerde yaşıyor, göç etmeyip Rize’de kalanlar da tarlaya uğramıyormuş.

Eee, bu kadar çay nasıl yetiştiriliyor?

Sağ olsunlar, çay tarlalarında artık Gürcüler çalışıyormuş.

Bu yıl resmi kayıtlara göre 40 bin Gürcü bölgeye çalışmaya gelmiş.

Gelenler, kayıtlarda “turist” olarak görünüyormuş.

Tespitlere göre, her bir çalışan 3 bin doları cebine koyup ülkesine geri dönüyormuş.

Çarpın 40 bini 3 binle…

Demek çay toplamaya 120 milyon dolar harcıyoruz.

Artık hepimiz “bey-paşa” olduk ya, neden çalışalım?

Gürcüler çalışacak, biz yiyeceğiz.

Yazın şuraya, Rize halkı da çay üretiminden koptuysa, çay tarlaları “Gürcülere emanet” gidiyorsa, yakında bütünüyle çay ithal eden ülke haline geliriz.

Eğitimde bir sorunumuz vardı, o da “öğretmen önlüğü” mü?

Öğretmenler, önümüzdeki ders yılından itibaren, derse girerken “tek tip önlük” giyecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı böyle.

Allah’a şükür, eğitimle ilgili tüm sorunlarımızı çözmüştük, bir “öğretmen önlüğü” sorunumuz kalmıştı, bunu da çözüyoruz…

Ah benim güzel ülkem, ah!