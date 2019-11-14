Gözler AK Parti’de…

Ak Parti’de kongre öncesi delege seçimi heyecanı yaşanıyor. Bu ayın sonunda başlayacak olan delege seçimlerinin aralık ayının ortasında bitmesi hedefleniyor. Parti yetkililerince tüm üyelerin delege seçimleri için sandık başına gitmesi istenecek. Ocak ayının ikinci haftasından sonra ise ilçe kongreleri başlayacak. Haziran ayının sonuna kadar da bu sürecin bitirilmesi isteniyor. Önümüzdeki günlerde takvimin netleşmesiyle süreç resmen başlatılmış olacak. Son olarak il kongrelerinin yapılacağı partide, önümüzdeki yıldan itibaren yepyeni teşkilat ve yönetimlerle yola devam edileceği parti yetkililerince dile getiriliyor. Bakalım delege seçimiyle başlayacak süreç nasıl devam edecek? Bekleyip göreceğiz…

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Mesai saati şikayetleri

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili işe geç gelen personelini belediyeye almayarak büyük ses getirmişti. Kamuoyunun büyük destek verdiği bu hareket sonrası işler düzelmiştir diye düşünüyorum. En azından eskisinden iyidir. Çalışanlar kendilerine çeki düzen vermişlerdir. Böyle bir adım atılmasa eminim bu işlerin düzelmesi oldukça zor! Bir çok memur ya da işçi vatandaşa hizmet etme bilinciyle hareket etmediği için zaman kavramına da dikkat etmiyor. Olabildiğince işe geç gelip en erken şekilde çıkmanın hesabını yapıyor.

Benzer tablo Kartepe’de de yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle Kaymakamlık Hizmet binasındaki bazı kurumlardan şikayetçi! İşe geç gelen ve erken çıkan personellerin işleyişi aksattığını dile getiren vatandaşlar bu duruma bir önlem alınmasını istiyor. Kartepe’nin çiçeği burnunda genç ve dinamik kaymakamı Altuğ Çağlar’ın ise bu konuda hassas olduğunu işitiyorum. Mesai kavramına dikkat edilmesi konusunda bir yaptırımı olmazsa, gelen şikayetlerin sayısı her geçen gün daha da artacaktır.

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Yüzme havuzu ilerliyor

Geçtiğimiz aylarda neredeyse durma noktasına gelen Kartepe Kapalı Yüzme Havuzu Projesinde şu sıralar gözle görülür hareketlilik yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere projenin dış cephesindeki bazı malzemelerin söküldüğü konuşuluyordu. Birkaç aydır yapılan yoğun çalışma neticesinde binanın dış cephesi neredeyse bitirilmiş durumda. Özellikle gençler ve bayanlar, bu prestij projesinin bir sonraki yaz dönemine yetişmesini istiyor. Bakalım yakalanan bu ivme ile kapalı yüzme havuzu projesi ne zaman bitecek... Takipçisi olmaya devam edeceğiz.

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Ptt’ye sonunda bayrak asıldı!

Kartepe Ataevler Mahallesi’nde PTT Şube binası önündeki boş direk uzun süredir vatandaşın gündemindeydi. Özellikle, CHP’de siyaset yapan Cihan Çakır konuyu sosyal medyasına taşıyarak kamuoyu oluşturmayı başarmıştı. Bu çağrı üzerine harekete geçen yetkililer ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiler. Bayrak gibi kutsal ve ortak milli sembolümüze kamuoyunun parti ayırımı yapmaksızın sahip çıkması oldukça güzeldi. Bu hareketleri her daim görmek en büyük arzumuz. Hele ki toplumun karpuz gibi bölünmeye başladığı şu günlerde…

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Yusuf Şahin’e önemli görev!

Yeniden Refah Partisi’nde aktif görüntü çizen Kartepe Köseköylü Yusuf Şahin, partisinde Genel Merkez Gençlik Kolları yönetimine girmeyi başardı. Uzun yıllar Milli Görüş çizgisinde siyaset yapan Şahin, Türkiye geneli 67 kişinin girdiği listede yer aldı. Ticaretle uğraşan genç siyasetçi, evli ve iki çocuk babası. Yusuf Şahin’e yeni görevinde başarı dileklerimi ileterek, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.