Kocaeli Çiçekçiler Derneği belediyeleri göreve çağırdı!

Çiçek, güzeldir…

Çiçek hayatımızın vazgeçilmezidir…

Küslüklerde, ayrılışlarda, gönül almalarda hep çiçeklerin gücüne inanmışızdır…

Kocaeli, 81 il içinde en mutlu olan 57’inci şehir…

Yani, mutsuzuz…

Kocaeli’de mutsuz olan bir kesim de ÇİÇEKÇİLER…

ÖZTÜRK AÇIKLAMA GÖNDERDİ

Kocaeli Çiçekçiler Derneği Hasan Öztürk, dün gazetemize bir açıklama gönderdi…

Gönderdiği açıklamada, seyyar çiçek satıcılarını eleştirdi…

Başkan Öztürk’ün açıklamasını birlikte okuyalım;

SEYYAR ÇİÇEK SATICILARI

“Merhaba. Kocaeli Çiçekçiler Derneği yönetimi olarak sizlere sulaşmaktayız.

Son zamanlarda fazlalaşan ve kontrolden çıkan seyyar çiçek satıcıları tüm dükkancı meslektaşlarımızı mağdur etmekte.

HER KIRMIZI IŞIKTA SEYYAR SATICI

Kentimizin her noktasında…

Her ışıklı kavşakta…

Ve neredeyse her köşe başında seyyar çiçek satışı yapmaktalar.

Kayıt dışı ekonominin yasak olduğu gerçeği varken, devlet tarafından hiçbir yaptırım uygulanmayan vatandaşlar, her geçen gün sayılarını arttırmaktalar.

Hiç bir meslek dalı yok ki yollarda, kırmızı ışıklarda köşe başlarında ele alınan sermaye ile satış olsun.

Siz hiç ışıklarda;

Seyyar dogalgazcı,

eczacı,

beyaz eşya satıcısı yada galerici gördünüz mü?

USULSÜZLÜK YAPILMAKTA

Çiçek mezatı..

Usulsüzce seyyarlara çiçek satmaktalar.

Aksine dükkancılara çiçek satışı yaparken vergi levhası/ faaliyet belgesi gibi evraklar isteyen çiçek mezatları, hiç bir evrak gözetmeksizin seyyar çiçekçilere satış yaparak usulsüzlüğe ortak olmaktadırlar.

İzmit ve Büyükşehir Belediye yetkililerimiz bizimle gayet ilgili olmalarına rağmen halen olumlu bir sonuç alamamaktayız ve son derece mağduruz.

En kuvvetli şekilde bir ses olmanız ve kamuoyunu bilgilendirmeniz adına tarafınıza arz eder, başarılar dileriz...”

KIRMIZI IŞIK YANDI MI ÇİÇEKÇİLER İŞ BAŞINDA!

Sevgili okurlar.

Kocaeli Çiçekçiler Derneği Hasan Öztürk’ün seyyar satıcılarla ilgili düşünceleri böyle…

Öztürk’ün dediği gibi, kırmızı ışıkların bulunduğu bölgede seyyar satıcılar iş başında…

Kırmızı ışık yandı mı, hemen ellerinde çiçeklerle arabaların içine dalıyorlar…

Demetin tanesini 10 liradan satıyorlar…

ÇİÇEKÇİ ESNAFININ FERYADI

Başkan Öztürk, İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yetkilerine sesleniyor, “biz vergi veriyoruz, seyyar satıcılar vergi vermiyor, seyyar satıcılara çiçek satanlar usulsüzlük yapıyor” diyor…

Öztürk, mağdur olduklarını, belediyelerin bu soruna bir çözüm bulmasını istiyor…

Bakalım İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Öztürk’ün bu feryadını duyup, soruna bir çözüm bulacak mı?

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Kişi başı günlük su miktarı kullanımı

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı. İstanbul için 189 litre, Ankara için 239 litre ve İzmir için 208 litre olduğu tespit edildi. Kocaeli’de ise kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 235 litre olarak hesaplandı. Yani Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Şu sıralar barajlarımızda su seviyesi yüzde 20’lere kadar düştü. Ortalama 60 günlük suyumuz kaldı. Su konusunda tasarruflu olsak iyi olur. Bu tasarrufu sürekli yapmalıyız, zira 2030’dan sonra dünyada kuraklık olacağı yönünde söylemler var.

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Ecevit’e anlamlı anma

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya’nın girişimiyle önceki gün İzmit Gündoğdu Mahallesi Bülent Ecevit Fidanlığı’nda Cumhuriyet’in 96. yaşına özel 96 adet fidan dikti. Güzel bir etkinlik, Ecevit’i her zaman rahmetle anacağız. Dedeoğlu, “Sanayiden dolayı gittikçe havası kirlenen yaşanılması zorlaşan kentimize, bu fidanlarımız armağan olsun” dedi. Karakaya’nın “Atatürk devrimlerini yaşatacağız” söylemi, her Türk vatandaşı için geçerli.

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Kocaeli’de bu sistem engelliyi mağdur ediyor!

Yüzde 9

9 engelli raporu bulunan Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Sertel, otobüslerde bulunan Kent Kart sistemi nedeniyle mağdur edildiğini belirtiyor… Sertel, “Artık bizim de haklarımızın korunacağı hep ötelene itelene aşağılanmadan yaşayabileceğimiz bir ortam bir şehir bir ülke olsun istiyorum” diyor. Yetkililerden yardım istiyor…

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Yaşlı nüfus sosyal medya kullanım REKORU kırdı

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 65 ile 74 yaş arası internet kullanan Avrupalı kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 oldu. Türkiye’de ise internet kullanan yaşlılardan yüzde 71’inin sosyal ağlarda olduğu kaydedildi. Avrupa’daki yaşlıların interneti en çok kullanma amacı ise mail gönderme olarak çıkarken, bu oranın yüzde 81 olduğu gözlendi. Türkiye’de 65 ile 74 yaş arası kişiler ikinci olarak internet üzerinden sağlıkla ilgili şeyler araştırırken (yüzde 69), üçüncü olarak haber okudukları saptandı (yüzde 68)