“Ölü köpek almayan Hayvan bırakamaz” uygulamasına son verildi

Geçtiğimiz haftalarda sizlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında başlatılan yeni bir uygulamayı anlatmıştım.

İlçe belediyelerinden toplanan başıboş ve hastalıklı köpeklerin barınağa kabulüyle ilgili bir uygulamaydı bu.

Barınak, ilçelerden getirilen köpekleri, bu merkeze kabul etmiyordu. Daha doğrusu bırakacağı köpek sayısı kadar ölü köpek alınmasını şartı koyuyordu.

Ölen köpeklerin gömülmesiyle ilgili sıkıntı yaşayan barınak, böylelikle ölen köpekleri ilçelere vererek, gömme işleminden kurtuluyordu.

Bu durum ilçe belediyeleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İtirazlar sonuç verdi ve barınak bu uygulamayı sona erdirdi.

Artık ilçelerden gelen başıboş ve hastalıklı köpekler şartsız olarak barınağa kabul ediliyor. Şimdilik barınak krizi aşılmış görünüyor.

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Marmara Hobi, 30 Kasım’da açılıyor

Yalçınkaya Dekorasyon İnşaat Şirketi bünyesinde kuran Marmara Hobi, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da açılıyor. Tacihan Yongacı tarafından atölye çalışmalarını yapılacağı Marmara Hobi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Numara 51/A İzmit adresinde hizmete giriyor.

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Murat Kulaksız 10 Hazirandan beri emekli olmayı bekliyormuş

1998 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra engelli olan 47 yaşındaki Murat Kulaksız uzun bir süre engelli kadrosuyla bir inşaat firmasında görev yaptıktan sonra 10 Haziran tarihinde emeklilik için iş yerinden ayrıldı. SGK’ya başvuru yaptığını ancak 10 Haziran’dan beri emeklilik maaşının bağlanmadığını söyleyen Kulaksız, biran önce emekli aylığının bağlanmasını istiyor.

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Nail İnal’ın kitap tanıtım sergisi 18 Kasım’da

Araştırmacı tarih yazarı ve eğitimcisi olarak da bilinen Nail İnal 10 Kasım 1981 yılında İzmit’te dünyaya gelmiş ve 2005 yılında yaşamını yitirmişti. Tarihsel anlamda önemli çalışmalara imza atan Nail İnal, bu şehir içinde vazgeçilmez bir değerdi. Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’de bu değeri ölümsüzleştirmek ve sonraki nesillere onu ve hatıralarını aktara bilmek için bir eser yayımladı. 416 sayfalık bu eser içerisinde Nail İnal’ı yakından tanıyanların, İnal ile ilgili hatıraları ve bilgi paylaşımları bulunuyor. Özveri, sabır ve başarı dolu bir hayatı konu alan “Nail İnal Armağanı” isimli eser 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenecek. Kitap tanıtım sergisi adıyla düzenlenen etkinliğin açılışı ise 18 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’da yapılacak kokteyl ile yapılacak. Dokümantasyon Merkezi Çalışma Grubu Başkanı Müzeyyen Ünal, düzenlenecek olan etkinliğe tük kenti davet ediyor.

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Özel öğrencilere sandalye ve sedye…

Körfez’de eğitim veren ve özel öğrencilerin yer aldığı Körfez Özel Eğitim Okulu’nda, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin kullanması için bir adet tekerlekli sandalye, sedye ve paravan hediye edildi. Yaptığı etkinlikler ve yardımlarıyla tanınan ilçenin tanınan ve sevilen simalarından Eczacı Caner Göçmez ile Körfez TIP Medical’in sahibi Talat Taşdemir tarafından temin edilen malzemeler okula teslim edildi.