Nesimi 650.Yılında

İmameddin Nesimi Azerbaycan’ın Şamahı Şehrinde dünyaya gelmiştir. Nesimi güzel, önemli ve anlamlı şiirlerini Azerbaycan dilinde aynı zamanda Arapça ve Farsça olarak ta yazmıştır. Şairin gerçek adı Ali’dir. Babası Seyid Muhammed de tanınmış ziyalılardan birisidir.

Küçük yaşta şiir yazmaya başlayan Nesimi Ortadoğu’da Mahmut Şebüsteri, Celaleddin Rumi, Hallaç Mansuri gibi önemli kişilerin etkisi ile olacak ki Hüseyin mahlası ile yazmıştır.

Nesimi Halep’te fikirlerini yaymaya ve taraftar toplamaya başlayınca Halep dini liderleri tarafından dinsizlikle suçlanarak zindana atılmıştır. Ölümü hakkında çeşitli söylentiler ve rivayetler olan Nesimi bilge kişi olmasına rağmen dar görüşlü kişilerce idam edilmiştir.

İnsanlık tarihinde ileri görüşlü ve düşünceli bu tip önemli kişiler ya hapse atılmış ya da idam edilmiştir.

Günümüzün gelişmiş toplumları ve devletleri geçmişlerinde haksızlıklara uğramış değerli insanlarına sahip çıkıyor. Onu insanlarına tanıtıyor, doğum ve ölüm tarihlerinde anma toplantıları yapıyorlar. Yahut adları herhangi bir anıta, parka veya caddeye verilerek unutturulmuyor.

KOCAELİ’NDE NESİMİ PROGRAMI

İSBAM İçtimai, Siyasi Araştırmalar Merkezi Sedri Samir Adıgözelli ve ekibi ile Haydar Aliyev Kültür Evimiz ve Federasyonumuzun teşkilatçılığı ortaklaşa Sivil Toplum Merkezinde ve Kültür Evimizde iki defa Nesimi 650. Yılı nedeni ile konferans geçirdik. Basında ışıklandırıp, televizyonda yayınladık.

AZERBAYCAN’DA NESİMİ PROGRAMI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2019 yılını Nesimi yılı olarak ilan etti. Bu nedenle Azerbaycan’da birçok yerde devlet düzeyinde, üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri Nesimi ile ilgili çeşitli etkinlikler yapıyorlar.

Azerbaycan’ın birinci hanımı, milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Fondu Başkanı Mehriban Aliyeva Hanım Nesimi yılı nedeniyle 650 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bu faaliyetler Azerbaycan’da memnuniyetle karşılanmıştır.

2019 yılı sonuna kadar Nesimi adına doğum yeri olan Şamahı’da Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu olarak konferans geçirme düşüncesindeyiz.

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KOCAELİ'NDE TANITIM GÜNLERİ

Kocaeli 'mizi küçük Türkiye olarak düşünüyorum. Zira 81 ilimizin tamamından doğmuş, büyümüş sayı itibari ile az veya çok insan Kocaeli de yaşamlarını sürdürmektedir. Burada herhangi bir nedenle bulunan insanların Kocaeli'nden kolay kolay ayrılmadığını

söyleyebiliriz. Kocaeli iklim yönünden cazip bir yerdir.

Kocaeli deyince ilk akla gelen özelliği burasının bir sanayi kenti olduğudur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov beyi 2012 yılında Atatürk Havalimanından alıp Sekapark da bulunan Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimizin açılışı için getiriyorduk. Tabi arabada gelirken Kocaeli hakkında birçok soru sormuş bende tanıtıcı özlü bilgilerle cevaplamıştım.

Sonunda dediler ki, Kocaeli tahminimden ve duyduklarımdan çok büyük ve zevkle yaşanacak bir yerdir. Kocaeli'nin birçok artı özelliği olmasını yeterince değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. Değerlendirilmiş olsaydı Kocaeli daha büyük çekim merkezi olurdu.

Kocaeli'nde yaşayan ve diğer illerden gelenler hemşeri bilinci içinde dayanışma ve kültürlerini yaşama ve tanıtma amaçlı dernekleştiklerini görüyor ve biliyoruz.

Son yıllarda bu hemşeri derneklerimiz belirli tarihlerde belirli sürelerde tanıtım günleri düzenliyorlar.

Yörelerinin yemeklerini, folklorunu, üretilen neleri varsa tanıtım amaçlı hem ikram hem de satışını yaparak yorucu bir hizmeti zevkle yapmaktalar.

Nitekim Cuma günü Kars-Ardahan-Iğdır Vakfının günlerce çalışıp hazırladıkları yöresel tanıtım günleri faaliyetlerini takdirle gördük ve bilgi alarak gezdik. Tanıtım yeri İnterteks fuar alanında öğleden sonra açıldı.

Nezih ve kalabalık bir kitle mevcuttu.

Geniş bir değerlendirmeyi daha sonra yapmak üzere Vakıf Başkanı Taner Sarıçayır’ı, yönetim kurulu üyeleri ile destek verip emeği geçenleri kutlayıp teşekkür ediyorum.