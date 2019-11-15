Ayık Yaşam Derneği, alkol bağımlılığına savaş açtı!

Alkol…

Nice ocaklar söndürdü…

Nice ölümlere neden oldu…

Nice trafik kazalarına neden oldu…

Alkol bağımlıları, toplumda dışlandı…

Kendilerini topluma adapte edemediler…

DERNEK KURDULAR

Alkol sorunuyla amansız bir mücadele ediliyor…

Ama şimdiye kadar başarıya ulaşıldığı söylenemez…

Kendilerine adsız alkolikler denen bir grup, uzun süredir bir uğraş içinde…

Alkolizm sorunuyla amansız mücadele eden Adsız Alkolikler, dernekleşti.

HEDEFE ULAŞMAK

“Alkol varsa çare var… Çünkü Biz Alkolü Durdurabildik” sloganıyla dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Adsız Alkolikler, Kocaeli’de de yoğun bir faaliyet içerisinde.

Alkoliklere yardımcı olmak için deneyimlerini paylaşan Adsız Alkolikler, isimlerini ve yüzlerini deşifre etmiyordu.

Bu nedenle de kamuoyuna dönük bazı çalışmaların hedefe ulaşmasında güçlük yaşıyorlardı.

TEMSİLCİ BELİRLENDİ

Adsız Alkolikler, Ankara merkezli Ayık Yaşam Derneği’ni kurarak faaliyetlerini yeni bir platforma taşıdı.

Derneğin Kocaeli Temsilcisi ise Fikret Kuytak oldu.

KAMUOYUNA ULAŞILMASI

Kuytak dernekle ilgili şunları söyledi;

“Soy isimlerin ve fotoğrafların deşifre edilmesi Adsız Alkolikler’in anlayışına uygun değil.

Fakat bir dernek olursa ve her ilde yalnızca bir temsilci olursa, yaptığımız çalışmaları kamuoyuna daha rahat ulaştırabileceğimizi düşündük.

Bu sebeple derneği kurduk.

Hem dernek olunca devlet de bizi tanıyor.

HERKESİ DAVET ETTİ

Fuar içindeki Sivil Toplum Merkezinde, haftada iki gün toplantı yapıyoruz.

Toplantı günlerimiz pazartesi ve perşembe. 17.30 ile 19.00 saatleri arasında.

Alkol sorunu olanları derneğimize davet ediyoruz.

0543 667 62 56 numaralı telefondan bize ulaşabilirler.”

KOCAELİ VALİLİĞİ’NE ÇAĞRI

Kuytak, Kocaeli Valiliğine de bir çağrıda bulunarak, “Alkolizm ve madde bağımlılığı sorunu, bizim gibi sahada olanlarla birlikte çözülür. Bu yüzden Valilik ile birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.

DOĞAN VE HÜLAGÜ

Ayık Yaşam Derneği’nin kurulması önemli…

Alkolle mücadelenin bir dernek çatısı altında yapılması, başarıyı yükseltecektir.

Eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü de bu konuya çok duyarlı…

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde AMATEM kurularak, büyük bir adım atıldı…

Alkol illetinden kurtulmak isteyenlere ve Ayık Yaşam Derneği’ne hepimizin destek vermesi lazım.

Atatürk Anıtı

bakıma alınacak

İzmit Belediyesi, Saat Kulesi mevkiinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bronz anıtının bakıma alınacağını duyurdu. Heykelin bakım ve onarımı, belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü kontrolünde uzman ekiplerce yapılacak. Önümüzdeki haftalarda bakım ve onarım çalışmalarına başlanacağını belirten belediye yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Heykelin gerçekten de bakım ve onarıma ihtiyacı vardı.

33 günde, 9 intihar

Kocaeli genelinde 11 Ekim ile 13 Kasım 2019 tarihine kadar 9 kişi çeşitli nedenlerden dolayı 9 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. İntiharlardan 8’i erkek, 1’i kadın… İntihar edenlerden biri imam, biri doktor… Açıkçası bu konu iyice araştırılmalı… İntihar edenlerin artması, endişe verici…

MHP’li Ünlü’den

Hürriyet’e teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, iki engelli vatandaşı işe aldı. Bu olay, kamuoyunda büyük takdirle karşılandı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de iki engelli vatandaşı işe alan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’e teşekkür etti… Ünlü, birçok konuda Hürriyet’i eleştirdi… Ama bu kez büyük bir erdemlilik göstererek, Hürriyet’i takdir etti. CHP’lilerin takdiri önemli, ama MHP’li Ünlü’nün takdiri ve teşekkürü daha önemli.

Baro’nun avukat

sayısı 1834 oldu

Önceki gün stajlarını tamamlayarak avukatlık unvanı kazanan 13 yeni avukat, Kocaeli Barosu’na üye oldu… Yeni avukatlarla birlikte Baro’ya kayıtlı avukat sayısı 1834’e yükseldi… Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 900 bin… Kocaeli’nin nüfusuna göre avukat sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum…

İstanbul günlük trafik

sıkışıklığında dünya altıncısı

Ajans Press’in, TomTom verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünya üzerinde en çok trafik sorunu yaşanan şehirler belli oldu. Böylelikle geçen yıl günlük trafik sıkışıklığı yaşayan ilk beş ülke Yüzde 65 ile Mumbai, yüzde 63 ile Bogota, yüzde 58 ile Lima ve New Delhi, yüzde 56 ile de Moskova olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den İstanbul ise altıncı sırada yer alırken, günlük yaşanan trafik sıkışıklığının yüzde 53 olduğu görüldü. Araştırmada 403 şehir yer alırken, son sırada yüzde 9 ile High Point yer aldı.