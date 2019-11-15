İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne soruyorum!

Yazımın içindeki iki fotoğrafa dikkatle bakınız. Bunlar aynı ağacın doğal ve “perişan edilmiş ”durumunu gösteriyor. Fotoğraftaki ağaç “Bataklık servisi”. Bilimsel adı Taxodium distichum. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü’nün bahçesinde bulunuyor. Yaklaşık 20 gün önce bu ağacın, İzmit Orman İşletme Müdürlüğünün gönderdiği elemanlar tarafından dalları adeta doğranarak perişan edildiğini belirledim. Bu ağaç dünyada doğal olarak sadece ABD’nin güney-doğusunda ve Meksika’da bulunuyor. 1600’lü yıllarda Avrupa’ya getirilmiş ve parklarda süs ağacı olarak kullanılmaya başlanmış. Yöremizde belki de türünün tek örneği olarak bulunan, yaklaşık 35 yaşındaki bu iğne yapraklı ağaç çok ilginç özelliklere sahip. Her şeyden önce fotoğrafta da net olarak görüldüğü üzere son derece dekoratif. Şimdi budama adı altında bu güzelim ağacı “perişan” duruma getirten, ellerinde orman mühendisliği diploması olan kişilere soruyorum; Yapılmış bilimsel araştırmalar ortaya koymuştur ki hastalıklı dallarını almaya yönelik olanı hariç, budama ile ağacın sağlığı daha iyi duruma gelmemektedir. Üstelik budanmamış olan ağaçlar, daha sağlıklı ve daha uzun yaşamaktadır.* Sizin bundan haberiniz yok mu? Yöremizde son derece ender olarak bulunan bu ağacın o güzelim dalları yayaların veya araçların geçişini mi engelliyordu, elektrik tellerine mi değiyordu da dallarını doğrattınız? Buna benzer nedenlerle zorunlu olarak uygulandığında budamaların zamanında, mümkün olan en düşük düzeyde yapılması, ağacın doğal formuna saygı gösterilmesi, tacının simetrisinin korunması gereği mesleğinizle ilgili kitaplarda yazmıyor mu? Yıllarca budama işlemine konu olmamış bu ağacın, bu yıl ve üstelik küresel ısınmaya bağlı olarak vejetasyon süresi tam olarak tamamlanmadan, üstelik gövdesinde geniş kesikler oluşturacak şekilde, yoğun budanması gereği hangi bilimsel gereklere dayanmaktadır? Sizler budamanın ağaç için bir stres olduğunu, en iyi budamanın, yapılmış olduğu fark edilmeyen budama olduğunu, en güzel ağacın budanmamış olan ağaç olduğunu mesleğinizle igili yayınlarda hiç okumadınız mı? İğne yapraklı ağaçların budama işlemlerinden, geniş yapraklı olanlara göre son derece kötü etkilendiğini bilmiyor musunuz?

Bu nedir? Siz buna budama mı diyorsunuz!

Ne kadar hazindir ki bu kadar “berbat” ve bilimsel esaslardan uzak bir işlem, görev alanı orman ve ağaç olan bir araştırma kurumunun bahçesinde, orman mühendisi ünvanlı kişilerce uygulamaya sokuluyor Olayın bir başka ve bilimsel açıdan çok üzücü bir yönü daha var: Buna neden olan orman mühendisleri “işçilerini, ellerine motorlu testereler verip gönderirken” budamanın son derece basit, her önüne gelenin uygulayabileceği, botanik bilgisi gerektirmeyen bir işlem olduğunu kabul etmiş olmuyor mu? Böylece, bu konuda bilimsel açıdan bilgilerinin yetersizliklerini kabullenmiş duruma düşmüyorlar mı? Sadece o ağaca yazık olmadığı apaçık ortada.. *Anonim.2010. Universita degli studi della Tuscia. Alle linee guida per la redazione del piano e del regolamento comunale del verde urbano nella provincia di Viterbo. ( Sayfa 84)