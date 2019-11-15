Erdoğan’ım anlattı… Milli takımım kazandı…

Benim en iyi arkadaşlarım arasında ilk sıralarda gelen isimdir TRT spikeri usta TV’ci Erdoğan Arıkan… Canı kadar sevdiğim kardeşimin de bana olan sevgisi bana her zaman gurur verir. Milli maçı da o anlattı. Oğlumla ve eşimle beraber onun sesinden maçı izlemek ayrı bir keyif ve gurur verdi…

Maç sonrası, o müthiş trafik arasında onu aradım ve nazikçe telefonu hemen açıp, birbirimizi kutladım ve kapattı. İşte asalet böyle bir şey. Erdoğan’ım seninle ve milli takımla gurur duyuyoruz. Senin sesinden Avrupa 2020’yi dinlemek ve izlemek müthiş keyif verecek… Ayrıca Karamürselli Merih Kocaelispor’da lisansı çıkan Mert Günok da gururumuz oldu. Ne mutlu…

Baturman’ın işi bugün çok zor…

Kocaelispor’un efsane futbolcularından Bülent Baturman’ın bugün işi gerçekten de zor. Belediye Derincespor’un teknik direktörü Baturman, göreve geldiğinden yana oynanan 3 maçta 2 galibiyete imza attı. Takımını adeta sil baştan oluşturan Baturman, bugün 5 oyuncunun eksikliği nedeniyle sıkıntı çekecek. Dün Of’a yola çıkmadan önce telefon sohbeti yaptığım Batu, tedirgin ama inançlıydı. “Bu maçı da alır geliriz” dedi. Onun Kocaelispor’da futbolcu olarak yaptıklarını iyi bilen biri olarak, sözüne güvenirim. Tabii ki son sözü sahada futbolcu söyleyecek ama onun yüzde 20’lik teknik direktörlük payının tamamını takımına enjekte edeceğine adım gibi eminim. Cumartesi mesaisinden galibiyet bekliyoruz. Dualarımız Derince ile…

Yeşilyurt şu an için galibiyet alamadı…

Tavşanlı linyit ile BAL 9.Grup’ta yeni bir maceraya atılan, Belediye Derince’yi şampiyon yapan teknik adam Talip Yeşilyurt, henüz galibiyetle tanışmadı. İç sahada ve deplasmanda birer beraberlik alan Yeşilyurt’un takımı, yarın da Beyoğlu ile oynayacak ve ilk galibiyetine hazırlık yapacak. Şampiyonluğa oynayan Linyit, 3-1 kazandığı son haftadan sonra Talip Yeşilyurt ile yola devam kararı almıştı. Yeşilköy ile iç sahada 0-0 berabere kalan Tavşanlı, ardından Vefa deplasmanında 2-2 beraberlik elde etti. Bakalım yarınki Beyoğlu maçında skor ne olacak?.. Eeee, ne de olsa millet skora bakıyor…