Diyalog, Kahramanmaraş’ta yaşanıyor.

Kentin Belediye Başkanı AKP’li Hayrettin Güngör, esnaf ziyaretinde, Trabzon kökenli olduğunu söyleyen kadına, durup dururken “Sizi biz Müslüman yaptık” diyor.

Kadın da, bu diyaloğu izleyenler de, şaşırıyor.

“Nasıl yani?” diye soruyor kadın.

Başkanın verdiği cevap, daha şaşırtıcı:

“ Google’a sor ‘Trabzonluları kim Müslüman yaptı’ diye yaz, cevabını alırsın.”

Başkan, böyle diyor ve yoluna devam ediyor.

Bakar mısınız şu yaşananlara?

Bakar mısınız şu patavatsızlığa?

Yine buram buram “ayrımcılık” kokuyor.

“Sizi biz Müslüman yaptık…”

Lafa bak!

Siz kimsiniz?

Müslümanlık sizin tekelinizde mi de, başkalarına Müslümanlığı öğretiyorsunuz?

Bu nasıl bir kafadır?

Tabii burada “kafaları” sorgularken, AKP’li Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile yine AKP’li İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kafası aynı kafa!

Hatırladınız mı?

31 Mart yerel seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nu, memleketi Trabzon üzerinden hedef alarak "Pontus" göndermesinde bulunmuştu.

Demek kafa, aynı kafa!

Ayrımcı ve bölücü…

Dün Esenler’den ses vermişti, bugün de Kahramanmaraş’tan parmak kaldırıyor.

Trabzonlu kadına, “Pontus” iması yaparak, utanmadan sıkılmadan “Sizi biz Müslüman yaptık” diyor.

Durun bakalım, daha neler göreceğiz?

Ne oluyor bize böyle?

Evet, intihar edenlerin sayısının her geçen gün artması, “Ne oluyor bize böyle?” dedirtecek noktaya geldi.

Bize neler olduğunu, dün yazdım.

Okumadıysanız, internete girip “Bu milletin rızkını Suriyelilere yedirmenin vebali” başlıklı yazımı okuyun.

Kim ne derse desin, intiharların yüzde 90’nının nedeni ekonomik!

Dün gazeteye geldim, “İki intihar daha var, biri Derince’de diğeri Darıca’da” dediler.

Önceki gün manşetten vermiştik, “33 günde 9 intihar” diye, oldu 34 günde 11 intihar…

Biz bu milletin rızkını Suriyelilere yedirmeye devam ettiğimiz sürece, intiharların önünü alamayız.

İstatistikler ortada.

Geçen yıl intihar sonucu ölenlerin sayısı ile trafik kazalarında ölenlerin sayısı, hemen hemenatbaşıymış.

2018’de 3 bin 161 kişi intihar etmiş, 3 bin 373 kişi de trafik kazalarında can vermiş.

Bu yıl intihar ölümleri, trafik kazası ölümlerini daha şimdiden geçmiş.

Bakalım, yılsonunda (eğer gizlenmezse) intihar edenlerle ilgili nasıl bir sonuç ortaya çıkacak?

Tekrar ediyorum, intiharlar, ekonomik çöküntünün göstergesi.

Kimse, çoğalan intiharları başka göstermeye kalkmasın!

İlaçla mı besleniyoruz ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıkladı:

*2018 yılında toplam 2 milyar 400 milyon kutu ilaç tüketildi.

*Obezite, yüzde 34 arttı.

Toplum sağlığı yönünden iki “felaket” duyurusu!

2 milyar 400 milyon kutu ilaç…

Bebekleri ve çocukları da katarak bölün nüfusumuza, ne yapar, kişi başı 30 kutu.

Sadece yetişkinleri hesaplayın, her kişi yılda 50-55 kutu ilaç kullanıyor demektir.

Şu halimize bakar mısınız?

Herkes hasta.

Ölmüşüyüz ağlayanımız yok!

İlaçla besleniyoruz adeta!

Hastaneler ağzına kadar dolu, yaz babam yaz!

Yurt dışına hortum bağladık, oluk oluk ilaç parası akıtıyoruz.

Bunun adı, “sağlık sömürüsü”dür.

Hem de ne sömürü!

3 görüş

*”İnsana ‘kendini bil’ denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.” ÇİÇERO

*”Dünyada darbe olmayacak tek ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Çünkü orada Amerikan Büyükelçiliği yok.” Evo MORALES

*”Kuşku, buluşun babasıdır.” Galileo GALİLEİ