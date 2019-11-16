Böyle ZABITALARA can kurban…

Sokakta,köşe başlarındaki seyyar satıcı veya simitçi kovalayan ZABITA memurları hep eleştirilir.

Hele küçük yaştaki ayakkabı boyacısı çocuklara uyguladıkları haşin davranışları hep ayıplanır.

Esnaflar,onların yaptıkları kontrol sırasında zorlanırlar…

Kaçak yapıların yıkım sırasında yapı sahipleri tarafından hırpalanır,taşlanırlar…

Velhasıl,Belediye ZABITA memurları kimilerinin istemediği,sevmediği benimsemediği onlarca UMACI kişilerdi

Olay,Karamürsel’de yaşanmış;

Karamürsel Belediyesinde görevli 2 Zabıta memuru aldıkları talimatla bir şahıs hakkında bilgi almak için şahsın oturduğu binaya gelir.

Anılan binanın yöneticisini aramaktadırlar.Kapı zillerine bakarlar,yönetici ismini göremezler…

Binanın bahçesinde bulunan 2 kişiden biri zabıta memurlarına

” yardımcı olabilir miyim ?”

Diye seslenir.

Zabıta memurları;

Cevap vermeden yandaki binaya yönelir,aradıklarını bulamamanın verdiği üzüntü ile tekrar ilk binaya doğru yürürler.

Kendilerine “yardımcı olabilir miyim “ diye soran kişinin yanındaki kişi de oradan ayrılmıştır

“Yardımcı olabilir miyim” diyen kişinin yalnız kaldığını gören zabıta memurları.kişinin yanına ürkek adımlarla yanaşırlar ve;

“-Bir kişi hakkında bilgi almak istiyorduk.Konu özel olduğu için yanınızdaki kişinin bundan haberdar olmamsı gerekirdi.Anlayacağınız ,sorduğumuz kişinin rencide olmaması,konunun duyulmamsı gerekiyordu. O yüzden sizin “yardımcı olabilir miyim” teklifinize kayıtsız kaldık.

Derler ve konu hakkında bilgi alış-verişinde bulunduktan sonra ayrılırken

-N”olur, kusura bakmayın,size saygısızlıktan değil,araştırma yaptığımız konunun başkaları tarafından duyulmasının doğru olmadığını düşündüğümüzden,kişinin rencide olmasını istemediğimiz için size cevap veremedik,tekrar tekrar sizden özür dileriz”

Diyerek vedalaşır,giderler.

Son günlerde sinir bozucu İNTİHAR olaylarının çoğaldığı,insanların yaşam savaşı verdikleri b günlerde

Esnafın tezgahını tekmeleyen,terazisini kıran,yaka paça yakalayıp tartaklayan Belediye zabıtalarını görmekten bıktığımız ortamda ;

Karamürsel Belediyesinde görevli 2 pırıl pırıl gencecik,nazik,psikolojiyi benimsemiş ,ihtiyaç sahibi kişilerin veya kişinin RENCİDE olacağı endişesi ile görevini bu bilinçle yapmak istemesini taktirle karşılamak gerekmez mi?

Karamürsel Belediyesini böyle Düşünceli,görevini bilinçli yapan zabıta memurlarına sahip olduğu için ayrıca kutlamak gerek.

Son günlerde gerek hayat şartlarının,gerek zamların,gerek ekonomik koşulların bunalıma soktuğu toplumu neredeyse birbirine selam vermeyecek hale getirdiği ortamda,vatandaşın onurunu düşünen rencide olmasına müsaade etmeyen Karamürsel Belediyesinde görevli 2 zabıta memurun davranış ve hareketlerini bir kez daha takdirle karşılarken,

Böyle ZABITA memurlarına tekrar CAN KURBAN …