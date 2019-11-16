Kasım ayı içinde bahçelerimizde yapabileceğimiz işler

Saygıdeğer Okuyucularım;

Kasım Ayının on beşinden sonra bahçelerimize dikmek istediğimiz topraklı ve topraksız, her türlü meyve fidanlarını, çam fidanlarını ve diğer süs bitkilerini üretilen yerlerinden sökerek dikebiliriz. Ayrıca bu tarihten itibaren daha önce dikilen bitkilerden yerleri değiştirilmek istenenlerin de usulüne uygun olarak sökülüp dikimleri yapılabilir. İlk defa dikilecek veya yerleri değişecek olan yaprağını döken fidanların üzerinde, dikim sırasında yaprakları varsa bu yaprakları el ile sıyırarak temizlemeliyiz. Ayrıca dikimden önce fidanlara kök tuvaleti yapılması gerekir. Bunun anlamı, fidanlara dikimden önce olabilecek yaralı, ezik, kırık ve fazla uzun, dengesiz köklerin kesilerek temizlenmesidir. Bunların yapılması, dikilen fidanların tutmasında önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Kasım Ayı sonundan itibaren yaprağını döken meyve ağaçlarının budamalarına başlanır. Budama bittikten sonra mantari hastalıklara karşı, kış ilaçlamaları yapılır. Budama yapmadan ilaçlama yapılırsa, budama sırasında ilaçlanmış dalların bazılarının kesilerek atılacağından dolayı hem paramız, hem de emeğimiz çöpe gidecektir; bu duruma dikkat etmeliyiz.

Kış ilaçlamalarında meyve ağaçlarına mantari hastalıklara karşı bordo bulamacı atılmalıdır. İyi bir şekilde hazırlanmış bordo bulamacı; güneşli bir havada kuvvetli, tazyik yapan pülverizatörlerle ağaçlara atılır. Meyve ağaçlarına ikinci bir bordo bulamacı da tomurcuklar kabarmadan önce atılmalıdır. Böylece mantari hastalıkların önlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca Kış Aylarında, meyve ağaçlarının öz suyunu emmek suretiyle zarar yapan kabuklu bitlere karşı da mücadele yapılmalı ve kabuklu bit ilacı atılmalıdır. Ek olarak, bahçelerimizde bulunan boş alanlara ve balkon saksılarımıza bu ayda lale soğanlarının dikimlerini yapabiliriz.

Kasım Ayında bahçelere dikeceğimiz ve balkonları süsleyecek çiçek çeşitleri de bolca bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; kasımpatı çeşitleri, sıklamen, çuha çiçeği, hercai menekşe, şebboy, hüsnü yusuf çiçeği ve kış karanfili gibi çeşitlerdir. Bu çiçek çeşitleri, bahçe ve balkonlara dikildiği zaman uzun süre çiçek açacak türlerdir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...