Su fiyatlarında, kandırılıyor muyuz?

Geçtiğimiz perşembe günü Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ardından, İSU Genel Kurulu yapıldı.

O toplantıda, hepimiz için hayati önemdeki su ile ilgili yeni abonelik fiyatlandırması onaylandı.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın konuşmalarını dikkatle okudum.

O, yapılan yatırımlara göre suyun Kocaeli’de uygun fiyatta olduğunu söylüyor.

Genel Kurul’dan birkaç gün önce de, Türkiye’deki 30 büyükşehir içinde suyun fiyatlandırmasına göre bir sıralama yayınlanmıştı.

O fiyatlandırmaya göre Kocaeli, büyükşehirler içinde suyu en ucuza satan 9. büyükşehir.

Yaklaşık bir ay kadar önce, yeni taşındığım 75 metrekarelik evin elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini açtıran biri olarak, konuya da yakından tanığım.

O zaman da dikkatimi çekmişti; en yüksek abonelik ücretini İSU’ya ödedim.

Yeni bir ev açıyorsanız, size en büyük darbeyi kesinlikle İSU vuruyor.

SEDAŞ, İZGAZ ve İSU’ya, bir ay önceki fiyatlarla yaklaşık bin lira civarında abonelik ücreti öderken, bunun 700 lirasını İSU aldı.

Kalanı ise diğer iki kurum!

Geçtiğimiz gün yapılan İSU Genel Kurulu’nda da, yeni abonelik açtırma ücreti 900 TL artı KDV olarak sabitlendi.

Yani bin küsür lira.

SEDAŞ ve İZGAZ bildiğim kadarıyla özel şirketler ama ilginç bir şekilde belediyeye bağlı İSU, özel şirketlerin 4 misli abonelik parası talep ediyor.

Bu üç kurum da sayaç takıyor, üçü de evine kadar gelip bağlantı yapıyor, üçü de personel çalıştırıyor.

Ama belediye kurumu, özel şirketlere göre misli misli fazla abonelik ücreti alıyor?

Bunun nedenini gerçekten merak ediyorum…

Peki diğer kentlerin su abonelik ücretleri ne kadar?

30 büyükşehir içinde suyu bizden pahalı sattıkları söylenen komşu illerden Bursa BUSKİ’de yeni abonelik 200 TL, SASKİ’de ise 147 TL.

Evet, yanlış okumuyorsunuz.

Sakarya ve Bursa’da yaşasak, su aboneliği açtırırken yaklaşık 500 TL’miz cebimizde kalacak.

Bu kadar fahiş fiyat farklarının bir açıklaması var mı bilemiyorum.

Ama gördüğüm kadarıyla, su fiyatları konusunda ciddi biçimde kazıklanıyoruz.

Yayınlanan listeye gelirsek; Kocaeli’de 1-10 ton arası su tüketiminde, suyun ton fiyatı 3,74 lira, 10 tonun üzerine çıkıldığında 6,83 lira olarak uygulanıyor. Yani 11. ton fiyatı neredeyse iki katı…

Mesela suyu bizden pahalı olduğu söylenen Sakarya SASKİ, 1-25 ton arası 4,32 liradan suyu fiyatlandırırken, 15 tondan sonra suyun fiyatı daha ucuza geliyor. Bursa’da ise 1-12 ton arası 3,82 TL, 13 ve üzeri 7,26 TL.

Benzeri başka şehirler de var.

Benim anlamadığım, nasıl oluyor da biz suyu en ucuz tüketen büyükşehirlerden biri oluyoruz?

Nasıl oluyor da 50 kilometre dışımızda aynı abonelik fiyatı, bu kadar fazla değişebiliyor?

Gerçekten göz göre göre kandırılıyor muyuz?

Eğer değilse, lütfen Ali Sağlık Bey bize bunu doğru düzgün anlatsın.

SOSYAL MEYDAN

Hürriyet’i alkışlıyorum

Geçtiğimiz günlerde gazetemiz Haber Müdürü Bülent Ekinci duyurmuştu ilk, iki engelli gencin sosyal medya paylaşımlarını.

İzmit Belediyesi, iki engelli genci belediye bünyesinde iş sahibi yapmış.

Haberi okuyup, fotoğrafları gördüğüm zaman, “İşte bu” dedim.

Siyaset, dil, din, ırk hiçbir şeyin, tüm zorluklara karşı toplumda var olma mücadelesi veren engelli insanlarımıza destek olmak kadar değeri yok.

O partili, bu partiliymiş… Şöyle düşünüyormuş ya da böyle düşünüyormuş…

Kimsenin de, bizlerin hiç düşünmeden rahat rahat yaptığı rutin işleri, bin bir zorluk ve yardımla bile doğru düzgün yapamayan, engelli insanlarımızın ne düşündüğüyle ilgili bir fikri olmaz çoğu zaman.

Ama Başkan Hürriyet, seçim öncesi karşılaştığı 18 yaşındaki doğuştan engelli Begüm Çakır ve 31 yaşındaki Mustafa Emanet’i unutmamış…

Onların hayatlarına adeta sihirli bir dokunuş yaparak, iş sahibi yapmış.

Bunca insanın o veya bu sebeple intihar ettiği, bunalıma girdiği bir dönemde, kim olursa olsun, ihtiyacı olan bir insanımıza el uzatıp, destek olanı, ancak ayağa kalkıp alkışlarım.

O yüzden, tebrikler Fatma Başkan.

Sizi ayakta alkışlıyorum.

SİBER ZORBALIĞIN, DUYGUSAL SONUÇLARI

Hep söylenen klişe vardır, kent ve üniversite bütünleşemiyor bu şehirde diye.

Aslında haklı bir klişedir…

Mesela ancak Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmaya başladığım 2019 Ocak ayında tanıma fırsatı bulduğum İletişim Fakültesi’nin değerli öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Baştürk’ün, ne kadar önemli işlere imza attığını, yeni yeni görebildim.

Yerel basın olarak pek haberdar değiliz ama Emel Hoca ve diğer pek çok başarılı isim, çok önemli çalışmalar hazırlıyor.

Bu çalışmalar, pek çok özel şirketin dahi başvurduğu önemli analizler içeriyor.

Biz ise bu önemli çalışmaları kente yeterince duyuramıyoruz belki de.

İşte Prof. Baştürk’ün çok önemli çalışmalarından biri olan, Siber Zorbalık ile ilgili araştırması da bunlardan biri.

Yaşadığımız siber çağda, çoğu ebeveynin farkında bile olmadan özellikle çocuklarının karşılaştığı davranışlarla ilgili bu çok önemli çalışma hakkında zaman zaman bazı içerikler paylaşıyor Emel Hoca.

Geçtiğimiz gün ise TÜBİTAK destekli yürütülen siber zorbalığa uğramanın yarattığı duygusal sonuçları paylaşmış. Buna göre, siber zorbalığa uğramak, yüzde 74’le kızgınlık, yüzde 58’le endişe, yüzde 47 ile üzüntü, yüzde 36 ile hayal kırıklığı yaratıyormuş üzerimizde. Meraklıları için paylaşmak istedim.

KÖKSÜZ KELİMELER

“Bazen bakıp bakıp, gelecek için hayal biriktirir insan…”