Çiçeklerin dili ve anlamları!

Kainat içinde nice güzelliklerin olduğunu sanırım bilmeyen kalmadı.
Doğa ki çiçeklerin, bitkilerin apayrı bir güzelliği var.
Dünyada insanı üzen olaylar da yok değil ama!
Ruhumuzu feraha erdirecek güzellikleri de fark etmeliyiz. Çiçeksiz bir dünya düşünülemez. Onun için mevsimine göre çiçekler vardır.
Karlı bir kış gününde bile kardelenlerin güzelliklerini seyretmeye doyum olmaz. Yediveren güllerinde ahengine kendimizi kaptırırız. Bazı maddelerden süs çiçekleri yapılsa da gerçeğinin verdiği haz bambaşkadır. Bence bir avuç toprağınız varsa onu hemen bir plastik kap içine koyun, içine de sevdiğiniz çiçek tohumunu veya dalını koyun. Onun açmasını beklemek bile sevinçtir.
Çiçek türleri canlılar tarafından benimsendiğinden her bölgede rastlamak mümkündür. Pekala bu çiçeklerin dili var mı, konuşuyorlar mı, her birinin anlamı nedir? , yapraklarında ki renkler neler ifade ediyor diye araştırmaya koyuldum. Gerçekten karşıma kocaman bir liste çıktı. Meğersem görsel açan her çiçeği anlamakta geç kalmışız. Bir çoğunun neler ifade ettiğini bilsek de
yine de yetersiz buluyorum. İyi ki her konuya duyarlı insanlarımız var.
Bu konumla ilgili araştırmalarımın içinde e-sehir.com çalışmalarını ilgi çekici buldum. Emeği geçenlere Isparta gülleri içinde selamlar iletiyorum. Kaynağın halkımız açısından da faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok sevdiğiniz insana siyah çiçek veya gül sunmaya kalkarsanız yanlış olur. Bu kaynağın ne derece doğru olabileceğini de okuyucuların taktirine bırakıyorum
Çünkü bazı kişiler aklının erdiğince yorum yapar. Niyetiniz çok önemli bence.
ÇİÇEKLER VE ANLAMLARI:
BEYAZ GÜL: Masumiyet
AĞLAYAN GELİN: İsyan
KIRMIZI GÜL: Aşk
NİLÜFER: Gelecek yenileme
PEMBE GÜL: Gönlüm senindir
BEYAZ LALE: Saflık Temizlik
SARI GÜL: Sıcak Sevgi
KIRMIZI LALE: Seni Seviyorum
BEYAZ KARANFİL: Temizlik, Saflık
PEMBE LALE: Anlayış
KIRMIZI KARANFİL: Sevgi
SARI LALE: Gerginlik
PEMBE KARANFİL: İçtenlik
MENEKŞE: Alçak Gönüllü
SARI KARANFİL: Hüzün
KAMELYA: Mağrur
ANEMON: Gençlik
LİLYUM: Güven
BEYAZ GLAYÖR: Dostluk
FREZYA: SUÇSUZLUK
KIRMIZI GLAYÖR: İstek
BEYAZ KRİZANTEM: Sadakat
PEMBE GLAYÖR: Zerafet
KIRMIZI KRİZANTEM: Sessiz istek
SARI GLAYÖR: Kıskançlık
MOR KRİZANTEM: Burukluk
MOR GLAYÖR: İnanç
MERSEDES GÜLÜ: Melankoli
ORKİDE: Mağrur, gururlu
ALTIN KADEH: Umut,
STERLİÇYA: Sıcak Sevgi
FULYA: Unutma.
RENKLERE GÖRE ÇİÇEKLERİN DİLİ
PEMBE RENK: Şefkat
ALTIN SARISI: Sevinç,bolluk
BEYAZ RENK: Saflık temizlik,
KIRMIZI RENK: Aşk
MAVİ RENK: Yumuşak huylu
KAHVERENGİ: Geçmiş
YEŞİL RENK: Ümit ve istikbal
SİYAH RENK: Üzüntü
MOR RENK: Dul
GRİ: Melankoli,
AÇELYA: Nefse hakimiyet,
AÇELYA(HİNT) : "Gerçek şu ki, her şey bitti! ..Seni artık sevemiyorum..." AKASYA(PEMBE VEYA KIRMIZI) : Güzellik, zarafet ve incelik; "Seni beğeniyorum."
AKASYA(BEYAZ) : "Bizimki temiz bir sevgi, belki biraz arkadaşça..."
AKASYA(SARI) : Platonik aşk, isimsiz aşık...
ANANAS: "Sen kusursuz birisin! "
ARDIÇ: "Seni koruyacağım!
AYÇİÇEĞİ (ÇİÇEK OLARAK) : "Sana tapıyorum! "
BADEM: "Aşkımızın sürmesini ümit ediyorum."
BİBERİYE: Anma
ÇAN ÇİÇEĞİ: Aşkımıza sadakatle bağlıyım! "
ÇİN GÜLÜ: "Zarif ve çok güzelsin! "
ÇUHA ÇİÇEĞİ: "Çok güzelsin."
DEFNE: Terfi eden kişilere gönderilir; "şan, ün, görkem" anlamı taşır,
EĞRELTİ OTU: Samimiyet
ELMA: "İtiraf etmem gerekirse, seni görünce şeytana uyasım geliyor; ya senin? "
ERİK: "Sözüme sadık kalacağım."
FESLEĞEN: İyi dilekte bulunmak için.
FINDIK: Barışmak istiyorum.
FULYA: "Sevgilim, geri dön! "
GARDENYA: "Beni unutma; gerçek aşkımsın..."
GELİN EL ÇİÇEĞİ: "Mutlu olabiliriz."
GÜL: Sevgiyi ifade eder
GÜL (PEMBE) : "Arkadaşımsın."
GÜL (KIRMIZI) : "Seni seviyorum; ihtirasla bağlıyım sana! "
GÜL (KIRMIZI ve BEYAZ) : Birliktelik isteği.
GÜL GONCASI (KIRMIZI) : Genç ve güzelsin."
HANIMELİ: "Sana olan bağlılığım sonsuza kadar sürecek."
HERCAİ MENEKŞE: "Beynimi işgal ediyorsun; ama ben bu durumdan şikayetçi değilim..." IHLAMUR: Evli çiftler için "Seni seviyorum" anlamı taşır.
İSPANYOL YASEMİNİ: " Bence, sen çok seksi ve şehvetlisin! "
KAKTÜS: İçtenlik; "Aşkımız için zorluklara katlanmalıyız! "
KAMELYA: " Kusursuz bir aşıksın! "
KARANFİL: Kişinin kendine olan öz saygısını ve güzelliği ifade eder.
KARAÇALI: "Dostluğumuz uzun ömürlü olsun! "
KARANFİL (KOYU KIRMIZI) : Kalbimi kırdın! "
KARANFİL (PEMBE) : "Seni unutmayacağım..."
KARANFİL (KIRÇILLI) : "Üzgünüm, ama bitmek zorunda..."
KARANFİL (SARI) : "Beni hayal kırıklığına uğrattın! "
KREZENTEM (BEYAZ) : "Bana gerçeği söyle! "
LALE: Aşkı ifade eder.
LALE (KIRMIZI) : "Aşkımı itiraf etmek istiyorum! "
LALE(ALACALI) : "Gözlerin çok güzel."
LALE (SARI) : Umutsuz aşkı ifade eder.
LEYLAK (MOR) : "Sana ilk görüşte aşık oldum! "
LEYLAK(BEYAZ) : "Hoş ve namuslu birisin."
MENEKŞE: Alçak gönüllüğü ifade eder.
MENEKŞE (MAVİ) : "Sana sadık kalacağım."
MENEKŞE (MOR) : "Düşüncelerimi zapt ettin! "
MELEK OTU: "İlham kaynağımsın."
MERSİN AĞACI: "Çok mutluyum, çünkü seni seviyorum! "
MİMOZA: "Fazla alıngansın! "
NANE: "Sana karşı içimde sıcak hisler besliyorum."
NERGİS: "Saygılarımla..."
ORKİDE: Aşkım, sen çok güzelsin, sen çok özelsin! "
ÖKSE KOTU: "Sorunların üstesinden geleceğim."
PAPATYA: Temiz bir kalbin simgesi.
PAPATYA (BAHÇE) : "Fikirlerini paylaşıyorum.".
PETUNYA: "Umudunu yitirme! ".
PORTAKAL: Karşılıklı aşk; "Bende seni seviyorum.".
REZENE: Övgüye değer.
SARDUNYA: "İçin rahat olsun,her zaman yanındayım! "
SARMAŞIK: "Aşkıma sadığım! "
ŞEFTALİ: "Seninim! "
YASEMİN: "Güzel ve çekicisin."
YENİBAHAR: “Acını paylaşıyorum."
ZAMBAK (SARI) : "Seni neşeli ve nazik (çekici) buluyorum! "
ZEYTİN: "Barışalım!"
**
Çiçek türleri elbette bunlarla sınırlı değildir.
Anlamı ve dili belli olmayanlar yazılmamış olabilir. (Alıntı-www.antoloji.com-Zeki Çelik)
***
Evlilik süresine göre boşanma istatistikleri
Türkiye’de Boşanmalar evliliğin en çok 16 yıl ve üzerinde süresinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2018 yılında Türkiye’de Evlilik süresine göre en çok Boşanmalar 38 bin 290 çift ile evliliğin 16 yıl ve üzerinde olmuştur. Türkiye’de evlilik süresine göre en az boşanma ise 4 bin 205 çift ile 1 yıldan az süreli zamanda gerçekleşti. 2018 yılında Kocaeli’de evlilik süresine göre en çok boşanmalar 914 çift ile evliliğin 16 yıl ve üzerinde olduğu görüldü. Kocaeli’de evlilik süresine göre en az boşanma ise 63 çift ile 1 yıldan az süreli zamanda oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz