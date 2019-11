Çiçeklerin dili ve anlamları!

Kainat içinde nice güzelliklerin olduğunu sanırım bilmeyen kalmadı.

Doğa ki çiçeklerin, bitkilerin apayrı bir güzelliği var.

Dünyada insanı üzen olaylar da yok değil ama!

Ruhumuzu feraha erdirecek güzellikleri de fark etmeliyiz. Çiçeksiz bir dünya düşünülemez. Onun için mevsimine göre çiçekler vardır.

Karlı bir kış gününde bile kardelenlerin güzelliklerini seyretmeye doyum olmaz. Yediveren güllerinde ahengine kendimizi kaptırırız. Bazı maddelerden süs çiçekleri yapılsa da gerçeğinin verdiği haz bambaşkadır. Bence bir avuç toprağınız varsa onu hemen bir plastik kap içine koyun, içine de sevdiğiniz çiçek tohumunu veya dalını koyun. Onun açmasını beklemek bile sevinçtir.

Çiçek türleri canlılar tarafından benimsendiğinden her bölgede rastlamak mümkündür. Pekala bu çiçeklerin dili var mı, konuşuyorlar mı, her birinin anlamı nedir? , yapraklarında ki renkler neler ifade ediyor diye araştırmaya koyuldum. Gerçekten karşıma kocaman bir liste çıktı. Meğersem görsel açan her çiçeği anlamakta geç kalmışız. Bir çoğunun neler ifade ettiğini bilsek de

yine de yetersiz buluyorum. İyi ki her konuya duyarlı insanlarımız var.

Bu konumla ilgili araştırmalarımın içinde e-sehir.com çalışmalarını ilgi çekici buldum. Emeği geçenlere Isparta gülleri içinde selamlar iletiyorum. Kaynağın halkımız açısından da faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok sevdiğiniz insana siyah çiçek veya gül sunmaya kalkarsanız yanlış olur. Bu kaynağın ne derece doğru olabileceğini de okuyucuların taktirine bırakıyorum

Çünkü bazı kişiler aklının erdiğince yorum yapar. Niyetiniz çok önemli bence.

ÇİÇEKLER VE ANLAMLARI:



BEYAZ GÜL: Masumiyet

AĞLAYAN GELİN: İsyan

KIRMIZI GÜL: Aşk

NİLÜFER: Gelecek yenileme

PEMBE GÜL: Gönlüm senindir

BEYAZ LALE: Saflık Temizlik

SARI GÜL: Sıcak Sevgi

KIRMIZI LALE: Seni Seviyorum

BEYAZ KARANFİL: Temizlik, Saflık

PEMBE LALE: Anlayış

KIRMIZI KARANFİL: Sevgi

SARI LALE: Gerginlik

PEMBE KARANFİL: İçtenlik

MENEKŞE: Alçak Gönüllü

SARI KARANFİL: Hüzün

KAMELYA: Mağrur

ANEMON: Gençlik

LİLYUM: Güven

BEYAZ GLAYÖR: Dostluk

FREZYA: SUÇSUZLUK

KIRMIZI GLAYÖR: İstek

BEYAZ KRİZANTEM: Sadakat

PEMBE GLAYÖR: Zerafet

KIRMIZI KRİZANTEM: Sessiz istek

SARI GLAYÖR: Kıskançlık

MOR KRİZANTEM: Burukluk

MOR GLAYÖR: İnanç

MERSEDES GÜLÜ: Melankoli

ORKİDE: Mağrur, gururlu

ALTIN KADEH: Umut,

STERLİÇYA: Sıcak Sevgi

FULYA: Unutma.

RENKLERE GÖRE ÇİÇEKLERİN DİLİ



PEMBE RENK: Şefkat

ALTIN SARISI: Sevinç,bolluk

BEYAZ RENK: Saflık temizlik,

KIRMIZI RENK: Aşk

MAVİ RENK: Yumuşak huylu

KAHVERENGİ: Geçmiş

YEŞİL RENK: Ümit ve istikbal

SİYAH RENK: Üzüntü

MOR RENK: Dul

GRİ: Melankoli,

AÇELYA: Nefse hakimiyet,

AÇELYA(HİNT) : "Gerçek şu ki, her şey bitti! ..Seni artık sevemiyorum..." AKASYA(PEMBE VEYA KIRMIZI) : Güzellik, zarafet ve incelik; "Seni beğeniyorum."

AKASYA(BEYAZ) : "Bizimki temiz bir sevgi, belki biraz arkadaşça..."

AKASYA(SARI) : Platonik aşk, isimsiz aşık...

ANANAS: "Sen kusursuz birisin! "

ARDIÇ: "Seni koruyacağım!

AYÇİÇEĞİ (ÇİÇEK OLARAK) : "Sana tapıyorum! "

BADEM: "Aşkımızın sürmesini ümit ediyorum."

BİBERİYE: Anma

ÇAN ÇİÇEĞİ: Aşkımıza sadakatle bağlıyım! "

ÇİN GÜLÜ: "Zarif ve çok güzelsin! "

ÇUHA ÇİÇEĞİ: "Çok güzelsin."

DEFNE: Terfi eden kişilere gönderilir; "şan, ün, görkem" anlamı taşır,

EĞRELTİ OTU: Samimiyet

ELMA: "İtiraf etmem gerekirse, seni görünce şeytana uyasım geliyor; ya senin? "

ERİK: "Sözüme sadık kalacağım."

FESLEĞEN: İyi dilekte bulunmak için.

FINDIK: Barışmak istiyorum.

FULYA: "Sevgilim, geri dön! "

GARDENYA: "Beni unutma; gerçek aşkımsın..."

GELİN EL ÇİÇEĞİ: "Mutlu olabiliriz."

GÜL: Sevgiyi ifade eder

GÜL (PEMBE) : "Arkadaşımsın."

GÜL (KIRMIZI) : "Seni seviyorum; ihtirasla bağlıyım sana! "

GÜL (KIRMIZI ve BEYAZ) : Birliktelik isteği.

GÜL GONCASI (KIRMIZI) : Genç ve güzelsin."

HANIMELİ: "Sana olan bağlılığım sonsuza kadar sürecek."

HERCAİ MENEKŞE: "Beynimi işgal ediyorsun; ama ben bu durumdan şikayetçi değilim..." IHLAMUR: Evli çiftler için "Seni seviyorum" anlamı taşır.

İSPANYOL YASEMİNİ: " Bence, sen çok seksi ve şehvetlisin! "

KAKTÜS: İçtenlik; "Aşkımız için zorluklara katlanmalıyız! "

KAMELYA: " Kusursuz bir aşıksın! "

KARANFİL: Kişinin kendine olan öz saygısını ve güzelliği ifade eder.

KARAÇALI: "Dostluğumuz uzun ömürlü olsun! "

KARANFİL (KOYU KIRMIZI) : Kalbimi kırdın! "

KARANFİL (PEMBE) : "Seni unutmayacağım..."

KARANFİL (KIRÇILLI) : "Üzgünüm, ama bitmek zorunda..."

KARANFİL (SARI) : "Beni hayal kırıklığına uğrattın! "

KREZENTEM (BEYAZ) : "Bana gerçeği söyle! "

LALE: Aşkı ifade eder.

LALE (KIRMIZI) : "Aşkımı itiraf etmek istiyorum! "

LALE(ALACALI) : "Gözlerin çok güzel."

LALE (SARI) : Umutsuz aşkı ifade eder.

LEYLAK (MOR) : "Sana ilk görüşte aşık oldum! "

LEYLAK(BEYAZ) : "Hoş ve namuslu birisin."

MENEKŞE: Alçak gönüllüğü ifade eder.

MENEKŞE (MAVİ) : "Sana sadık kalacağım."

MENEKŞE (MOR) : "Düşüncelerimi zapt ettin! "

MELEK OTU: "İlham kaynağımsın."

MERSİN AĞACI: "Çok mutluyum, çünkü seni seviyorum! "

MİMOZA: "Fazla alıngansın! "

NANE: "Sana karşı içimde sıcak hisler besliyorum."

NERGİS: "Saygılarımla..."

ORKİDE: Aşkım, sen çok güzelsin, sen çok özelsin! "

ÖKSE KOTU: "Sorunların üstesinden geleceğim."

PAPATYA: Temiz bir kalbin simgesi.

PAPATYA (BAHÇE) : "Fikirlerini paylaşıyorum.".

PETUNYA: "Umudunu yitirme! ".

PORTAKAL: Karşılıklı aşk; "Bende seni seviyorum.".

REZENE: Övgüye değer.

SARDUNYA: "İçin rahat olsun,her zaman yanındayım! "

SARMAŞIK: "Aşkıma sadığım! "

ŞEFTALİ: "Seninim! "

YASEMİN: "Güzel ve çekicisin."

YENİBAHAR: “Acını paylaşıyorum."

ZAMBAK (SARI) : "Seni neşeli ve nazik (çekici) buluyorum! "

ZEYTİN: "Barışalım!"

Çiçek türleri elbette bunlarla sınırlı değildir.

Anlamı ve dili belli olmayanlar yazılmamış olabilir. (Alıntı-www.antoloji.com-Zeki Çelik)

Evlilik süresine göre boşanma istatistikleri

Türkiye’de Boşanmalar evliliğin en çok 16 yıl ve üzerinde süresinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2018 yılında Türkiye’de Evlilik süresine göre en çok Boşanmalar 38 bin 290 çift ile evliliğin 16 yıl ve üzerinde olmuştur. Türkiye’de evlilik süresine göre en az boşanma ise 4 bin 205 çift ile 1 yıldan az süreli zamanda gerçekleşti. 2018 yılında Kocaeli’de evlilik süresine göre en çok boşanmalar 914 çift ile evliliğin 16 yıl ve üzerinde olduğu görüldü. Kocaeli’de evlilik süresine göre en az boşanma ise 63 çift ile 1 yıldan az süreli zamanda oldu.