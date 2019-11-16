Şampiyonluk çantada keklik mi?..

Kesinlikle değil…

90’lardaki şansları yaşıyoruz…

Doğru…

Yani, rakipleri en kötü anında yakalıyoruz…

Ama bunları kazanca çevirebilmekteki ustalığımız önemli…

Bugünkü rakip Kemer, önemli oyuncusundan yoksun…

Biz de tam kadroyuz…

O zaman, kazanmamız gerekiyor…

Kazanamazsak, lider olmanın da anlamı kalmaz…

Çünkü şampiyonluğa oynayıp da biriktirdiğimiz kredileri, Engin Korukır döneminde harcadık…

Yani cepten yedik…

Selahaddin Dinçel ile kredi notumuzu yükselttik…

Ama bir anda bundan da yoksun kalmayacağımız sanılmasın…

Bir kayba bakar…

Bir kayıp, bir ayıp demektir…

Bunun için bugün, Akdeniz kıyısındaki muhteşem ilçede alacağımız bir beraberlik bizim için üzücü olmalıdır…

Mutlaka kazanmalıyız…

Yok ‘Deplasmandan bir puan fena değildir’ gibi laf salatalarına karnımız tok…

Millet vergi, su, diğer harçların parasını size yatırıyor…

Bunun bedelini ödemelisiniz…

Kendi çocuğunu harcayan Kocaelispor Devrimi, sizi de affetmez…

Haberiniz o’la…

Tek adamlık rejimi, uçuruma götürür…

Kocaelispor’da tek adam olan başkanlar, tek adam olan teknik heyetler, tek adam olan golcüler dönemi her zaman zarar verdi…

“Dediğim dedik, çaldığım düdük’ zihniyetindeki yönetimler, her zaman yok olup gitti…

Ama sahadaki 11’in içinde ‘tek adam’ oldu mu, işler sarpa sarar…

Arap saçına döner…

Saffet Sancaklı, 90’lardaki Kocaelispor efsanesinin başrolündeydi…

‘Tek adam’dı…

Hatta takımı onun yaptığı bile iddia edildi…

Sahada herkes ona çalışırdı…

O da affetmezdi…

Olağanüstü bir performans gösterip, devrim yaptı…

Ama o gidince, Körfez de bitti…

2000’lerde Taner Gülleri…

2010’larda Sinan Pektemek…

2020’lerde Muhteşem Süleyman…

Yani Burak Süleyman…

Şu anda Kocaelispor’u sırtlamış götürüyor…

Üç hafta ceza aldı, Engin Korukır gitti…

Gerçekten ‘Muhteşem’ oynuyor ama, hep böyle oynayacak diye bir kaide yok ki…

O da bir insan…

Pekala alternatifi var mı?..

Maalesef yok…

Acilen alternatifler üretilmeli ki, Dinçel sanıyorum bu noktada önlem alacak tecrübeye sahip bir isim…

Endişem büyük ve maalesef, yine bugün en başta onun performansına sığınmak zorundayız…

Özgür Vurur ‘Durur’, son Gülen iyi güler…

Maalesef Darıca’da kazanlar kaynıyor…

Birilerinin kulübün çevresinde abluka oluşturduğunu duydum…

Tabii ki bu abluka yönetim kaynaklı…

Futbolcu milleti malum, maalesef bu ülkede profesyonelliği yanlış anlıyorlar…

Katakulli zannediyorlar…

Çok çabuk oyuna geliyor ve getiriyorlar…

Eğer bu abluka takımın içine sızdıysa, yandı gülüm keten helva…

Yani Özgür Vurur’luk bir durum olduğunu sanmıyorum…

Arif Gülen’lik bir durum olduğuna kesinlikle inanıyorum…