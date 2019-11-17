Baturman mı takımı çıkışa geçirdi?..

Yıllardır bilinen ama bir türlü dillendiril(e)meyen bir gerçek vardır…

“Teknik direktörün takıma katkısı yüzde 20’yi geçmez…”

Bu tezi, çok eski akademik bir teknik direktör anlatmış ve bilimsel olarak da ispatlamıştı bize…

Yıllardır bu tez üzerine durdum ve hep o hocamızı haklı buldum…

Bu ülkede en kolay şey, sp(k)ortif başarısızlıkta, hemen teknik heyetin kellesini almaktır…

Niye?..

Eee, kolay da ondan…

Yani 22 kişiyi gönderemeyeceğine göre…

Gönder 3-4 kişiyi olsun bitsin…

Taş atıp, kolun mu yorulacak?..

Hem yönetici olarak kendi koltuğunu sağlama alırsın, hem de suçu, futbolcuyla el ele verip, hocanın sütüne atarsın. Bir de istifaya zorladın mı, tazminat da vermezsin, olur biter…

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İşte Belediye Derincespor ve kulüpte yaşananlar…

3.Lig’e çıkmasına o kadar karşı olduğum takımda, garip gelişmeler yaşanıyor…

5 ay önce omuzlarda BAL şampiyonluğunu kutlayan Talip Yeşilyurt, alaşağı edildi…

Sezon öncesi kampında 20 kişi birden takımdan uzaklaştırılırken, 3.Lig öncesindeki bu gelişme herkesi şaşırtmıştı, ama beni şaşırtmadı…

Çünkü belediyeden kartvizit alan kampa gitmişti…

İsmi üzerinde…

‘BELEDİ-YE’spor…

Sivil kulüplerde bile siyasetin bu denli etkisi varken, belediyesporlarda bu durum garip karşılanmamalı elbette…

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Belediye güdümlü Kocaelispor’da bile zamanında, belediyeden kartvizit alan idmana çıkıyor, transfer yapıyordu…

Hoca ve yönetim belediyenin gönderdiği adamı sıkıysa almasın…

Çünkü hiç bir zaman siyasetten kopamayan takımlar, yıllardır vesayet altında mücadele ediyor, ‘Halkın Takımı’ kandırması da kimseyi inandıramıyor…

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Belediye Derince örneğine dönecek olursak…

Talip Yeşilyurt ile 3.Lig’e başlayan kulüp, Baturman ile yola devam kararı aldı…

Yani başarısızlığın faturası Yeşilyurt’a kesildi…

Baturman geldi, ilk maçında yenilgiyle tanıştı…

Sonra Cizre, Turgutlu, Ofspor galibiyetleriyle de takım bir anda ayağa kalktı…

Baturman’ın ilk Fethiye yenilgisi nasıl ona mal edilmezse, son üç galibiyet de yine sadece ona mal edilemez…

Dedik ya…

Etkisi yüzde 20’yi geçmez…

HHH

Artık günümüzde çalışma metotları aşağı yukarı aynı düzeye geldi…

Herkes bilinçli ve gelişmeleri takip edip, uyguluyor…

Ama futbolcu grubu kendini geliştiremiyor ve eski yöntemlerle yola devam ediyor…

Hâlâ her takımda papazlar var…

Hâlâ Miliyet Gazetesi’nin Ceza ile yaptığı reklam filmindeki gibi, soyunma odasında gardıroptan eşyasını alırken, sinsi sinsi gülen şeytan yüzlü futbolcular var…

Yani at oynatıyorlar ve kimse gıkını çıkaramıyor…

Yönetimde adamları var…

Karşı takımlarda arkadaşları var…

Federasyonda dayıları var…

Belediye başkanları ile kanka oluyorlar…

Primleri bizzat paylaştırıyorlar…

Takımları hocalarla birlikte yapanlar bile var…

Biz de oturup, futbol diye, sahnelenen tiyatro oyununu izliyoruz…

Bunun adına da bu ülkede futbol diyorlar…

Biz öyle demiyoruz…

Yeni nesli ise umutla bekliyoruz…

Yavaş gel bakalım Obradoviç!..

Fener’i başarıdan aşağıya koşturan ve Türk basketbolunu Avrupa’nın zirvesine taşıyan Obradoviç işin dozunu kaçırdı… Elin emanetiyle bir yerlere giren Obradoviç, sporcuları aşağılayıcı bir dille eleştirirken küfür de etmiş… Yakışık almadı elbette… Ne olursa olsun, hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etme hakkı yoktur… Hiç bir sportif başarısızlık, hakaret etmeyi gerektirmez… Kayseri’de futbolcularını tokatlayan adamla, dünya yıldızlarına küfür eden adamın ne farkı kaldı şimdi?.. Bence Fenerbahçe dev hocayı acilen göndermeli ve Dünyaya ders vermeli… Bu daha büyük başarı olacaktır…