Kimya Mühendisleri Odası siyanür satışına dikkat çekti!

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu, siyanür zehirlenmesi olduğu açıklandı.

Antalya'da internet üzerinden aldığı siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar eden Selim Şimşek'in de siyanürü nereden bulduğu uzun süre konuşulmuştu…

Yani anlayacağınız, yeni moda siyanür…

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TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 46. Dönem Yönetim Kurulu, siyanür zehirlenmeleriyle ilgili bir açıklama gönderdi…

Açıklamada dikkat çekici konulara temas edildi...

Birlikte okuyalım;

“Önce İstanbul`da akabinde Antalya‘ da iki aile siyanür içerek intihar etmiştir. Bu trajik olayların meydana gelmesinde intihar aracı olarak siyanürün kullanılması gözleri serbestçe alımı satımı yapılan bu kimyasal maddeye çevirmiştir.

ÇOK AĞIR TOKSİK BİR MADDEDİR

Siyanür kimya sanayinde madencilik, kuyumculuk, haşere ilacı üretimi, naylon, polyamid, akrilik ve plastik işkollarında sıkça kullanılan bir kimyasaldır. Çok ağır toksik bir maddedir. Zehirli olması nedeniyle kullanımı tehlikelidir. Sodyum, potasyum, hidrojen ve bakır siyanür bileşikleri halinde piyasada bulunur. Çok kuvvetli bir zehir olması nedeniyle eser miktarda alımında bile öldürücüdür.

ELDE EDİLMESİ KOLAYDIR

Bu maddenin alım satımında mevzuatta herhangi bir kısıtlama yoktur. Serbestçe alım satımı yapılmaktadır. Bu nedenle temininde güçlük çekilmez. Elde edilmesi kolaydır. "Bazı tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik" te tehlikeli bazı tehlikeli kimyasalların kısıtlanmasına dair hükümler bulunsa da bu yönetmelikte verilen listede siyanür yer almamaktadır. Yani alım ve satımında herhangi bir kısıtlama olmadığı için temini çok kolaydır. Kimyasal madde satıcılarından temin edilmesi sıradan bir işlemdir. Birkaç ay kadar önce internet üzerinden bile satışı gerçekleşen bu toksik madde İzmir`de meydana gelen ve bir öğrencinin ailesini internetten temin ettiği siyanürle zehirlemesi sonrası internet üzerinden satışı yok denecek kadar azalmıştır.

SİYANÜR BULUNDURULMASI

Söz konusu zehirli maddenin trajik olaylara neden olmaması için satışı ve bulundurulması konusunda devletin acilen önlemler alması gereklidir. Siyanür bulundurulması ve satışı "Bazı tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik" kapsamına alınarak kısıtlanmalıdır. Kısıtlama gerçekleşene kadar; sanayi kullanımı sırasında temini gerektiğinde sanayi ya da esnaf odalarından veya Kimya Mühendisleri Odasından alınan bir belge karşılığı satış işlemi gerçekleştirilmelidir.

TOPLUMDA UMUTSUZLUK

Kamuoyunu derin bir infiala sokan ve toplumda umutsuzluk yaratan vakaların meydana gelmemesi için siyanür ve diğer tehlikeli kimyasalların satışı ve bulundurulmasına dair önlemler alınmalıdır.”

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TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklaması böyle…

İstanbul ve Antalya’daki olaylar, dehşet vericiydi…

Umarım önlemler alınır ve bir daha böyle bir trajediyle karşılaşmayız…

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İYİ Parti’den dikkat çekici açıklama

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, bir basın bildirisi yayınlayarak, birçok konuda görüşlerini sıraladı… Açıklamanın bir bölümünü birlikte okuyalım, “ Son dönemde yaşanılan toplu intiharlar sizler kadar bizleri çok üzmekte ve düşündürmektedir. Toplu intiharların toplumda çok büyük bir derdin ve acının biriktiğinin işareti olduğunu düşünüyoruz. Bunun en büyük sebebi olarak da milletimizin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar sebebi ile bunalıma germesi olduğunu değerlendirmeyiz.

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Ülkemizde daha önce bu kadar kısa aralıklar ile böyle tekrarlayıcı aile intiharları olmamıştı. İnsanlar banka, kredi borcunu ödeyemiyor kendini hayata karşı çaresiz hissediyor ve bunalıma giriyor. İntihar nedenleri arasında depresyon en fazla görülen durumlardan birisidir. Ayrıca sadece Kocaeli’nde kasım ayında ekonomik ve psikolojik sebeplerden 4 intihar vakası meydana gelmiştir. İntihar eden vatandaşlarımızdan 3’ü vefat ederken biri de yaşam mücadelesi vermektedir.

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Ülkeyi yönetenlerin, ülkede bu büyük acıya ve çaresizliği karşı servetine servet katanların bu topluma ne yapıyoruz diye düşünmesi gerekmektedir. Bu anlayıştan vazgeçilmez ise yakın bir gelecekte Türkiye'de hukuk fakülteleri, ilâhiyat fakülteleriyle değiştirilebilir; hukuk, ilâhiyat ile ikame edilebilir konuma gelecektir. Adalet sistemimiz için mutlaka gerekli adımlar atılmalıdır.”

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İYİ Parti’nin görüşleri böyle… Gerçekten de toplumda büyük bir buhran mevcut. Toplu ölümlerin, intiharların nedenleri araştırılmalı…

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Çekçeklere yeni kimlik

Körfez Belediyesi’nden sonra Derince Belediyesi’nin de hayata geçirdiği uygulama ile birlikte ilçedeki hurda kağıt ve atık toplayıcıları (çekçekçiler) artık kimlik kartları ve numaralı yeleklerini giyerek çalışacak. Yeni uygulama ile birlikte hurda kağıt ve atık toplayıcıları kendilerine tanınan zaman dilimi olan 08:00- 20:00 saatleri arasında çalışabilecek. Belirlenen saatler dışında çalışma yapılamayacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Güzel bir uygulama.