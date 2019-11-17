“Kocaeli’nin Ömerleri ve Ayşeleri” bakalım kimler olacak?

AKP’de Erdoğan parti üst yönetimine talimat verdi, “Bana her ilin Ömerlerini ve Ayşelerini bulun” dedi ya, teşkilatlarda hummalı bir çalışma başladı.

İlçelerden “Ömer” ve “Ayşe” önerileri istendi, gelenler havuzda toplanıyor.

Halkın içinde olan isimler…

Dürüst isimler…

Yıpranmamış isimler…

Partinin algısını pozitif yönde değiştirecek isimler…

Önümüzdeki kongrelerde ilçe ve il yönetimlerine yerleştirilecek.

Kendilerine, “Biz sizi yönetim kurulunda görmek istiyoruz” diye direkt teklif götürülecek.

Hatta bazı isimleri doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan arayacak.

Garanti olsun diye…

Hazırlıklar böyle!

Düşünülen bazı isimler kulağıma geldi.

Bugüne kadar siyasete bulaşmamış, işinde başarılı isimler…

Ancak henüz çok ham, hele şöyle biraz olgunlaşsın sizlerle paylaşacağım.

AKP’nin “Ömer ve Ayşe operasyonu” bakalım nasıl sonuçlanacak?

176 bin liraya kaç ton çikolata alınır?

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, hafta içinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bazı ihaleleri konusunda açıklamalar yaptı.

Bu ihaleler arasında “176 bin liraya çikolata alımı” da vardı.

Çikolata, İstanbul Esenyurt’ta bulunan Detay Gıda’dan alınmıştı.

Devlet İhale Yasası’nın 21/F maddesine göre, yani “pazarlık” yöntemiyle…

Haberin gazetemizde çıktığı gün, bazı çikolata üreticileri ve pastane sahipleri aradı.

Konudan haberleri yoktu, kendilerinden teklif alınmamıştı.

Üzüntülerini dile getirdiler.

Hazır bulmuşken “176 bin liraya kaç kilo, kaç ton çikolata alınabilir” diye sordum.

“3.5 ton” diyen de oldu, “4 ton civarında” diyen de…

Merak ediyordum, öğrendim.

Yargı bağımsızlığı

Lütfen…

Artık kimse “Türkiye’de yargı bağımsız mı, değil mi” diye tartışmasın!

Kimse, “Türkiye’de yargı bağımsızdır” demeye kalkmasın!

Trump, Türk yargısının bağımsız olmadığını, bir cümleyle bütün dünyaya ilan ediverdi.

“Sayın Erdoğan’a, Serkan Gölge’yi serbest bıraktığı için çok teşekkür ediyorum…”

Hepsi bu kadar!

Kim bu Serkan Gölge?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Üssü NASA’da çalışan ve FETÖ üyesi olmak suçundan 8 aydır cezaevinde yatan hem Türk hem ABD vatandaşı…

Trump serbest bırakılmasını istemiş, Erdoğan da anında Ankara’ya talimat vermiş, Serkan Gölge cezaevinden salıverilmiş.

Bundan böyle ne kadar çenemizi yorarsak yoralım, ülkemizde yargının bağımsız olduğuna kimseyi inandıramayız.

“Yargımızın bağımsız olmadığı”, artık iyice tescillenmiş oldu.

Başka söze gerek var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim yatırımları için bütçeden ayırdığı pay 2002’de yüzde 17.18 iken, 2020 bütçesinde 4 kat azalarak yüzde 4.65’e düşmüş.

Bilmem, “eğitim” konusunda başka söze gerek var mı?

Yine oyuna mı geldik?

Öyle görünüyor ki…

Gelişmelerden anlaşılan o ki…

Türkiye yine oyuna geldi.

Suriye’deki “güvenli bölge”nin teröristlerden temizlenmesi konusunda…

ABD de Rusya da, sözünde durmadı.

Her ikisi de yan çizdi.

ABD’nin oyunu…

Rusya’nın oyunu…

İyi de, bu kaçıncı oyun, bu kaçıncı aldanmamız?

Aldanmaya daha doymadık mı?

3 görüş

*”Önyargı, cehaletin çocuğudur.” William HAZLİTT

*”Her şeyden bir parça bileceğine, bir şeyi tam olarak bil daha iyi.”

*”Sermaye ile şirket kurup ticaret yapacağına, sermayesiz siyaset yap holding ol!”