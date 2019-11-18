Burak Süleyman yoksa Kocaelispor da yok…

Maç öncesinde uyarmıştım. ‘Tek adam rejimi’ uçuruma götürüyor. Tabii ki bu siyasi bir yazı değildi. Sadece ve sadece ülkemizdeki futbol kulüplerini içeren bir yazıydı. Yani tek adama bağlı kalan kulüplerin ahval ve şeraitini düşünmüştü. Bunu Kocaelispor’a uyarlamıştım. Burak Süleyman’ı, geçmişteki Saffet, Taner, Sinan Pektemek örneklerine uyarlamıştım. Burak’ın da bir insan olduğunu, bir maçta kötü oynadı mı, başımızın büyük derde gireceği konusundaki tecrübeme dayalı uyarımı yapmıştım. Bu tezim, az daha Kemerspor maçında gerçekleşiyordu. Haklı çıkmaktan bir kez daha kahrolacaktım. Allah’tan galibiyeti kaptık geldik. Maçı ekrandan izledim. Bu benim için çok önemli bir fırsat. Takımın sanki biraz yorgun ve aceleci olduğunu gözlemledim. Bir de geri pas hastalığı ilk yarıda başımızı yakacaktı. Allah’tan ikinci yarı böyle bir derdimiz olmadı. Herhalde devre arası uyarıldılar. Bir de aşırı iştah ve kontrolsüz oyun, ikinci yarıda gardımızı düşürdü. Maçın başında kaçırdığımız goller, akıllara zarardı. Erzincan maçı aklıma geldi. İlk yarıyı 10-0 önde bitirecekken, maçtan 5’lik yenilgiyle ayrılmıştık…

‘Allah’ım yine mi?’ diyecekken, baktım Kemer’de de hiç öyle atak yapmaya niyet yoktu...

Yapsalardı, kontra-ataktan golleri yiyebilirdik…

Ha şu tespiti de yapalım, deplasmandaydık ama, 50 Kemerli, 300 Kocaelisporlu taraftar vardı. Yani Kemer öz yurdunda garipleri oynuyordu. Bu yüzden de katı savunma yaptı…

Ama bizim iştahımıza karşılık inanılmaz goller kaçırmamız, onlara güven verdi…

Hele hele maça kötü başlayan Burak Süleyman topları ezip rakibe de kaptırınca, başımız derde girdi…

Hatta bir pozisyonda, az kalsın gol yiyorduk…

Kaptan demek sorumluluk ister, fedakarlık ister…

Soğukkanlı olmayı gerektirir…

Burak şu anda soğukkanlı olamıyor…

Kötü oynadı mı, kendi kendini iptal ediyor…

Çünkü formunun zirvesinde…

Takımın bir teknik heyeti var, takım 11 kişi…

Kimsenin tek patron olma gibi bir lüksü yok…

Burak kardeşime derin saygı duyuyorum…

Gerçekten müthiş bir yetenek…

Ama bunu taşıyabilmek önemli…

Bunun çini sakin olmalı…

Sağduyulu olmalı…

Yani ‘Ağabey’ olmalı…

Bırak penaltıyı kim atmak istiyorsa atsın…

Bizim senin gollerinden çok asistlerine ve liderliğine ihtiyacımız var…

Bu haftaki en kötü oyunun bile, takımdaki birçok oyuncudan daha iyiydi…

Bunu da kabulleniyorum…

Yanında Gökdeniz’i yetiştir…

Berkay’ı yetiştir…

Ağabey ol!..

Efsane kaptan ol!..

Lider ol!..

Sana yakışan budur…