İşsizlik felaketi

İşsizlikle ilgili rakamlar sadece sayılardan ibaret değildir. Artan intiharların, boşanma oranlarındaki yükselişin, suç ve suçlu sayısındaki artışların da işaretidir. Aynı zamanda dava ve icra dosyaları sayılarının rekorlar kırmasının, batan işyerlerinin, devletin azalan vergi gelirlerinin kısacası toplumun huzur ve refahının azaldığının, ekonominin dibe çakıldığının da göstergesidir.

TÜİK'in Ağustos 2019 raporuna göre işsiz sayımızın 4 milyon 650 bin kişi olduğu açıklandı. Ağustos 2019 ayı işsizlik oranı yüzde 14,0 ile Ağustos dönemleri arasında son 15 yılın en yüksek rakamı oldu. İşsizlik oranı geçen seneye göre ve bir önceki aya göre arttı.

Bir de TÜİK'in işsiz saydıkları yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları da kapsama alan Geniş tanımlı işsizlik tanımını dikkate almak gerekir.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı krizin başladığı ay olan Ağustos 2018'de 6 milyon 352 bin iken, Ağustos 2019'da 7 milyon 305 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı 953 bin kişi artarak, yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

Bütün bu rakamları bile tereddütle karşılıyoruz. Durum görünenden de vahim olabilir. Çünkü kayıtdışı çalışanların oranı yüzde 36,1 ve bunların neye göre sayıldığını anlamak kolay değil.

Oysaki dünyada durum bizden çok farklı. 2018 Dünya ortalama işsizlik oranı sadece yüzde 5'tir. (Dünya bizi kıskanıyor!)

Gerçek işsiz vatandaşlarımıza ilave olarak çok kısa süreli çalışan, ancak uzun süreli iş bulsa çalışmaya hazır olanlar ile çalıştığı işten memnun olmayıp, çalışırken bir yandan başka iş arayan mutsuz çalışanları da düşünmemiz lazım.

Bir de bu duruma bizde çalışanların iş kalitesinin gelişmiş ülkelerden çok geri olduğunu ekleyiniz. Asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kaldığını ve asgari ücrete yakın ücretlerle çalışanların mutlu olmasının söz konusu olamayacağını da unutmamamız gerekiyor.

Bu tabloya felaket denmez de ne denir?

*****************************

ALMANYA’NIN VE TÜRKİYE’NİN İSTİHDAMI

Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir yılda 762 bin kişi azalarak Ağustos 2019'da 28 milyon 68 bine geriledi. Kayıtlı çalışan sayısı sadece 21 milyon 175 bin kişi. Resmi işsizlik oranı ise yüzde 14.

Görünen o ki, "rakamlarla ve varsayımlarla oynayarak İŞSİZLİK ORANINI düşük göstermeye çalışıyorlar."

Bakınız, Türkiye gibi 82,8 milyon nüfusu olan Almanya'da çalışan sayısı 45 milyon. İşsiz sayısı ise 2,2 milyon. Almanya'nın işsizlik oranı yüzde 3,1 olarak açıklandı.

Demek ki Almanya Türkiye’nin iki katından fazla istihdam yaratmayı başarmış.

Türkiye’nin kişi başına milli geliri 9 bin dolar iken Almanya’nın 44 bin doların üstünde olması tesadüf değil.

Çok çalışmamız ve verimli çalışmamız gerekiyor. Bu yapı ile bırakın aradaki mesafeyi kapatmayı, farkı korumamız bile bir mucize olur. Üreten bir ekonomi yaratmamız lazım.

Almanya’dan çok Mercedes ve BMW makam aracı kullanarak zengin ve gelişmiş olunmuyor.

*****************************

GENÇLER VE KADINLARDA İŞSİZLİK

TÜİK genç nüfusta (15-24 yaş) işsizliği yüzde 27,3 olarak açıkladı. Genç işsizliği 2018 Ağustos ayında yüzde 20,7 iken bir yıl içinde yüzde 6,6 arttı.

Daha da acısı ne eğitimde ne işte olan gençlerimizin oranı yüzde 30,1 gibi ürkütücü bir rakam. Bir ülkenin en büyük sermayesi olan genç nüfusun ülke için büyük sıkıntıların kaynağı haline getirildiğini görüyoruz.

Aynı şekilde kadın işsizliği de en çok artan grup. Kadın işsizliği bir yıl içinde 2,5 puan artarak Ağustos 2019'da yüzde 17,6 seviyesine yükseldi.

Tarım dışı genç kadın işsizliği en çok artış gösteren işsizlik türü oldu. Genç kadın işsizliği Ağustos 2018'te 26,4 iken bir yıl içinde 8,2 puan artarak yüzde 34,6 oldu.

Bu veriler hepimizin uykularını kaçırması gereken dehşet verici bir tablo oluşturuyor. Türkiye geleceğini emanet edeceği gençlerimizi toplumsal aidiyet duygusunu körelten, değerlerimize bağlılığını kopartan, onları terör örgütlerine, cemaat ve tarikatların kucağına iten bir ortam yaratıyor.

Eğitimli gençlerin de çoğu iş bulamadığı için yurt dışına gidiyor. Bir yandan beyin göçü ile bu gençlere harcadığımız paralar heba olurken, bu gençlerden yararlanamamanın bedelini de ödüyoruz. En zeki ve yetişmiş gençlerimizin yabancılaşmasına zemin hazırlıyoruz.

*****************************

SURİYELİLERİN İŞSİZLİĞE KATKISI

Türkiye’de kayıtlı 3,7 milyon, kayıtsızlarla beraber 5,3 milyon Suriyeli yaşıyor. Bunların çok önemli bir kesimi düşük ücretle ve kayıt dışı çalışarak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasına neden oluyor.

Cumhurbaşkanının açıklamasına göre Suriyeliler için harcanan 40 milyar dolar, yani Bütçenin dörtte biri kadardır.

Bakan Berat Albayrak’a göre, içinde yaşadığımız ekonomik krizin en önemli sebeplerinden biri Suriyelilere harcanan 40 milyar dolardır.

Bu miktar kaynak devlet tarafından Suriyelilere değil de yatırımlara harcansaydı, işsiz sayısı yarı yarıya azalırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" noktasına gelmesi bir zaruretin sonucudur.