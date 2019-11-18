AKP “Ömerleri ve Ayşeleri” ararken, CHP ne yapıyor?

AKP ve CHP’de örgüt seçimleri hemen hemen aynı zaman dilimine denk geldi.

Önce mahalle delegeleri belirlenecek…

İlçe seçimleri yapılacak…

En son il kongreleri…

Bunlar, yasa ve yönetmelik gereği, partilerin yapması gerekenler.

Her iki partide yaşananları izlemeye çalışıyorum.

AKP kongrelere nasıl hazırlanıyor, CHP nasıl hazırlanıyor?

Parti örgütlerini güçlendirmek için neler yapıyorlar?

Kongreler sonunda nasıl bir parti yönetimi hedefliyorlar?

Farklı bir yöntem mi düşünüyorlar, yoksa daha öncekilerde ne yaptılarsa aynı yolu mu izleyecekler?

Gözlemim şöyle:

Önce CHP’yi yazayım.

*Parti genel merkezinin, “ilçe ve il yönetimlerinin nasıl oluşturulması gerektiği” konusunda bir “genel çerçevesi” yok. Yani “Yönetimlerin oluşturulmasında şunlara şunlara dikkat edin” diye bir şey söylemiyor.

*Delege seçimleri başladı, izliyorum, yine alışagelmiş yöntemle yapılıyor. İlgi yok, heyecan yok, katılım yok… Delege yazmak için parti üyelerini ikna etmekte dahi zorlanıyorlar.

*Delege seçimleri ve ilçe kongreleriyle kimlerin ilgilendiğini araştırdım, karşıma çıka çıka, yıllardır ortalıkta dolaşan ve kendilerini vazgeçilmez gören isimler çıktı. Parti onları o makama getirmiş bu makama getirmiş, yetmemiş, onlar hâlâ daha bir yerlere seçilmek istiyorlar. Köşelerine çekilip ağabeylik yapacaklarına, gençlerin önünü kesiyorlar. Anlayacağınız, CHP’nin irsi hastalığı henüz tedavi edilebilmiş değil. Hep ben, hep ben… Bu gidişte partinin çoğalması ve yenilenmesi zor görünüyor.

*Özetle… CHP’nin, Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor şartlarda, yeniden şekillenmesi ve yeni bir vizyona kavuşturulması gerekiyor, ancak partide böyle bir gayretin zerresi yok.

*Bu konularda yönlendirmeyi genel merkezin yapması gerekir, ama Ankara’dakilerin böyle bir düşüncesi yok. “Kim seçilirse seçilsin…” görüşündeler.

*Anlayacağınız, CHP’de durum, “aynı tas, aynı hamam”! Statükoya devam! Partinin başarısı değil, kişilerin başarısı her zaman olduğu gibi yine ön planda!

AKP, kongre sürecini nasıl yönetiyor?

Yeri geldikçe eleştiriyorum, ama şunu açık yüreklilikle söyleyeyim, ülkemizde örgüt seçimini ve örgüt çalışmasını en iyi yürüten parti, AKP!

Yönlendiriyor, şekillendiriyor, hedef koyuyor…

İlçe ve il yönetimlerinde görev alacakların “genel çerçevesini” çiziyor.

Bunu yaparken “kırmızıçizgilerini” de bir bir sıralıyor.

Baktı olmadı, kıstasa uymayanlar var, sessiz sedasız değiştiriyor.

Seçilmiş, dönem sonuna kadar bununla idare edeyim, demiyor.

AKP, yeni seçim sürecine nasıl hazırlandı?

Tespitlerim şöyle:

*Genel merkezden illere “üst düzey yetkililer” gönderdi, örgütler hakkında rapor hazırlattırıldı. Seçim süreci; bu örgütlerle sağlıklı olarak yürütülebilir mi, yürütülemez mi? Olumsuz not alan örgütler değiştirildi, değiştiriliyor.

*Dün yazdım, Genel Başkan Erdoğan “Bana her ilin Ömerlerini ve Ayşelerini bulun” diye talimat verdi. Dürüst isimler, yıpranmamış isimler, partinin algısını olumluya çevirecek isimler istedi. Siyasetle ilgileri bulunmasa bile, bu isimleri AKP’ye kazandırmayı düşünüyorlar. Seçimlerde örgüt yönetimlerini bu yöntemle yenilemeyi hedefliyorlar.

*Seçimler yine tek listeyle yapılacak. Kişilerin, yarışırken birbirlerini ve partiyi yıpratmalarına izin verilmeyecek. Adaylar, geniş tabanlı istişarelerle belirlenecek.

İki yöntem arasındaki fark

AKP ve CHP’nin, kongre süreçlerini ve örgüt seçimlerine bakış açılarını değerlendirmeye çalıştım.

Katılırsınız katılmazsınız, benim gözlemim böyle!

AKP, kentlerdeki “Ömerleri ve Ayşeleri” arayıp bulup partisine kazandırmayı düşünürken…

CHP, partisindeki “Ömerleri ve Ayşeleri” sindirme, işe yaramaz hale getirme peşinde!